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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С 4 по 7 ноября в оккупированном Крыму пройдет фотофестиваль. Участникам обещают бесплатно предоставить новейшие и популярные камеры и объективы Canon.

Nature Photo Team проводит "очередной масштабный фотофестиваль" Nature Photo Camp, который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаем отличный повод выбраться на природу в интересной компании. Наши друзья из Nature Photo Team проводят очередной масштабный фотофестиваль Nature Photo Camp. С 4 по 7 ноября вы сможете побывать в одном из самых живописных мест в мире, потренироваться в съемке пейзажа, пообщаться с экспертами и послушать вдохновляющие лекции.

Все участники смогут бесплатно взять на съемку новейшие и популярные камеры и объективы Canon. Мы также развернем сервисный центр Canon Professional Services, чтобы вы смогли бесплатно почистить и проверить свое оборудование", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию Крыма и войну на Донбассе до 15 марта 2022 года

Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму 01

Там предлагают перейти на сайт фестиваля, где можно узнать, что пройдет он в оккупированном Крыму. Отметим, что билет стоит 54 тысячи рублей.

Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму 02

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+27
На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
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12.09.2021 23:15
+20
NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
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12.09.2021 23:15
+13
от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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12.09.2021 23:18
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Правила форума Совет форумчан
NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
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12.09.2021 23:15 Ответить
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12.09.2021 23:25 Ответить
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12.09.2021 23:48 Ответить
"когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви."

Я, конечно, понимаю, что речь о шутке, но...

У московского самозванного патриарха не было никаких прав или возможностей проводить реформу православной церкви. Он проводил реформу московской несторианской секты, приводя ее к канонам православия. Нигде в других странах эта реформа не проводилась и нигде не было никаких "староверов".
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13.09.2021 00:04 Ответить
Потому и произошел раскол.
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13.09.2021 00:25 Ответить
Раскол произошел раньше, когда в Московии не приняли присланного Вселенским Патриархом митрополита и владетель Московии решил, что он сам будет назначать главу своей собственной церкви, причем сделает его не митрополитом, а сразу патриархом. Именно тогда московская секта окончательно оторвалась от Православия. А Никон напротив - устроил раскол уже внутри московской секты, чтобы привести ее к канонам мирового Православия.
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13.09.2021 10:00 Ответить
ну у нынешнего московского Кирила прав и возможностей поболее... тем паче опираясь на кремлевскую секту возглавляемую бывшим коммунистом за одну ночь превратившимся с ярого атеиста в глубоко верующего...
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13.09.2021 07:27 Ответить
тому я обрав PENTAX
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13.09.2021 07:32 Ответить
С лимами, конечно?
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13.09.2021 10:03 Ответить
На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
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12.09.2021 23:15 Ответить
Так в новинах написано "мацкальська філія Кенон", маю сумніви, що у штаб-квартирі компанії в курсі.
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12.09.2021 23:25 Ответить
харакири и **********.. однозначно!.. япона мать!
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12.09.2021 23:16 Ответить
Мусимо чекати на реакцію зеленої плісняви !!!!))))
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12.09.2021 23:16 Ответить
От і чудово - просто санкції на території України, нехай далі проводять.
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12.09.2021 23:16 Ответить
Я про це дізнався ще пару днів тому. Реакції від, прости господи, "влади" - 0.
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12.09.2021 23:17 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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12.09.2021 23:19 Ответить
от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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12.09.2021 23:18 Ответить
А купляти телевізори і побутову техніку,яка виготовлена на москальщині,це як?
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12.09.2021 23:19 Ответить
Непатріотично. Але зараз всім керують гроші. А вишиванку по святам одягають.
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12.09.2021 23:24 Ответить
То про яку перемогу у війні можна казати? Це все повна маячня.
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12.09.2021 23:26 Ответить
Звичайно. Про війну зараз згадуть тільки декількома реченнями в новинах.
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12.09.2021 23:30 Ответить
І раніше також ніхто не заборонював возити з москальщини.
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12.09.2021 23:31 Ответить
Українців мало, а хохлам-малоросам все пох**
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12.09.2021 23:35 Ответить
мовчать зебарани,видно "сватів" їх технікою знімають.
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12.09.2021 23:21 Ответить
Нужно объявить Японии войну и скинуть ещё несколько атомных бомб?
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13.09.2021 09:41 Ответить
бомб у нас нема ,а якби були то краще було б в полон здатись.Олігархи зразу б харакірі собі зробили.
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13.09.2021 14:42 Ответить
Фотоапарати стають минулим. Зараз в кожному смартофоні є камера. Виробники фототехніки агонізують і йдуть на любі непопулярні кроки по рекламі.
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12.09.2021 23:22 Ответить
Настоящий фотоаппарат никакая дырка в телефоне не заменит.
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12.09.2021 23:26 Ответить
Справжня камера потрібна дуже малому колу людей, в основному професійним фотографам.
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12.09.2021 23:31 Ответить
"Вы просто не умеете их готовить" (с)

https://youtu.be/8rndo1gjHS4
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12.09.2021 23:31 Ответить
Так. У мене знайомий покзував фото з sony xperia 1 mark II з ручним налаштуванням. Я реально думав, що то зроблено профзеркалкою.
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12.09.2021 23:40 Ответить
Возьми хороший цап, скачай с торрентов hi-res и наслаждайся музоном в хорошем качестве
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12.09.2021 23:57 Ответить
Значит идут на хутина со своей продукцией.
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12.09.2021 23:27 Ответить
щось так багато галасу, ви на розетці бачили країну-виробника холодильників, телевізорів? Нагадаю, в тому році на 6 млрд долл. закупили в Росії, в цьому буде більше, і вугілля теж звідти, навіть звичайна сода - Стерліматак, Башкірія.
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12.09.2021 23:32 Ответить
Офіційно ні Порох ні Зеля не оголосив війну Росії.
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12.09.2021 23:36 Ответить
Ну казали,що москалі тоді повномаштабно нападуть.
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12.09.2021 23:43 Ответить
А есть примеры в истории, когда войну объявляла сторона, на которую напали, а не агрессор?
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12.09.2021 23:45 Ответить
ну порох же - барыга, а как же зеля? с "той"стороной?)))
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13.09.2021 00:37 Ответить
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13.09.2021 01:41 Ответить
Ця бібізянка щоразу покращує настрій
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13.09.2021 01:56 Ответить
Я принципиально даже не рассматриваю технику кацапской сборки.
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12.09.2021 23:37 Ответить
не "в", а на параші
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13.09.2021 21:06 Ответить
лучшей антирекламы Canon и не придумаешь. Россия подло оккупировала часть японской территории, а самураи лебезят перед ней. да уж, "деньги не пахнут"...
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12.09.2021 23:36 Ответить
тут дело не в том кто и когда пострадал, здесь дело в принципе и последовательности. если ты не поддерживаешь оккупацию своих территорий(Курил), то и не должен поошрять(Крым) таких же действий других, тем более, что оккупант один и тот же - Россия.
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13.09.2021 00:20 Ответить
Выбросил принтер с балкона!

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12.09.2021 23:40 Ответить


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12.09.2021 23:44 Ответить
Туды его в качель!

(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
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12.09.2021 23:48 Ответить
Я как чувствовал и проделал тоже самое принтером Canon Pixma еще лет 5 назад
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13.09.2021 09:36 Ответить
Надеюсь под балконом проходил москаль
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13.09.2021 09:19 Ответить
Компанія Canon, як у них кажуть, втратила обличчя. Навіть хокку написав із цього приводу:

Катану бери, генеральний директоре:

Хто кацапам нефритовий стрижень смоктав -

Не уникне сеппуку.
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12.09.2021 23:43 Ответить
Гениально!
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12.09.2021 23:46 Ответить
Только не катану, а кусунгобу...
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12.09.2021 23:51 Ответить
Дякую )) Або танто (ніж для більш широкого вжитку, але для сеппуку теж застосовувався).
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13.09.2021 00:05 Ответить
Тано длиннее и может в позвоночник встрять - не аккуратненько. Японцы не любят, когда оно в позвоночник втряёт и потому тано если и используют, то чтоб "помочь", но не для самого сепуку.
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13.09.2021 00:10 Ответить
Я б навіть сказав, неестетично - обісратися в біле кімоно... якось воно беее

А от для допомоги асистентові якраз потрібна катана, щоб одразу припинити борошна самурая шляхом декапітації.

Якось приблизно отак
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13.09.2021 00:24 Ответить


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13.09.2021 00:26 Ответить
дурня ваше хокку. Сталкер, хм)
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12.09.2021 23:54 Ответить
Испугали ... 24 в Дворце Украины выступает группа Кино, которая часто выступает в Крыму. Может сначала у себя разберемся, а потом будем обсуждать иностранцев?
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12.09.2021 23:53 Ответить
это бойкот продукции должен быть, однозначно
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13.09.2021 00:01 Ответить
А у мене лежить фотокамера Canon-2000 якою не користуюсь.
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13.09.2021 00:05 Ответить
скажу вам так , панове,

якщо хтось з нас та в Європі досі палить кацапський гас, то він є спонсором кацапської війні та тероризму, пам'ятайте це завжди, запалюючи канфорку ... чи не так?

дуже прикро, що з цим ганебним фактом ми живемо вже восьмий рік і ніхто ніщо не може поробити...

а як там справи для народу з вітчизняним газом, слугі зелені ?
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13.09.2021 00:13 Ответить
Не Японці а кацапський філіал Саnon , усе навмисно роблять кацапи, мріють легалізувати окупацію та анексію з часом.
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13.09.2021 01:03 Ответить
Если это не официальная позиция Кэнона, то кто-то в кацапском филиале должен вылететь за такое с работы. Но скорее всего официальная позиция Кэнона - "деньги не пахнут".
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13.09.2021 01:39 Ответить
Xiaomi виявилися більш принциповими. Приємно, що у мене смартфон цього бренду ))
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13.09.2021 01:55 Ответить
Если нет денег на нормальную технику, то остается покупать Ксяоми это да, у самого такой был, шляпа китайская..
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13.09.2021 03:33 Ответить
У червні 2021 показники продажів смартфонів від Xiaomi зросли на 26%. Компанія стала брендом №1, обійшовши при цьому Apple та Samsung.

...

Ось такий, на хвилинку, китайський капелюх. Може, ви просто випробовуєте борошна в галузі п'ятої крапки через блокування смартфонів цього бренду в Криму?
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13.09.2021 05:25 Ответить
Ключові слова: "Компанія стала брендом №1, обійшовши при цьому Apple". Саме тому американці і примусили їх відмовитись від частини свого ринку під загрозою санкцій. Чесна конкуренція по-американськи - вона така...
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13.09.2021 10:46 Ответить
кенон желтит никон зеленит-пруф это пентакс..
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13.09.2021 02:02 Ответить
Сапог- желтит, Никон- краснит, Пентакс- тупит...
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13.09.2021 06:42 Ответить
ксиоми тупит не кокококо здесь ква ква)
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13.09.2021 17:24 Ответить
Ты из какой пещеры вылез?Уже лет 5 Украина у рашки газ не покупает.
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13.09.2021 04:00 Ответить
Гавкают псы безродные, вроде тебя, на собачьем наречии
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13.09.2021 05:50 Ответить
Викинути з України - вистачить і Мінолти.
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13.09.2021 07:05 Ответить
Бізнес є бізнес...... все логічно...
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13.09.2021 07:28 Ответить
"
Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму"

За таке потрібно заборонити продаж товарів марки "Canon" в Україні. Таким чином наступного разу будь- яка фірма добре подумає чи приймати участь в фестивалях чи інших заходах в окупованому Криму.
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13.09.2021 08:15 Ответить
Дипломаты наши недорабатывают.
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13.09.2021 08:40 Ответить
Доведеться викинути дзеркалку, але на Нікон не перейду, це питання РЕЛІГІЇ . Доведеться якей китайське лайно купляти
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13.09.2021 09:22 Ответить
"который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия"

А Кэнон-Япония про это знает?
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13.09.2021 09:39 Ответить
Деньги не пахнут
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13.09.2021 10:57 Ответить
Такс, россицское не покупаю еще со времен когда это не было мейнстримом.

Сименс не покупаю после оккупации Крыма.

Теперь еще Кэнон...
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13.09.2021 11:52 Ответить
не даремно Нікон вибрав, чуйка не підвела, від кенона завжди підвонювало чимось лайноватним.
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13.09.2021 13:42 Ответить
 
 