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"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш"
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні "багато свободи слова фінансується з Росії".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Радiо Свобода" 11 вересня, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "Наш".
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", - зазначив він.
За словами Данілова, у Російської Федерації є "досить просте і зрозуміле" завдання.
"Розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи. Інших завдань у них немає, інакше вони припинять своє існування", - пояснив секретар РНБО.
Топ коментарі
+30 Владимир Иванец
показати весь коментар12.09.2021 13:39
+25 Владислав Изюмский
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+19 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар12.09.2021 13:52
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Будь ласка, зачекайте...
вот так рассея ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.
Я РЮЗЬГЕ
https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
А в Украине до сих пор мало рассекречено материалов КГБ по террору и уничтожению украинцев за 100 лет .
Зеленскому и карты в руки - вскрыть эти материалы - просто бомба для рашки и всяких Агентов КГБ. (А сколько действующих агентов раши сейчас в Украине !!!!)
С этого начинали и Польша и Чехия и Словакия свою независимую от кацапов жизнь
Вінницькі рекламники - поза конкуренцією.
Тільки люди з таким неповторним почуттям грумору могли розмістити борд Мураєва з написом "Тут наша земля" на стіні... Вінницької в'язниці. Без коментарів.
Взяв звідси: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4175732782524867&id=100002645599139
,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."
Видимо, успехи Путина и Лукашенко, по закрытию СМИ, заразительны....
,,Закон об олигархах,, , внесудебная ликвидация некоторых СМИ (на очереди канал Прямый) - это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии... движемся по лекалам Путина.