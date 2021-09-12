"Північний потік-2" використовуватиметься проти всієї Європи, - Шмигаль
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"Північний потік-2" є елементом гібридної війни, гібридної атаки на Україну, який рано чи пізно буде використаний проти України і проти всієї Європи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрямок відновлення" в польському місті Карпач.
"Звичайно, "Північний потік-2" Україна, і я особисто, вважаємо це також одним із видів гібридної зброї і гібридної атаки на Україну, Польщу, на Європу, зокрема, і те, що цей інструмент гібридної війни буде використаний рано чи пізно проти Європи, а не лише проти України і Польщі - це також факт, з яким важко сперечатися", - заявив Шмигаль.
Він зазначив, що спільна робота для безпеки в регіоні надзвичайно важлива не лише для подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, а й для успішного безпечного розвитку всього регіону.
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Если гнать американский LPG газ из терминалов в Польше, он будет золотой. Добычу нашего шельфового газа забрала Россия, трубопровод из Азербайджана, кто и за что будет его строить.
Зелёная энергетика привела к подорожанию энергии и обогащению олигархов.Какие есть варианты, мифический зелёный водород ?
_Пезусловна! Тольки не будет, а уже.
Список сам по себе бесконечный. Я просто поддержал премьера в его нелегком труде.
В Украине энергоэффективность экономики в 2,5 раза ниже чем в Германии. Если бы украинская экономика была такой же по энергоэффективности как экономика у колхозника Лукашенко, то вам бы вполне хватило собственной добычи газа.
К тому же Путин уже получил от Украины все, что ему нужно. Последнее - это ликвидация зависимости от украинского транзита. Поэтому он может дальше на него смотреть как на сугубо коммерческое дело.
«Может ли «Аль-Каида» вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть «Аль-Каида», и оставлять там свои войска? Да ладно вам»
А теперь подставьте вместо слова ''Аль-Каеда'' слово ''Россия'' и вы получите ключ к политике демократов и на сегодня и на будущее.
Северный поток уже на его совести...