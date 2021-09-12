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"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні "багато свободи слова фінансується з Росії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Радiо Свобода" 11 вересня, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "Наш".

"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", - зазначив він.

За словами Данілова, у Російської Федерації є "досить просте і зрозуміле" завдання.

"Розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи. Інших завдань у них немає, інакше вони припинять своє існування", - пояснив секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"
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Топ коментарі
+30
А вот тут Вы, пан Данилов, совершенно правы. Лайк!
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12.09.2021 13:39
+25
Вообще-то свободу слова ни кто не финансирует, это не выгодно, финансируют пропаганду.
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12.09.2021 13:41
+19
самый мощный форпост роспропаганды єто 1+1 со "сватами"
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12.09.2021 13:52
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А вот тут Вы, пан Данилов, совершенно правы. Лайк!
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12.09.2021 13:39 Відповісти
Вообще-то свободу слова ни кто не финансирует, это не выгодно, финансируют пропаганду.
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12.09.2021 13:41 Відповісти
а вы слышали о таком-оборот речи образное выражение?
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12.09.2021 14:39 Відповісти
Еазвіть хоч один український канал, який можна подивитись на Курятнику?
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12.09.2021 14:53 Відповісти
Це не свобода слова, це ворожа пропаганда і треба бути абсолютним дебілом щоб з цим не боротися! Вороги гопки скачуть від безкарності, ноги витирають об Державу, об владу, об українствао, а убогі ублюдки граються в дєрьмократію! ВІЙНА, ворог лютує і вбиває самих найкращих!!!!
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12.09.2021 17:57 Відповісти
Самоназвані роССіянє це такий збрід, який хоче жити там, де краще там же срати навкруг себе.
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12.09.2021 13:42 Відповісти
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 7943
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12.09.2021 13:52 Відповісти
А хто їх зробив русскімі?
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12.09.2021 15:05 Відповісти
ніхто не робив, сцарь підр1 придумав їх так обзивати
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12.09.2021 15:28 Відповісти
це азiопське збiговисько само тепер залюбки робить себе рюзьге...

вот так рассея ассимилирует и превращает некоторых представителей коренных народов в манкуртов.

Я РЮЗЬГЕ

https://youtu.be/sIe9yUZn2-M

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12.09.2021 19:02 Відповісти
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 84
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12.09.2021 15:49 Відповісти
угу,я теж так вважав, а потім подивився на ютубі декілька відосів голови спілки Єрзя та Марі він в Україні живе вже років 10, всі ті народи що у вас на схемі, москалі захопили та майже знищили ...
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12.09.2021 17:13 Відповісти
на жаль, цi народи майже не чинили опiр асiмiляцii з боку московськоi орди, зараз точно не чинять, крiм деякого опору серед татар... i майже всi вони тепер вважають себе рюзьге.
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12.09.2021 19:14 Відповісти
На то она и свобода слова, чтобы могли люди нести всякую чущь и им это незапрещали делать. Допустим на канале НАШ несут ахинею в пользу москалей, возникает вопрос кто это смотрит и даже если кто смотрит, то если он принимает всякие бредни за единственную и неоспоримую правду, то тут уже не в агитаторах дело, а в том что человек дебил. Да и вообще, нет адекватных политических каналов, В том числе и у нас. Все они служат отдельному обществу,группе людей, одному человек и правда там не всегда та, которая на самом деле, а та которая выгодна.
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12.09.2021 13:43 Відповісти
Точно подмечено!
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12.09.2021 14:15 Відповісти
Класс. На спутниковых они закодировали все украинские каналы , а каналы рф смотрите ,они свободны. тЫ скажи гадина, на кого работаешь?
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12.09.2021 13:45 Відповісти
вопрос о кодировании сигнала - чистый бизнесс. Хочешь смотреть - плати, не очшь не плати. Для каналов, которые платят за трансляцию, это доход. Почему Куриные каналы не кодируются? Ответ простой они финансируются из бюджета Курятника, им по-фиг, денег на пропаганду выделят столько сколько надо.
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12.09.2021 14:59 Відповісти
Украинские каналы все принадлежат олигархам. Они и закодировали.
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12.09.2021 16:45 Відповісти
Каналы Порошенко не кодированные,"Пятий" и "Перший" но на них транслируется политическая жизнь страны и нет развлекательных программ к сожалению поэтому их смотрит небольшое количество людей . Кстати эти два телеканала более менее правдивые из всех остальных. Например "Интер" Фирташа смотреть невозможно,чисто пророссийский рупор и главное к нему у Зеленского претензий нет. Об "Г+Г" Бени Колояйского даже не говорю,брехня постоянная . "iСТВ" Пинчука 50 на 50. "Украіна" хитрого татарина Рената с утра до вечера бьёт поклоны "Ахмет-Хану",какой он "добрый,щедрый и справедливый". Ну вот и все украинские ТЕЛЕ медиа по сути. Поэтому нечему удивляться что бабки идут голосовать то за зэков то за клоунов которых с утра до ночи крутят на этих каналах через каждые 15 минут перерыва между мыльными операми в основном российскими а бабок от зомбоящика и шпателем не отдерёшь,российские каналы транслируются через "тарелки" без всяких ограничений и выносят им даже остатки мозга ежедневно.
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17.09.2021 11:12 Відповісти
Закрывайте. Это последний, мощный "форт-пост" рос. пропаганды в Украине.
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12.09.2021 13:48 Відповісти
самый мощный форпост роспропаганды єто 1+1 со "сватами"
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12.09.2021 13:52 Відповісти
"1+1" не пророссийский, а "местный-олигархичный" со всеми вытекающими.
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12.09.2021 16:07 Відповісти
А в нього хоч є вже, якщо не документи, то хоча би оперативні відомості, що цей "іхній" анал і мураєв отримують бабло з *****? Знаю точно (судячи з того, як мураєв і співак завсігдають на рижемразівських уркаїнах), що рінах - там "в долі"... "на паях", ..
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12.09.2021 13:49 Відповісти
просто утопите мураевых в бочке с зелёнкой...
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12.09.2021 13:55 Відповісти
Верной дорогой идете, товарищи!
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12.09.2021 13:58 Відповісти
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 3791 "Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 3791 "Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 3791 Уберите этого старого маразматика от микрофона. А еще лучше отправьте в СИЗО для профилактики.
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12.09.2021 14:04 Відповісти
Ты бы ещё и плакаты по все Украине с хозяином канала наш - Это наша земля - ему в ж.., ну в общем в анус засунул.
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12.09.2021 14:09 Відповісти
Русня внаглую говорит "это наша земля". Вообще октябренок не палится.
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21.12.2021 00:40 Відповісти
Ой! А как же теперь мураев и опзжисты вещать будут? Осталось1+1 закрыть и тогда порядок!
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12.09.2021 14:40 Відповісти
Осталось вздергнуть на каштане ахметова - на его бабло содержится куча полит проектов
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12.09.2021 14:50 Відповісти
перейдут и уже перешли на ахметовский Украина 24
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12.09.2021 15:00 Відповісти
Всі ці пропагандони з закритих каналів і такі ж ватні путінські есперти попереходили на украіна 24 і продовжують пропагандонство що робити з украіною 24 яка приймає на роботу рускій мір
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12.09.2021 16:42 Відповісти
Ватники должны в катакомбах собираться а не на украинском телевидении.
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12.09.2021 14:47 Відповісти
Перекройте каналы,отбирайте путинские переводы,с мелким бизнесом вы,шакальи дети,разбираетесь на раз-два,а перед путинской агентурой вы ползаете на коленях.
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12.09.2021 14:48 Відповісти
арестович и дерьмак в засос целуются с фашистом мураевым, а данилов сцит в глаза вышевате, что закроют телеанал наш! На кого расчитан этот бред?! мураев и зебилы - это одна команда - зекоМанда! закрыть телеанал могут только в одном случае - когда кацапы или прорашистские силы перестанут его финансировать из-за ненадобности. И тогда зебилы насцут в глаза вышевате о величайшей победе, а фашист мураев побежит на жалости трусить ватанов на голоса и денежные донаты для своего будущего полит проекта.
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12.09.2021 14:49 Відповісти
Боже , невже нарешті закрили цю мураєвську теле-помийку ? Аж не віриться . Щира подяка від всіх українців світу .
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12.09.2021 15:04 Відповісти
Хто Мураєв по національності?
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12.09.2021 15:08 Відповісти
Байден начал рассекречивать документы по терракту 11 сентября 2001 года
А в Украине до сих пор мало рассекречено материалов КГБ по террору и уничтожению украинцев за 100 лет .
Зеленскому и карты в руки - вскрыть эти материалы - просто бомба для рашки и всяких Агентов КГБ. (А сколько действующих агентов раши сейчас в Украине !!!!)
С этого начинали и Польша и Чехия и Словакия свою независимую от кацапов жизнь
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12.09.2021 15:09 Відповісти
кому треба документів ке ге бе - https://t.me/kgbfiles
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12.09.2021 17:15 Відповісти
Все эти документы хранятся в **********. Как и памятники древнеруской письменности. Они все украли и апроприировали
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21.12.2021 00:43 Відповісти
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 6464"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 7876"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 7876"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 786"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 4581
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12.09.2021 15:26 Відповісти
В Украине нет свободы слова,как нет независимых СМИ
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12.09.2021 15:40 Відповісти
PFRHJQ HJN RFWFGCRBQ GHBLEHJR!!!
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12.09.2021 15:47 Відповісти
Як це не парадоксально, в Україні наразі більше свободи слова, аніж в США і Старій Європі. В Сполучених Штатах опозиційним є лише канал ФоксНьюз, всі решта загальнонаціональних каналів є пропагандонськими рупорами тамтешніх нео-більшовиків, як і практично всі паперові та електронні газети. Що таке свобода слова в розумінні глобалістів продемонстрував сцуккерберг, видаливши з соцмереж майже всіх відомих консервативних блогерів, навіть абсолютно безневинних. Протягом десь трьох років з ю-тубу були видалені всі неполіткоректні та шкідливі для глобалістів канали та відеоматеріали. В британії та німеччині ситуація іще гірша, бо там за некомпліментарне висловлювання про муслімів, лгбт-свиноту та інші "привілейовані" прошарки суспільства можна потрапити до турми. Показовим в цьому плані стало публічне цькування Томмі Робінсона, антиісламського активіста, який, на думку влади, занадто активно висвітлював факти згвалтувань ісламськими педофілами в британії неповнолітніх дівчат. За надуманими приводами його двічі кидали за грати, останній раз - на 13 місяців попри широкі протести громадськості. На півроку загриміла в британії за грати жінка, яка розмістила в тирнеті щось типу іронічних лімериків про іврєїв. Тому я б обережніше висловлювався про свободу слова на нинішньому Заході.
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12.09.2021 16:19 Відповісти
Независимых от кого?
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21.12.2021 00:44 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Вінницькі рекламники - поза конкуренцією.

Тільки люди з таким неповторним почуттям грумору могли розмістити борд Мураєва з написом "Тут наша земля" на стіні... Вінницької в'язниці. Без коментарів.

Взяв звідси: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4175732782524867&id=100002645599139
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12.09.2021 15:42 Відповісти
"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії", - Данілов про закриття телеканалу "Наш" - Цензор.НЕТ 9961
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12.09.2021 15:43 Відповісти
Коли Г+Г закриете? Розсадник Беніної пропаганди? Квартал95 теж потрібно відправити в Ростов.
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12.09.2021 15:54 Відповісти
Якщо так триватиме й далі, то наша земля невдовзі дійсно стане "їхньою", як і тб-канал. Слово "наш" має для мураєва цілком конкретне національне наповнення.
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12.09.2021 16:03 Відповісти
Невольно вспоминаются слова пастора Нимеллера:
,,Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать."

Видимо, успехи Путина и Лукашенко, по закрытию СМИ, заразительны....

,,Закон об олигархах,, , внесудебная ликвидация некоторых СМИ (на очереди канал Прямый) - это продвижение Украины к авторитарному режиму, типа России и Белоруссии... движемся по лекалам Путина.
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12.09.2021 16:56 Відповісти
А Вы почитайте комменты. Наши люди еще не доросли до цивилизованного общества. Они хотят жить с диктатором в авторитарном режиме. Ничего, пройдет и это, нужно только время... и немало, лет 50....
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12.09.2021 17:36 Відповісти
Де ділося обличчя ценора
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12.09.2021 17:27 Відповісти
Що правда, то не гріх.
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12.09.2021 18:22 Відповісти
 
 