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Новини Політика України
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Зменшення надмірного впливу олігархів - не порушення прав людини, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зменшення надмірного впливу олігархів - не порушення прав людини, - Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська не вважає, що в законопроєкті про олігархів є моменти порушення прав людини. Йдеться тільки про зменшення того надмірного впливу, яким вони зараз користуються.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, олігархи мають свої права, як і будь-які інші громадяни України. Але у нас же проблема не в тому, що олігархів дискримінують, знущаються над ними. У нас проблема інша - у них занадто багато могутності. Вони паразитують на державному бюджеті. Вони промивають мозок нашому народові через свої медіа", - сказав міністр у відповідь на критику законопроєкту з боку омбудсмена Людмили Денісової.

Малюська підкреслив, що права олігархів як громадян України в законопроеєті не порушуються.

"Тобто проблема не в тому, що у них щось відбирають і роблять їх дуже слабкими. Проблема в тому, що вони сконцентрували занадто багато влади. І трохи цю владу зменшити - це взагалі не порушення прав людини", - акцентував він.

Також читайте: Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах
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Топ коментарі
+22
Країні в першу чергу потрібна не деолігархізація, а делохизація 73% ЗЕбанатів.
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11.09.2021 20:00
+18
Шмигаль: На субсидії не вистачає 12 млрд!
У Порошенка вистачало, а у ЗЕнарко є мільярди олігархам, дотації держкомпаніям, які вони угробили, на ерзац універ Зеленського, Велике крадівництво. А для людей грошей нема, "ви дєржитєсь здєсь, всєго доброго, хорошего настроєнія і здоровья!"
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11.09.2021 20:05
+13
Таки да

Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська - Цензор.НЕТ 4372
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11.09.2021 20:13
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Его цель протащить Порошенко во второй тур. И никак не посадить или ещё что-нибудь такое. Единственное чего Зе боится, это "новое лицо", каким он был сам. Но более умного, более конкретного, владеющий сухими цифрами и разговаривающий "без воды". Ведь рано или поздно народ устанет от актёрства и смех@ючков от Зе. А нафталиновые политики из прошлого Украины ему абсолютно ничем не угрожают и даже очень выгодны.
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12.09.2021 02:54 Відповісти
.... извините, пардон мерси Францию из друзей вали (там уже пригрозили, морепродукты - готовьтесь)
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12.09.2021 04:54 Відповісти
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