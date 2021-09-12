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Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що зацікавлена в збереженні транзиту російського газу територією України після 2024 року.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми насправді обговорили також енергетичні відносини, питання, пов'язані з "Північним потоком - 2". Я ще раз дала ясно зрозуміти, що нашим завданням є збереження за Україною статусу партнера з транзиту газу. Разом зі США ми маємо гарантувати безпеку, аби Україна після 2024 року, коли завершиться чинна угода (з Росією. – Ред.), залишилася транзитною країною", – сказала Меркель.

Вона зауважила, що розуміє стурбованість України стосовно російського проєкту і нагадала, що обговорювала це питання з президентом Володимиром Зеленським.

"Тому ми маємо спеціального уповноваженого з цього питання. Німеччина має безпосередньо комунікувати з росіянами. Ми можемо також вести переговори в рамках ЄС", – додала канцлерка Німеччини.

Також читайте: Меркель у Бундестазі застерегла від коаліції з проросійською партією після виборів: "Не все одно, хто керує цією країною"
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Топ коментарі
+18
Що таке "Дембельский аккорд" - це коли ти нагибаєш весь ЄС щоб побудувати нахрен не потрібний газогін, якби для здешевлення газу, але ціна на газ після цього зростає з 190$ до 700$ і пре далі вгору

Питання: яка там доляха у Меркель?
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11.09.2021 18:53
+11
Гарантии как будапештские ?
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11.09.2021 18:45
+11
з 1го жовтня всі обіцянки і гарантії Меркель перетворюються в гарбуза, бо панянка скоріше за все перейде працювати в кваспром
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11.09.2021 18:46
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Ничего она вам не должна, кроме кредитов
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11.09.2021 18:43 Відповісти
Не чипайте камсамолку! Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 6255
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11.09.2021 18:48 Відповісти
-З курячого яйця вилупитися страус не може... навіть якщо курка й "гульнула" напередодні зі страусом"...

-" Вроджений повзати - літати не може"

Окрім одного випадку - якщо його підкинути високо вгору... Але що стається потім - всім відомо...

Майже повна аналогія з вище приведеними висловами... і "небожителі" українського політичного "олімпу" . Їх українське суспільство вже "занадто високо підкинуло" і... пішов зворотній відлік часу ...
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11.09.2021 19:28 Відповісти
Дембельша Меркельша подставила Путлера нехило...Дембельский аккорд...,предать РАБссию дело чести...,повторила братский договор союзный Молотов-Риббентроп на 10 лет...,от августа 1939 года... Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 5488Совпадение? Не думаю...
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11.09.2021 18:43 Відповісти
Що таке "Дембельский аккорд" - це коли ти нагибаєш весь ЄС щоб побудувати нахрен не потрібний газогін, якби для здешевлення газу, але ціна на газ після цього зростає з 190$ до 700$ і пре далі вгору

Питання: яка там доляха у Меркель?
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11.09.2021 18:53 Відповісти
та, не исключено, что комсомолку банально наихтамнетили
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11.09.2021 19:58 Відповісти
Гарантии как будапештские ?
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11.09.2021 18:45 Відповісти
з 1го жовтня всі обіцянки і гарантії Меркель перетворюються в гарбуза, бо панянка скоріше за все перейде працювати в кваспром
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11.09.2021 18:46 Відповісти

- Хворий перед смертю потів?
- Так.
- Це добре...
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11.09.2021 20:01 Відповісти
Если Москва заблокирует транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток-2», США примут соответствующие меры. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности американского Госдепартамента Амос Хохштайн.

Советник пригрозил России новыми санкциями, о которых говорилось еще в совместном заявлении Вашингтона и Берлина в июле. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона никого не удивит. «Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», - подчеркнул Хохштайн.
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11.09.2021 18:46 Відповісти
Дякую Меркель, дякую Байдену, дякую ЗЕбанату!
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11.09.2021 18:50 Відповісти
И зебы избирателям.
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11.09.2021 19:31 Відповісти
Фишка тут проста ...новым канцлером Германии станет Олаф Шольц,рейтинг которого растет что на дрожжах и сегодня составляет 25,6 %..рейтинг московского хмыря Лашера упал на 10%....Путлер в шоке... с 15 % Лашер канцлером не будет...Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 8281
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11.09.2021 18:49 Відповісти
Да вы с пу уже давно поделили рынок европы и установите цены какие вам нужны.
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11.09.2021 18:50 Відповісти
даже коммент писать лень))..протянули бы себе нефтегазовые трубы из югов, там этого добра, как товар притом, за гланды, и ржали бы теперь над московитом, крови и шары денег жаждущим, бургундское попивая..а так... а так, параллельные украинской ГТС, из того московитского источника, трубопроводы провели и репы чешут теперь.. газ то то по 700+, а кровожадный московит, учуяв монополь, и до 1000+ цену, дурням поднимет))..поимели вместо газа нехилый головняк))))
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11.09.2021 18:51 Відповісти
Да ни один баран Европы не застрахует Северное дерьмо,норвежские и швейцарские страховые компании отказались от сотрудничества с Гопником Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 5901а американские тем более не захотят связывается с плешивым бараном Меркель в Польше: Украина должна остаться партнером по транзиту газа - Цензор.НЕТ 1816Байден не даст...
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11.09.2021 18:55 Відповісти
"Байден не даст..." - там уже и Байден не в силах ничего изменить - действует американское законодательство.
Теоретически поставки газа по несертифицированному СП2 на данный момент невозможны.
Посмотрим на данное шоу.
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11.09.2021 19:08 Відповісти
Та йди вже на пенсію, фрау Меркантіль - знаємо ціну твоїй "принциповості", alter Fotze
(хто виставить більшу ціну, туди й вихляєш хвостом)
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11.09.2021 18:55 Відповісти
Эту бабку уже в совет директоров гаспрома ввели.Хромая бабка.
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11.09.2021 18:58 Відповісти
Згiдно штатного розкладу
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11.09.2021 19:02 Відповісти
А фуйло інше каже. І кому вірити ?
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11.09.2021 19:04 Відповісти
Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 3992

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11.09.2021 19:32 Відповісти
Про не в ТЕМУ.
У нас відміняють компенсації за боротьбу з Короною тим, хто відмовляється від щеплення.
Це, десь, 200 - 500 єврів до зарплатні.
В мене вже 370. Почав с двухсот. Це нормально за мої податки.
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11.09.2021 19:10 Відповісти
Кто этой ********* дал титул самой влиятельной женщины в мире?
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11.09.2021 19:18 Відповісти
пифдещь и провокация.. если бы меркель реально была заинтересована, тогда северный поток 2 даже и не начинался как проект! Врет старая и не краснеет!
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11.09.2021 19:23 Відповісти
Фрау Риббентроп прикрывает "газовую агрессию" ху_ла, а потом, после ее осуществления, выразит озабоченность?
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11.09.2021 19:25 Відповісти
?
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11.09.2021 21:36 Відповісти
Коррумпированная бабуся
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11.09.2021 19:28 Відповісти
Меркель незабаром зникне з політики,як роса на сонці і спросу за її балаканину нема.
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11.09.2021 19:30 Відповісти
Где гарантии, ангидрид твою перекиси кальцию мать! Уже по горло сыти Будапештским меморандумом!
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11.09.2021 19:40 Відповісти
Всі гарантії у німців. І Меморандум ви підписували не з німцями.
Не бачу логічних зв'язків з твоїм шаленим горем.
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11.09.2021 19:57 Відповісти
Окуляри надіньте, Меморандум як приклад "обісцянок" всіляких гарантій Україні!
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11.09.2021 20:01 Відповісти
Манкурт, ты заблудился! Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 6056
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12.09.2021 11:37 Відповісти
ключевое слово во фсем базаре комсомолки "должна".
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11.09.2021 19:59 Відповісти
Ніколи німцям так погано не жилося, як між Меркель і Зеленським.
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11.09.2021 20:06 Відповісти
У нас завжди сусід винуватий, що погано живеться
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11.09.2021 20:17 Відповісти
У вас краще, ніж у росіян. Ті питаннь не задють. Всім погано роблять, як у себе.
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11.09.2021 20:24 Відповісти
Когда думаешь чужой башкой, всегда в дураках оказываешься. ДОУМНИЧАЛИСЬ.
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11.09.2021 20:23 Відповісти
Возврат Крыма и Черноморского шельфа Украине,сможет сделать СП легитимным.Иначе Дойчланд предстаёт в лице барыги и скупщика,который торгует краденным с мокрухи.Неприятная роль для тех,кто видит себя лидером Евросоюза.Як вариант Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 7578
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11.09.2021 20:46 Відповісти
Не вірю, що вона не знала, що робила. Але проклинати її і в Україні, і по всій Європі хоча б за нинішню ціну на газ будуть ще довго. А потім і в Німеччині почнуть.
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11.09.2021 21:10 Відповісти
Фрау макрель взула німців! І слухати її те ж що й її партайгеноссе друга владіміра.
Акт газовой войны

(все по поличкам)
Меркель у Польщі: Україна має залишитися партнером із транзиту газу - Цензор.НЕТ 1633
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11.09.2021 22:03 Відповісти
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, по мнению бюргеров, завершит своё служение на важном и ответственном посту - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но совершенно бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб всё по-людски-то было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль" загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой в купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
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12.09.2021 11:52 Відповісти
Польша наш ,,друг,,
Только раньше мы зарабптывали на транзите
газа теперь будет польша на транзите газа с ес
Ето поддержка ес
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12.09.2021 15:35 Відповісти
 
 