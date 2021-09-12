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Северный поток (1428) Шмыгаль Денис (2326)

"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

"Северный поток-2" является элементом гибридной войны, гибридной атаки на Украину, который рано или поздно будет использован против Украины и против всей Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео выступления Премьер-министра Дениса Шмыгаля во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановления" в польском городе Карпач.

"Конечно," Северный поток-2 "- это Украина, и я лично, считаем также одним из видов гибридной войны и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши - это также факт, с которым трудно спорить", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что совместная работа для безопасности в регионе чрезвычайно важно не только для преодоления кризиса, связанного с пандемией COVID-19, но и для успешного безопасного развития всего региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации
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Топ комментарии
+5
Де газ нашого видобутку, чому його не збільшують? "Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6832
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12.09.2021 13:01
+3
Капитан очевидность
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12.09.2021 13:06
+2
ДА ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЛУДОСЛОВИЕМ, НАПРАВИЛИ СВОИ УСИЛИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛОЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБЫ! всем понятно, что рашка стремиться поставить крест на гтс, и это длиться не первый десяток лет, а вы все только языками скулите, при этом абсолютно ничего не делаете!
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12.09.2021 13:04
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Де газ нашого видобутку, чому його не збільшують? "Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6832
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12.09.2021 13:01 Ответить
Там того українського газу залишилось, як кіт наплакав. Питання в іншому: чому зебіли не шукають альтернативні джерела постачання газу на світовому ринку?! Чи вони розраховують до 2024-го року капітулювати?!
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12.09.2021 13:17 Ответить
Ну и какие альтернативные источники искать Украине, LPG газ в танкерах, по чёрному морю не пропускает Турция по соображениям безопасности мореходства в проливах и их можно понять.
Если гнать американский LPG газ из терминалов в Польше, он будет золотой. Добычу нашего шельфового газа забрала Россия, трубопровод из Азербайджана, кто и за что будет его строить.
Зелёная энергетика привела к подорожанию энергии и обогащению олигархов.Какие есть варианты, мифический зелёный водород ?
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12.09.2021 13:35 Ответить
ДА ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЛУДОСЛОВИЕМ, НАПРАВИЛИ СВОИ УСИЛИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛОЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБЫ! всем понятно, что рашка стремиться поставить крест на гтс, и это длиться не первый десяток лет, а вы все только языками скулите, при этом абсолютно ничего не делаете!
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12.09.2021 13:04 Ответить
Капитан очевидность
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12.09.2021 13:06 Ответить
Газовая атака.
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12.09.2021 13:14 Ответить
Та и начала строительства тоже.
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12.09.2021 13:15 Ответить
азіровщина, ще книгу напиши, макроекономіст х...в, шмг пнх!
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12.09.2021 13:23 Ответить
"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы"
_Пезусловна! Тольки не будет, а уже.
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12.09.2021 13:27 Ответить
Продолжу список совершенно очевидных вещей: в Северной Корее диктатура, в Афгане производят героин, вода мокрая, зеленский не президент, огонь обжигает, ночью темно.
Список сам по себе бесконечный. Я просто поддержал премьера в его нелегком труде.
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12.09.2021 13:30 Ответить
именно при содействии ЗЕнаркомана СП-2 был построен!!! при ПОРОХЕ ни Путин ни Меркель даже пикнуть не смели о строительстве СП-2!! 5 лет усилиями ПОРОХА этот проект был полностью заморожен!
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12.09.2021 13:38 Ответить
Тролінг вищого рівня. Люто плюсую.
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12.09.2021 15:10 Ответить
Вы видели когда ни будь,который сидит не на своём месте и учит других?
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12.09.2021 13:49 Ответить
Ой, боже ж ты мой! Значит когда вонючий москальский газ поступает в Европу через Украину, то он волшебным образом очищается и не представляет для Европы никакой угрозы в отличие от этого же газа, поступающего через Северный поток?
В Украине энергоэффективность экономики в 2,5 раза ниже чем в Германии. Если бы украинская экономика была такой же по энергоэффективности как экономика у колхозника Лукашенко, то вам бы вполне хватило собственной добычи газа.
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12.09.2021 14:01 Ответить
Если москальский газ идёт через Украину, то РФ не может воевать не разрушив эту трубу. Т.е. труба служит щитом от вторжения.
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12.09.2021 18:01 Ответить
Если Путин захочет захватить Украину, то наличие украинского транзита его не остановит. Но зачем ему это надо? Что он получит кроме гигантских проблем: политических, экономических, финансовых, гуманитарных. В Кремле сидят очень прагматичные и расчётливые люди. Эмоциональных поступков они себе не позволяют.

К тому же Путин уже получил от Украины все, что ему нужно. Последнее - это ликвидация зависимости от украинского транзита. Поэтому он может дальше на него смотреть как на сугубо коммерческое дело.
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12.09.2021 19:00 Ответить
Байден вчера в день поминовения жертв 9/11
«Может ли «Аль-Каида» вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть «Аль-Каида», и оставлять там свои войска? Да ладно вам»

А теперь подставьте вместо слова ''Аль-Каеда'' слово ''Россия'' и вы получите ключ к политике демократов и на сегодня и на будущее.

Северный поток уже на его совести...
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12.09.2021 17:59 Ответить
 
 