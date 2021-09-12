15 человек остаются в больнице после отравления в школе Хмельницкого, - ГСЧС

По состоянию на 7 утра 12 сентября 15 человек остаются в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция, из них 14 детей, госпитализированных 9-10 сентября. Состояние их здоровья - средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкого степени тяжести). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, ранее в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

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Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

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В подразделения полиции обратились 39 родителей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.