Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що зацікавлена в збереженні транзиту російського газу територією України після 2024 року.
Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком - 2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера з транзиту газу. Разом зі США ми маємо гарантувати безпеку, аби Україна після 2024 року, коли завершиться чинна угода (з Росією. – Ред.), залишилася транзитною країною", – сказала Меркель.
Вона зауважила, що розуміє стурбованість України стосовно російського проєкту і нагадала, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським.
"Тому ми маємо спеціального уповноваженого з цього питання. Німеччина має безпосередньо комунікувати з росіянами. Ми можемо також вести переговори в рамках ЄС", – додала канцлерка Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
-" Вроджений повзати - літати не може"
Окрім одного випадку - якщо його підкинути високо вгору... Але що стається потім - всім відомо...
Майже повна аналогія з вище приведеними висловами... і "небожителі" українського політичного "олімпу" . Їх українське суспільство вже "занадто високо підкинуло" і... пішов зворотній відлік часу ...
Питання: яка там доляха у Меркель?
- Хворий перед смертю потів?
- Так.
- Це добре...
Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», - подчеркнул Хохштайн.
Теоретически поставки газа по несертифицированному СП2 на данный момент невозможны.
Посмотрим на данное шоу.
(хто виставить більшу ціну, туди й вихляєш хвостом)
.
У нас відміняють компенсації за боротьбу з Короною тим, хто відмовляється від щеплення.
Це, десь, 200 - 500 єврів до зарплатні.
В мене вже 370. Почав с двухсот. Це нормально за мої податки.
?
Не бачу логічних зв'язків з твоїм шаленим горем.
партайгеносседруга владіміра.
Акт газовой войны
(все по поличкам)
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
Только раньше мы зарабптывали на транзите
газа теперь будет польша на транзите газа с ес
Ето поддержка ес