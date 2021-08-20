"Не можна карати за висловлювання гостей у прямому ефірі", - Разумков про можливе позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається на об'єктивність і неупередженість суду при розгляді позову Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ".
Про це він заявив журналістам у п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я дуже сподіваюся, що суд буде об'єктивним... Я думаю, що суд має бути неупередженим... під час розгляду цього питання", - сказав Разумков журналістам у п'ятницю в Києві.
Спікер парламенту зазначив, що не можна карати за висловлювання гостей телеканалу в прямих ефірах.
"Моя особиста позиція - якби я відповідав за все, що говорять наші колеги з трибуни у Верховній Раді України, мене теж уже можна було б позбавити ліцензії. Якби це все-таки стосувалося висловлювань журналістів, мені було б це більше зрозуміло. Що стосується гостей - у нас персональна відповідальність. Я доволі часто буваю на ефірах, зокрема на вашому каналі (телеканалі "НАШ", - ред.). І, на жаль, прямий ефір вимкнути неможливо. Але навіть якщо це зробити, то інформація вже прозвучала", - зазначив Разумков.
Він наголосив, що свобода слова - одне з великих досягнень України, і "наше завдання – зберегти цю свободу слова, щоб вона залишалася однією з базових цінностей" українського суспільства.
Як повідомлялося, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має намір ініціювати позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі релігійної ненависті і поширення прихованих закликів до нетерпимості.
Будь ласка, зачекайте...
ватна плісінь вже береги позагубила
мураєв власник каналу і постійно несе українофобську маячню і рашенську пропаганду на своєму каналі не_НАШ.
Наказуйте за це.
хитрый зеленый овец - за ним глаз да глаз...
Его нужно закрыть, или его сожгут вместе с так называемыми "журналистами"
нєдоРазумкофф, ти зрозумій, що якщо їх зараз не закриють, то восени їх просто зариють..
В совдепі була цензура на ТБ та радіо, сигнал йшов з затримкою кілька секунд, щоб цензор (не сайт) міг вимкнути пряму трансляцію. Я так думаю, що треба було би таку цезуру для початку на каналі НАШ запровадити. Ну, якщо не навчиться за певний час, то закрити. От такий суперечливий компроміс. Хоча є тут підводні камені. Зелені можуть захотіти таке запровадити це будь де
Доктор Зеленскому - Медицина тут бессильна - это Разумков ножки кресла подпиливает.
Подмена понятий и искривление толкование. Как двойное и "тройное" гражданство.
А він - на НАШ -частий "гість"