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Північний потік (1369) Денис Шмигаль (2707)

"Північний потік-2" використовуватиметься проти всієї Європи, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка За кордоном

"Північний потік-2" є елементом гібридної війни, гібридної атаки на Україну, який рано чи пізно буде використаний проти України і проти всієї Європи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрямок відновлення" в польському місті Карпач.

"Звичайно, "Північний потік-2" Україна, і я особисто, вважаємо це також одним із видів гібридної зброї і гібридної атаки на Україну, Польщу, на Європу, зокрема, і те, що цей інструмент гібридної війни буде використаний рано чи пізно проти Європи, а не лише проти України і Польщі - це також факт, з яким важко сперечатися", - заявив Шмигаль.

Він зазначив, що спільна робота для безпеки в регіоні надзвичайно важлива не лише для подолання кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19, а й для успішного безпечного розвитку всього регіону.

Читайте також: Питання "Північного потоку-2" і транзиту газу через Україну варто також розглядати в Нормандському форматі, - Єрмак
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Топ коментарі
+5
Де газ нашого видобутку, чому його не збільшують? "Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6832
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12.09.2021 13:01
+3
Капитан очевидность
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12.09.2021 13:06
+2
ДА ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЛУДОСЛОВИЕМ, НАПРАВИЛИ СВОИ УСИЛИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛОЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБЫ! всем понятно, что рашка стремиться поставить крест на гтс, и это длиться не первый десяток лет, а вы все только языками скулите, при этом абсолютно ничего не делаете!
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12.09.2021 13:04
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Де газ нашого видобутку, чому його не збільшують? "Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6832
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12.09.2021 13:01 Відповісти
Там того українського газу залишилось, як кіт наплакав. Питання в іншому: чому зебіли не шукають альтернативні джерела постачання газу на світовому ринку?! Чи вони розраховують до 2024-го року капітулювати?!
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12.09.2021 13:17 Відповісти
Ну и какие альтернативные источники искать Украине, LPG газ в танкерах, по чёрному морю не пропускает Турция по соображениям безопасности мореходства в проливах и их можно понять.
Если гнать американский LPG газ из терминалов в Польше, он будет золотой. Добычу нашего шельфового газа забрала Россия, трубопровод из Азербайджана, кто и за что будет его строить.
Зелёная энергетика привела к подорожанию энергии и обогащению олигархов.Какие есть варианты, мифический зелёный водород ?
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12.09.2021 13:35 Відповісти
ДА ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЛУДОСЛОВИЕМ, НАПРАВИЛИ СВОИ УСИЛИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛОЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБЫ! всем понятно, что рашка стремиться поставить крест на гтс, и это длиться не первый десяток лет, а вы все только языками скулите, при этом абсолютно ничего не делаете!
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12.09.2021 13:04 Відповісти
Капитан очевидность
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12.09.2021 13:06 Відповісти
Газовая атака.
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12.09.2021 13:14 Відповісти
Та и начала строительства тоже.
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12.09.2021 13:15 Відповісти
азіровщина, ще книгу напиши, макроекономіст х...в, шмг пнх!
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12.09.2021 13:23 Відповісти
"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы"
_Пезусловна! Тольки не будет, а уже.
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12.09.2021 13:27 Відповісти
Продолжу список совершенно очевидных вещей: в Северной Корее диктатура, в Афгане производят героин, вода мокрая, зеленский не президент, огонь обжигает, ночью темно.
Список сам по себе бесконечный. Я просто поддержал премьера в его нелегком труде.
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12.09.2021 13:30 Відповісти
именно при содействии ЗЕнаркомана СП-2 был построен!!! при ПОРОХЕ ни Путин ни Меркель даже пикнуть не смели о строительстве СП-2!! 5 лет усилиями ПОРОХА этот проект был полностью заморожен!
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12.09.2021 13:38 Відповісти
Тролінг вищого рівня. Люто плюсую.
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12.09.2021 15:10 Відповісти
Вы видели когда ни будь,который сидит не на своём месте и учит других?
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12.09.2021 13:49 Відповісти
Ой, боже ж ты мой! Значит когда вонючий москальский газ поступает в Европу через Украину, то он волшебным образом очищается и не представляет для Европы никакой угрозы в отличие от этого же газа, поступающего через Северный поток?
В Украине энергоэффективность экономики в 2,5 раза ниже чем в Германии. Если бы украинская экономика была такой же по энергоэффективности как экономика у колхозника Лукашенко, то вам бы вполне хватило собственной добычи газа.
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12.09.2021 14:01 Відповісти
Если москальский газ идёт через Украину, то РФ не может воевать не разрушив эту трубу. Т.е. труба служит щитом от вторжения.
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12.09.2021 18:01 Відповісти
Если Путин захочет захватить Украину, то наличие украинского транзита его не остановит. Но зачем ему это надо? Что он получит кроме гигантских проблем: политических, экономических, финансовых, гуманитарных. В Кремле сидят очень прагматичные и расчётливые люди. Эмоциональных поступков они себе не позволяют.

К тому же Путин уже получил от Украины все, что ему нужно. Последнее - это ликвидация зависимости от украинского транзита. Поэтому он может дальше на него смотреть как на сугубо коммерческое дело.
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12.09.2021 19:00 Відповісти
Байден вчера в день поминовения жертв 9/11
«Может ли «Аль-Каида» вернуться? Да. Но знаете - она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть «Аль-Каида», и оставлять там свои войска? Да ладно вам»

А теперь подставьте вместо слова ''Аль-Каеда'' слово ''Россия'' и вы получите ключ к политике демократов и на сегодня и на будущее.

Северный поток уже на его совести...
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12.09.2021 17:59 Відповісти
 
 