Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Беларуси прибегают к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы канцлера Германии, об этом Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.
"Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши", – сказала Меркель.
Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".
Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.
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Белорусь собирается построить собственный морской порт.
Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава белорусского правительства отметил, что Минск намерен построить собственный морской порт и приобрести или построить грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов.
"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - пояснил он.
Ранее сообщалось о запуске поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. Как сообщалось о перевалке белорусских нефтепродуктов через морской порт Усть-Луга. А новый "белорусский порт" хотят расположить скорее всего в Ленинградской области.
От якби це були негри, араби або афганці - вона пустила б скільки завгодно, ще й усьому ЄС нав'язала квоти, кожному біженцю довічне утримання, а німцям кримінальну відповідальність за нетолерантне провокування мультикультурних мігрантів.
А оті білошкірі - та хай хоч усі виздихають.