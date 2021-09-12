Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму
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З 4 по 7 листопада в окупованому Криму відбудеться фотофестиваль. Учасникам обіцяють безкоштовно надати новітні та популярні камери й об'єктиви Canon.
Nature Photo Team проводить "черговий масштабний фотофестиваль" Nature Photo Camp, який рекламує на своїй фейсбук-сторінці Canon Росія, передає Цензор.НЕТ.
"Пропонуємо чудовий привід вибратися на природу в цікавій компанії. Наші друзі з Nature Photo Team проводять черговий масштабний фотофестиваль Nature Photo Camp. З 4 по 7 листопада ви зможете побувати в одному з наймальовничіших місць у світі, потренуватися в зйомці пейзажу, поспілкуватися з експертами і послухати надихаючі лекції.
Усі учасники зможуть безкоштовно взяти на зйомку новітні та популярні камери і об'єктиви Canon. Ми також розгорнемо сервісний центр Canon Professional Services, щоб ви змогли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання", - йдеться в повідомленні.
Там пропонують перейти на сайт фестивалю, де можна дізнатися, що відбудеться він в окупованому Криму. Зазначимо, що квиток коштує 54 тисячі рублів.
Будь ласка, зачекайте...
Я, конечно, понимаю, что речь о шутке, но...
У московского самозванного патриарха не было никаких прав или возможностей проводить реформу православной церкви. Он проводил реформу московской несторианской секты, приводя ее к канонам православия. Нигде в других странах эта реформа не проводилась и нигде не было никаких "староверов".
https://youtu.be/8rndo1gjHS4
(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
Катану бери, генеральний директоре:
Хто кацапам нефритовий стрижень смоктав -
Не уникне сеппуку.
А от для допомоги асистентові якраз потрібна катана, щоб одразу припинити борошна самурая шляхом декапітації.
Якось приблизно отак
якщо хтось з нас та в Європі досі палить кацапський гас, то він є спонсором кацапської війні та тероризму, пам'ятайте це завжди, запалюючи канфорку ... чи не так?
дуже прикро, що з цим ганебним фактом ми живемо вже восьмий рік і ніхто ніщо не може поробити...
а як там справи для народу з вітчизняним газом, слугі зелені ?
...
Ось такий, на хвилинку, китайський капелюх. Може, ви просто випробовуєте борошна в галузі п'ятої крапки через блокування смартфонів цього бренду в Криму?
Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму"
За таке потрібно заборонити продаж товарів марки "Canon" в Україні. Таким чином наступного разу будь- яка фірма добре подумає чи приймати участь в фестивалях чи інших заходах в окупованому Криму.
А Кэнон-Япония про это знает?
Сименс не покупаю после оккупации Крыма.
Теперь еще Кэнон...