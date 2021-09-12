"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль
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"Северный поток-2" является элементом гибридной войны, гибридной атаки на Украину, который рано или поздно будет использован против Украины и против всей Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео выступления Премьер-министра Дениса Шмыгаля во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановления" в польском городе Карпач.
"Конечно," Северный поток-2 "- это Украина, и я лично, считаем также одним из видов гибридной войны и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши - это также факт, с которым трудно спорить", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что совместная работа для безопасности в регионе чрезвычайно важно не только для преодоления кризиса, связанного с пандемией COVID-19, но и для успешного безопасного развития всего региона.
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_Пезусловна! Тольки не будет, а уже.
Список сам по себе бесконечный. Я просто поддержал премьера в его нелегком труде.
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К тому же Путин уже получил от Украины все, что ему нужно. Последнее - это ликвидация зависимости от украинского транзита. Поэтому он может дальше на него смотреть как на сугубо коммерческое дело.
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