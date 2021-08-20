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Новини Політика України
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ліцензія (38) Нацрада_ТРМ (219) ТБ (177) канал (61) Разумков Дмитро (1258)

"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається на об'єктивність і неупередженість суду при розгляді позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".

Про це він заявив журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я дуже сподіваюся, що суд буде об'єктивним... Я думаю, що суд має бути неупередженим... під час розгляду цього питання", - сказав Разумков журналістам у п'ятницю в Києві.

Спікер парламенту зазначив, що не можна карати за висловлювання гостей телеканалу в прямих ефірах.

"Моя особиста позиція - якби я відповідав за все, що говорять наші колеги з трибуни у Верховній Раді України, мене теж уже можна було б позбавити ліцензії. Якби це все-таки стосувалося висловлювань журналістів, мені було б це більше зрозуміло. Що стосується гостей - у нас персональна відповідальність. Я доволі часто буваю на ефірах, зокрема на вашому каналі (телеканалі "НАШ", - ред.). І, на жаль, прямий ефір вимкнути неможливо. Але навіть якщо це зробити, то інформація вже прозвучала", - зазначив Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканал "НАШ" хочуть позбавити ліцензії через суд

Він наголосив, що свобода слова - одне з великих досягнень України, і "наше завдання – зберегти цю свободу слова, щоб вона залишалася однією з базових цінностей" українського суспільства.

Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має намір ініціювати позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі релігійної ненависті і поширення прихованих закликів до нетерпимості.

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Топ коментарі
+50
давно пора закрыть это мураевское говнище...
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20.08.2021 11:45
+36
нехер приглашать идиотов высказывания которых попадают под статью, бля и это говорит глава верховной рады, пиндец
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20.08.2021 11:47
+36
А разумков ещё большая мразь,чем кажется на первый взгляд.
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20.08.2021 11:48
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давно пора закрыть это мураевское говнище...
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20.08.2021 11:45 Відповісти
УКРАИНА 24 ? вылизывают очко ишака 24х7. оставить?
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Це напевно не свобода слова, це ж ворожа пропаганда і треба бути абсолютним дебілом , і ворогом щоб з цим не боротися! Вороги гопки скачуть від безкарності, ноги витирають об Державу, об владу, об українство, а убогі ублюдки граються в дєрьмократію! ВІЙНА, ворог лютує і вбиває самих найкращих!!!!
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12.09.2021 18:04 Відповісти
Не нельзя, а нужно
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20.08.2021 11:46 Відповісти
А чё ж ты гнида тогда не заступился за девчат которые зеленского напугали?
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20.08.2021 11:47 Відповісти
Потому что он агент кремля
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20.08.2021 12:04 Відповісти
Разумков - ещё та рыговская тварь, корчит из себя "умеренного", но ватник прожжённый
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20.08.2021 13:44 Відповісти
нехер приглашать идиотов высказывания которых попадают под статью, *** и это говорит глава верховной рады, пиндец
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20.08.2021 11:47 Відповісти
А разумков ещё большая мразь,чем кажется на первый взгляд.
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20.08.2021 11:48 Відповісти
так он из партии регионов, какой он еще может быть...
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20.08.2021 11:53 Відповісти
а за запрошення таких "гостей" можна?
ватна плісінь вже береги позагубила
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20.08.2021 11:48 Відповісти
Риг відмазує ригів та комуняк.
мураєв власник каналу і постійно несе українофобську маячню і рашенську пропаганду на своєму каналі не_НАШ.
Наказуйте за це.
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20.08.2021 11:48 Відповісти
Вони завтра з пуйлом телеміст влаштують, риг разумков скаже, що це нормально.
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20.08.2021 11:52 Відповісти
а он именно так и скажет и "свободой слова" свою задницу прикроет...
хитрый зеленый овец - за ним глаз да глаз...
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20.08.2021 11:57 Відповісти
шо, прямо так у методичці і написано?
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20.08.2021 11:50 Відповісти
его используют на всю катушку пропагандоны рашистские, выдавая их высеры за мнение всех украинцев.
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20.08.2021 11:51 Відповісти
Його рейтинг - АЖ 0,58%!!! "Нельзя наказывать за высказывания гостей в прямом эфире", - Разумков о возможном лишении лицензии телеканала "НАШ" - Цензор.НЕТ 6687 Для порівняння: 1+1 - 8,71%, ICTV - 8,68%, ТРК Україна - 8,2%!
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20.08.2021 11:54 Відповісти
" Его нельзя закрывать."
Его нужно закрыть, или его сожгут вместе с так называемыми "журналистами"
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20.08.2021 11:54 Відповісти
Правильно, его надо закрыть из соображений пожарной бесопасности
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20.08.2021 13:45 Відповісти
не зди, всегда есть режиссер трансляции, который перекрыть может фонтан за 1 сек, и вообще во избежание там наверняка задержка есть несколько секунд
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20.08.2021 11:50 Відповісти
а закону про декомунізацію хіба немає? хіба компартія не заборонена в Україні?
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20.08.2021 11:52 Відповісти
надо думать что говоришь и не будет проблем
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20.08.2021 11:51 Відповісти
и это будет один за кандидатов в президенты)
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20.08.2021 11:51 Відповісти
На Прямому постійно риг Бойко вештається. Нікого це не смущає
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20.08.2021 11:53 Відповісти
Ні разу не бачив.
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20.08.2021 11:57 Відповісти
Я там бачив Шуфрича. Це, бл.дь нормально?
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20.08.2021 12:16 Відповісти
для плюралізму - і Бойко, і Шуфрич, і Ю.Мірошниченко, і Скорик, і Качний, і Шуляк, і Янченко, і Бардіна, і Буймістер, і Василевська, і Дунда, і Жмеренецький, і Камельчук, і Кравчук, і Мокан, і Чернєв, і Юраш, ... та всіх не згадаю, хто на Прямому в альтернативу виступає... Да, а Медведчука, Рабіновича, Агрохімії, Корнієнка і ще багатьох не було ні разу... Ну, їх вибір...
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20.08.2021 13:14 Відповісти
Там вообще сплошные фейки. Вот буквально вчера появилось сообщение на экране с ссылкой на одного уважаемого журналиста: мол в ОП приказали не разглашать информацию о потерях в ООС (не дай Бог!) в праздничные дни. Полный бред, как по мне, но найдутся те, к то в этот бред поверит. "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 2358
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20.08.2021 12:02 Відповісти
Це не "брєд", на жаль, Бутусов сказав правду... "Сплошние фейки"- це продукт вашого хворого зеленого розуму.
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20.08.2021 12:43 Відповісти
Я был прав, один уже в этот бред поверил! "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 3696
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20.08.2021 14:08 Відповісти
У Шустера і в Мосійчук те ж він є!
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20.08.2021 13:27 Відповісти
Разумков - така ж потвора як і Зеленський, тільки хитріша.
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20.08.2021 11:54 Відповісти
мурдая зеленая пионерская мысль - т.е. мети на телеканалах шо угодно, если язык чешется...
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20.08.2021 11:54 Відповісти
Дебил Разумков,они повторяли тот эфир на следующий день.
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20.08.2021 11:54 Відповісти
А чому не Глоба? "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 4499
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20.08.2021 11:59 Відповісти
Він втік до Ростову ще в 19 році разом з порохоботами. Зебіли підтвердять.
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20.08.2021 11:59 Відповісти
Какой Росс? Жалкий аматор. Баба Ванга там предсказывает каждый год великое процветание росеюшке))
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Астролог Росс уже предрекал победу Ю.В.Т. ! ))))))))))) И что? Наш одесский Росс за бабки и вам что-нибудь "предречет", а потом отморозиться. "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 8025
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20.08.2021 13:27 Відповісти
Заигрывает т. Разумков Ищет дешевенькой популярности... как все перед выборами...
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20.08.2021 11:57 Відповісти
тобто гнати антиукраїнську муйню - можна, а закривати - ніт?!
нєдоРазумкофф, ти зрозумій, що якщо їх зараз не закриють, то восени їх просто зариють..
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20.08.2021 12:02 Відповісти
Давайте гитлера позовем в прямой єфир, разумков сказал можна.
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Разумков сепар.
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20.08.2021 12:03 Відповісти
причем потомственный! номенклатура! "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 5449
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Комсомольчик заступился за комуняку "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 1351 "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 8432
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20.08.2021 12:04 Відповісти
Пусть пригласят явного кожеголового и пусть гость расскажет про майн кафт фюрера в прямом эфире. Рыгов бывших не бывает.
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Маски сброшены ! Хитроватый спикер без мыло лез в задницу клоуна ....пока видел в нем рулевого для своих планов. Теперь ,когда банковая ищет новый фарватер, он выходит на сцену....А планы у него далеко идущие.
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20.08.2021 12:05 Відповісти
З однієї сторони Разумков правий, але ж невже редактор і ведучий не чують, що верзе гість, та і гостями цих покидьків важко назвати. Ну, зрозуміло же, що "гості" спеціально підібрані, і всі прекрасно розуміють, що вони будуть нести, якщо, навіть наперед їм сценарій не пишуть.
В совдепі була цензура на ТБ та радіо, сигнал йшов з затримкою кілька секунд, щоб цензор (не сайт) міг вимкнути пряму трансляцію. Я так думаю, що треба було би таку цезуру для початку на каналі НАШ запровадити. Ну, якщо не навчиться за певний час, то закрити. От такий суперечливий компроміс. Хоча є тут підводні камені. Зелені можуть захотіти таке запровадити це будь де
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20.08.2021 12:07 Відповісти
Розумков , - а почему телеканал Ваш , но не Наш приглашает гостей с антиукраинской позицией а ведущие как будто бы спят и пьют боярышник вместе с скабеевой .
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20.08.2021 12:08 Відповісти
А приглашать в прямые эфиры врагов Украины можно? Пусть теперь канал отвечает по украинскому законодательству, а свои сопли Разумков пусть льет в коморке папы Карла.
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20.08.2021 12:18 Відповісти
Відкрию великий-превеликий секрет. Зазвичай прямий ефір - не зовсім прямий, там іде затримка 20-30 секунд (особливо в політичних ток-шоу, щоб ніхто нічо такого не ляпнув чи не матюкнувся). Тому за бажання режисер трансляції міг її вирубити чи рекламу дати!
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20.08.2021 12:25 Відповісти
Зеленский доктору - В последнее время, когда сижу на рабочем месте, жопой чувствую вибрацию от кресла. Причём вибрация постепенно усиливается.
Доктор Зеленскому - Медицина тут бессильна - это Разумков ножки кресла подпиливает.
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20.08.2021 12:41 Відповісти
всплыл очередной кусок пятой колонны, а таким белым и пушистым себя показывал
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20.08.2021 12:49 Відповісти
Ах ты вата,ах ты крыса…Уже не первый раз сопли жуёт и дураком прикидывается в подобных вопросах
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20.08.2021 13:06 Відповісти
Он подчеркнул, что свобода слова - одно из больших достижений Украины- прорашистский служивый не договаривает , что именно это достижение Украины в 2014 году привело войну в Украину ,которая унесла около 15000 тысяч жизней.Нельзя сравнивать рашистскую,оккупационную свободу слова,которая всегда и в каждой стране приводит к одному и тому же результату- кровопролитию,хаосу,потере территорий и т.д, с украинской .которая должна защищать государство Украина и ее народ
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20.08.2021 13:10 Відповісти
А если телеканал приглашает только врагов Украины, которые высказываются ещё похлеще скабеевых, киселёвых и соловьёвых? Закрывать на это глаза? Надо не только канал закрывать, но и сотрудников - на нары. За антиукраинскую пропаганду и содействие агрессору...
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20.08.2021 13:16 Відповісти
фамилия разумков-а тупой...
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20.08.2021 13:35 Відповісти
Закрыть к х@ям собачьим !!!
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20.08.2021 13:44 Відповісти
А это уже незаконное давление на суд высокопоставленного украинского должностного лица! Дело не просто в отдельных выступлениях, а в систматической антиукраинской, антигосударственной пропаганде, процветающей на этом канале, а это уже, в условиях гибридной войны с Россией, угроза национальной безопасности.
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20.08.2021 13:46 Відповісти
Може хто й мав сумніви у малороській ментальності разумкова - та тільки не я! Це створіння намагається створити собі образ якогось "суспільного арбітра", типу він "над сутичкою" - споглядає на все абстраговано і справедливо та зважено "судить"... Та таке лайно діє тільки на зомбоватяний лохторат малороських зебілоїдів, а люди з відкритими очима і ясним розумом добре бачать - куди ведуть "благії наміри" разумкова.
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20.08.2021 13:54 Відповісти
Разумков, а якщо телеканал спеціально запрошує всяких гнид жопоблоківських і їх вустами озвучує полюції ***** та кацапсячих імеріалістів?
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20.08.2021 14:13 Відповісти
Подпуйловник зеленый обыкновенный ...
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20.08.2021 14:41 Відповісти
Такі "гості" повинні вже давно сидіти в іншому місці а не в телестудіїї. А телеканалу тут нічого займати таку позицію гвалтівника - " і я не я і вона не моя і взагалі я кастрат", треба нести відповідальність.
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20.08.2021 15:13 Відповісти
Гості то окрема тема. Там сам власник - Мураєв наговорив стільки, що у будь-який , поважаючий себе країні, таке не лишилося б без наслідків.
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20.08.2021 15:51 Відповісти
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Щоб прихилити електорат , він часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. Така поведінка посилює прокремлівські сили в Україні.Разумков не сприяє в прийнятті законів про колаборантів , хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .
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20.08.2021 15:59 Відповісти
Ну якщо підставивши голову під стік лайна і вдавати що то джерельна вода,то таварищ неразумков жук навозний .
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20.08.2021 16:28 Відповісти
Ну вообще-то с одной стороны он прав. Но с другой - подбор "гостей" отражает редакционную политику канала, вот ЕЁ можно проанализировать. Что такое "тенденциозный подбор" вы в курсе?
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20.08.2021 16:37 Відповісти
В Узбекистане за такое с ходу дали 7 лет колонии.
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20.08.2021 16:49 Відповісти
Пропаганда и информационная война не одно и то же со свободой слова.
Подмена понятий и искривление толкование. Как двойное и "тройное" гражданство.
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20.08.2021 16:51 Відповісти
"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 2697А Азарова можна ще на усю Україну транслювати ...?

А він - на НАШ -частий "гість" "Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ" - Цензор.НЕТ 4343
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20.08.2021 17:45 Відповісти
Можна. І треба.
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21.08.2021 04:57 Відповісти
 
 