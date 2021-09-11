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Новости Политика Украины
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Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська не считает, что в законопроекте об олигархах есть моменты нарушения прав человека. Речь идет только об уменьшении того чрезмерного влияния, которым они сейчас пользуются.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, олигархи имеют свои права, как и любые другие граждане Украины. Но у нас же проблема не в том, что олигархов дискриминируют, издеваются над ними. У нас проблема другая - у них слишком много могущества. Они паразитируют на государственном бюджете. Они промывают мозг нашему народу через свои медиа", - сказал министр в ответ на критику законопроекта со стороны омбудсмена Людмилы Денисовой.

Малюська подчеркнул, что права олигархов как граждан Украины в законопроекте не нарушаются.

"То есть проблема не в том, что у них что-то отбирают и делают их очень слабыми. Проблема в том, что они сконцентрировали слишком много власти. И немного эту власть уменьшить - это вообще не нарушение прав человека", - акцентировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Країні в першу чергу потрібна не деолігархізація, а делохизація 73% ЗЕбанатів.
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11.09.2021 20:00
+18
Шмигаль: На субсидії не вистачає 12 млрд!
У Порошенка вистачало, а у ЗЕнарко є мільярди олігархам, дотації держкомпаніям, які вони угробили, на ерзац універ Зеленського, Велике крадівництво. А для людей грошей нема, "ви дєржитєсь здєсь, всєго доброго, хорошего настроєнія і здоровья!"
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11.09.2021 20:05
+13
Таки да

Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська - Цензор.НЕТ 4372
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11.09.2021 20:13
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Его цель протащить Порошенко во второй тур. И никак не посадить или ещё что-нибудь такое. Единственное чего Зе боится, это "новое лицо", каким он был сам. Но более умного, более конкретного, владеющий сухими цифрами и разговаривающий "без воды". Ведь рано или поздно народ устанет от актёрства и смех@ючков от Зе. А нафталиновые политики из прошлого Украины ему абсолютно ничем не угрожают и даже очень выгодны.
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12.09.2021 02:54 Ответить
.... извините, пардон мерси Францию из друзей вали (там уже пригрозили, морепродукты - готовьтесь)
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12.09.2021 04:54 Ответить
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