"Очень много свободы слова у нас финансируется из России", - Данилов о закрытии телеканала "Наш"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине "много свободы слова финансируется из России".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Радiо Свобода" 11 сентября, отвечая на вопрос о закрытии телеканала "Наш".
"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", – отметил он.
По словам Данилова, у Российской Федерации есть "довольно простое и понятное" задание.
"Развалить Украину и двигаться далее, к развалу Европы. Других заданий у них нет, иначе они прекратят свое существование", – объяснил секретарь СНБО.
Пожалуйста, подождите...
вот так рассея ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
Я РЮЗЬГЕ
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
А в Украине до сих пор мало рассекречено материалов КГБ по террору и уничтожению украинцев за 100 лет .
Зеленскому и карты в руки - вскрыть эти материалы - просто бомба для рашки и всяких Агентов КГБ. (А сколько действующих агентов раши сейчас в Украине !!!!)
С этого начинали и Польша и Чехия и Словакия свою независимую от кацапов жизнь
Вінницькі рекламники - поза конкуренцією.
Тільки люди з таким неповторним почуттям грумору могли розмістити борд Мураєва з написом "Тут наша земля" на стіні... Вінницької в'язниці. Без коментарів.
Взяв звідси: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4175732782524867&id=100002645599139
,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."
Видимо, успехи Путина и Лукашенко, по закрытию СМИ, заразительны....
,,Закон об олигархах,, , внесудебная ликвидация некоторых СМИ (на очереди канал Прямый) - это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии... движемся по лекалам Путина.