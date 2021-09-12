Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С 4 по 7 ноября в оккупированном Крыму пройдет фотофестиваль. Участникам обещают бесплатно предоставить новейшие и популярные камеры и объективы Canon.
Nature Photo Team проводит "очередной масштабный фотофестиваль" Nature Photo Camp, который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагаем отличный повод выбраться на природу в интересной компании. Наши друзья из Nature Photo Team проводят очередной масштабный фотофестиваль Nature Photo Camp. С 4 по 7 ноября вы сможете побывать в одном из самых живописных мест в мире, потренироваться в съемке пейзажа, пообщаться с экспертами и послушать вдохновляющие лекции.
Все участники смогут бесплатно взять на съемку новейшие и популярные камеры и объективы Canon. Мы также развернем сервисный центр Canon Professional Services, чтобы вы смогли бесплатно почистить и проверить свое оборудование", - говорится в сообщении.
Там предлагают перейти на сайт фестиваля, где можно узнать, что пройдет он в оккупированном Крыму. Отметим, что билет стоит 54 тысячи рублей.
Пожалуйста, подождите...
Я, конечно, понимаю, что речь о шутке, но...
У московского самозванного патриарха не было никаких прав или возможностей проводить реформу православной церкви. Он проводил реформу московской несторианской секты, приводя ее к канонам православия. Нигде в других странах эта реформа не проводилась и нигде не было никаких "староверов".
https://youtu.be/8rndo1gjHS4
(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
Катану бери, генеральний директоре:
Хто кацапам нефритовий стрижень смоктав -
Не уникне сеппуку.
А от для допомоги асистентові якраз потрібна катана, щоб одразу припинити борошна самурая шляхом декапітації.
Якось приблизно отак
якщо хтось з нас та в Європі досі палить кацапський гас, то він є спонсором кацапської війні та тероризму, пам'ятайте це завжди, запалюючи канфорку ... чи не так?
дуже прикро, що з цим ганебним фактом ми живемо вже восьмий рік і ніхто ніщо не може поробити...
а як там справи для народу з вітчизняним газом, слугі зелені ?
...
Ось такий, на хвилинку, китайський капелюх. Може, ви просто випробовуєте борошна в галузі п'ятої крапки через блокування смартфонів цього бренду в Криму?
Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму"
За таке потрібно заборонити продаж товарів марки "Canon" в Україні. Таким чином наступного разу будь- яка фірма добре подумає чи приймати участь в фестивалях чи інших заходах в окупованому Криму.
А Кэнон-Япония про это знает?
Сименс не покупаю после оккупации Крыма.
Теперь еще Кэнон...