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Новости За рубежом
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Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС

Власти Беларуси прибегают к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы канцлера Германии, об этом Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.

"Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши", – сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси

Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".

Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польши утвердил чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
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12.09.2021 14:15
+7
Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
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12.09.2021 14:19
+7
Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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12.09.2021 14:20
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Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
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12.09.2021 14:15 Ответить
Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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12.09.2021 14:20 Ответить
а турки делали то же самое
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12.09.2021 23:55 Ответить
не прошло и пол года, как догадалась ..
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12.09.2021 14:19 Ответить
Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
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12.09.2021 14:19 Ответить
Меркель - мразь, это понятно.
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12.09.2021 14:20 Ответить
Ну отчего же сразу "мразь" Кацапам она о-о-очень нравится. И наш Зеленый его сильно уважает. Даже орденом наградил Только непонятно за какие такие заслуги
Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 8978
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12.09.2021 14:29 Ответить
ой...чуток не по теме...но тоже как бы ...рядом ))
///
Белорусь собирается построить собственный морской порт.
Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава белорусского правительства отметил, что Минск намерен построить собственный морской порт и приобрести или построить грузовые корабли для снижения издержек на перевозку грузов.

"Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт", - пояснил он.
Ранее сообщалось о запуске поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты. Как сообщалось о перевалке белорусских нефтепродуктов через морской порт Усть-Луга. А новый "белорусский порт" хотят расположить скорее всего в Ленинградской области.
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12.09.2021 14:23 Ответить
белорусский порт будет построен в калин. обл. рф. - остаётся прорубить окно 100км. Литвы... Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС - Цензор.НЕТ 6256
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12.09.2021 15:54 Ответить
Фрау Риббентроп! Зрите в корень Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 6123. Лукашенко всего лишь большая, но пешка. Истинный организатор гибридных атак на ЕС - ваш друг В.В, *****. Не надо прикидываться дурой Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 3685
Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 4240
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12.09.2021 14:25 Ответить
Mеркель ,лоббируя строительство северной газовой трубы, тем самым протолкнула гибридные атаки рашиста и на оккупированую им Украину и на ЕС.
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12.09.2021 14:26 Ответить
Та ще й мігрантів-біларусів, це ж треба!
От якби це були негри, араби або афганці - вона пустила б скільки завгодно, ще й усьому ЄС нав'язала квоти, кожному біженцю довічне утримання, а німцям кримінальну відповідальність за нетолерантне провокування мультикультурних мігрантів.
А оті білошкірі - та хай хоч усі виздихають.
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12.09.2021 14:29 Ответить
уже Порошок когда то, на территории московии фабрику построил..))..и Крэпкый Картошэк на мякину наживки поведшись, с разбегу и на те же грабли..)) Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 7126...скоро поржом, руцке иффанн кроме фабрики украинской, еще и порты беларусские поимеют... Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС - Цензор.НЕТ 7126
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12.09.2021 14:31 Ответить
Цікаво ,чому зебілів так непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,і геть пох...,що чудить зелена пліснява !!!)))
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12.09.2021 14:42 Ответить
у них 50% мозга занято "порох - барыга", а в других 50% мозга - код замка от подъезда
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12.09.2021 15:34 Ответить
А фройнд фрау Мєркєль, такий собі герр пуцин використовує як гібридну зброю саму фрау Мєркєль.
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12.09.2021 14:35 Ответить
Сами не знают, чего хотят, но дали бы разрубить себя на куски, чтобы получить это.
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12.09.2021 14:38 Ответить
Це елемент гібридної війни Росіі проти євроцивілізаціі !!!)))
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12.09.2021 14:43 Ответить
Обеспокоенность выразили?
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12.09.2021 14:49 Ответить
Батька опять стал Осью Межгалактического ЗЛА? Меркель: Влада Білорусі використовує мігрантів для гібридних атак проти ЄС - Цензор.НЕТ 8700
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12.09.2021 14:53 Ответить
Сказала одурманенная российским газом бабушка, одной рукой кормит двоих преступников, а второй грозит им пальчиком.
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12.09.2021 15:12 Ответить
подождите, в старости фрау скажет, что в 2014 -м, начиналась "гражданская" война , когда власти кацапстана стреляли градами из гуково по территории Украины... )
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12.09.2021 15:34 Ответить
Это, просто какое-то убогое понимание происходящего. Не уходит ли она в другую реальность ПОРОЛлельно с кремлёвским вертухаем.
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12.09.2021 15:35 Ответить
Меркель дурочку включила, и сделала вид что не понимает через какую страну-партнера Германии, эти мигранты появляются в Беларуси.
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12.09.2021 15:54 Ответить
Вони літають напряму з Багдабу у Менск...))) скинути тобі скрін з розкладом і номерами рейсів?)))
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12.09.2021 20:12 Ответить
А РФ сирийских беженцев не использовала для атак ЕС?
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12.09.2021 18:31 Ответить
Для решения этой проблемы надо срочно строить на пару с )(уйлом СП-3!!
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12.09.2021 19:41 Ответить
Доиграется Бацька Лука - вот лопнет терпение у Ангелы Хорстовны, по надёжным, налаженным со времён «Штази», каналам настучит Юстасу (Вовану Вованычу), а тот, в свою очередь, самую большую бульбину затасует в Бацькину дупу, будет знать колорад усатый.
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12.09.2021 22:44 Ответить
 
 