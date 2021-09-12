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Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З 4 по 7 листопада в окупованому Криму відбудеться фотофестиваль. Учасникам обіцяють безкоштовно надати новітні та популярні камери й об'єктиви Canon.

Nature Photo Team проводить "черговий масштабний фотофестиваль" Nature Photo Camp, який рекламує на своїй фейсбук-сторінці Canon Росія, передає Цензор.НЕТ.

"Пропонуємо чудовий привід вибратися на природу в цікавій компанії. Наші друзі з Nature Photo Team проводять черговий масштабний фотофестиваль Nature Photo Camp. З 4 по 7 листопада ви зможете побувати в одному з наймальовничіших місць у світі, потренуватися в зйомці пейзажу, поспілкуватися з експертами і послухати надихаючі лекції.

Усі учасники зможуть безкоштовно взяти на зйомку новітні та популярні камери і об'єктиви Canon. Ми також розгорнемо сервісний центр Canon Professional Services, щоб ви змогли безкоштовно почистити і перевірити своє обладнання", - йдеться в повідомленні.

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Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму 01

Там пропонують перейти на сайт фестивалю, де можна дізнатися, що відбудеться він в окупованому Криму. Зазначимо, що квиток коштує 54 тисячі рублів.

Японська компанія Canon підтримує фотофестиваль в окупованому Криму 02
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Топ коментарі
+27
На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
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12.09.2021 23:15
+20
NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
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12.09.2021 23:15
+13
от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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12.09.2021 23:18
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NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
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12.09.2021 23:15 Відповісти
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12.09.2021 23:25 Відповісти
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12.09.2021 23:48 Відповісти
"когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви."

Я, конечно, понимаю, что речь о шутке, но...

У московского самозванного патриарха не было никаких прав или возможностей проводить реформу православной церкви. Он проводил реформу московской несторианской секты, приводя ее к канонам православия. Нигде в других странах эта реформа не проводилась и нигде не было никаких "староверов".
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13.09.2021 00:04 Відповісти
Потому и произошел раскол.
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13.09.2021 00:25 Відповісти
Раскол произошел раньше, когда в Московии не приняли присланного Вселенским Патриархом митрополита и владетель Московии решил, что он сам будет назначать главу своей собственной церкви, причем сделает его не митрополитом, а сразу патриархом. Именно тогда московская секта окончательно оторвалась от Православия. А Никон напротив - устроил раскол уже внутри московской секты, чтобы привести ее к канонам мирового Православия.
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13.09.2021 10:00 Відповісти
ну у нынешнего московского Кирила прав и возможностей поболее... тем паче опираясь на кремлевскую секту возглавляемую бывшим коммунистом за одну ночь превратившимся с ярого атеиста в глубоко верующего...
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13.09.2021 07:27 Відповісти
тому я обрав PENTAX
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13.09.2021 07:32 Відповісти
С лимами, конечно?
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13.09.2021 10:03 Відповісти
На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
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12.09.2021 23:15 Відповісти
Так в новинах написано "мацкальська філія Кенон", маю сумніви, що у штаб-квартирі компанії в курсі.
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12.09.2021 23:25 Відповісти
харакири и **********.. однозначно!.. япона мать!
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12.09.2021 23:16 Відповісти
Мусимо чекати на реакцію зеленої плісняви !!!!))))
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12.09.2021 23:16 Відповісти
От і чудово - просто санкції на території України, нехай далі проводять.
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12.09.2021 23:16 Відповісти
Я про це дізнався ще пару днів тому. Реакції від, прости господи, "влади" - 0.
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12.09.2021 23:17 Відповісти
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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12.09.2021 23:19 Відповісти
от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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12.09.2021 23:18 Відповісти
А купляти телевізори і побутову техніку,яка виготовлена на москальщині,це як?
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12.09.2021 23:19 Відповісти
Непатріотично. Але зараз всім керують гроші. А вишиванку по святам одягають.
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12.09.2021 23:24 Відповісти
То про яку перемогу у війні можна казати? Це все повна маячня.
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12.09.2021 23:26 Відповісти
Звичайно. Про війну зараз згадуть тільки декількома реченнями в новинах.
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12.09.2021 23:30 Відповісти
І раніше також ніхто не заборонював возити з москальщини.
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12.09.2021 23:31 Відповісти
Українців мало, а хохлам-малоросам все пох**
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12.09.2021 23:35 Відповісти
мовчать зебарани,видно "сватів" їх технікою знімають.
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12.09.2021 23:21 Відповісти
Нужно объявить Японии войну и скинуть ещё несколько атомных бомб?
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13.09.2021 09:41 Відповісти
бомб у нас нема ,а якби були то краще було б в полон здатись.Олігархи зразу б харакірі собі зробили.
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13.09.2021 14:42 Відповісти
Фотоапарати стають минулим. Зараз в кожному смартофоні є камера. Виробники фототехніки агонізують і йдуть на любі непопулярні кроки по рекламі.
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12.09.2021 23:22 Відповісти
Настоящий фотоаппарат никакая дырка в телефоне не заменит.
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12.09.2021 23:26 Відповісти
Справжня камера потрібна дуже малому колу людей, в основному професійним фотографам.
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12.09.2021 23:31 Відповісти
"Вы просто не умеете их готовить" (с)

https://youtu.be/8rndo1gjHS4
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12.09.2021 23:31 Відповісти
Так. У мене знайомий покзував фото з sony xperia 1 mark II з ручним налаштуванням. Я реально думав, що то зроблено профзеркалкою.
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12.09.2021 23:40 Відповісти
Возьми хороший цап, скачай с торрентов hi-res и наслаждайся музоном в хорошем качестве
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12.09.2021 23:57 Відповісти
Значит идут на хутина со своей продукцией.
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12.09.2021 23:27 Відповісти
щось так багато галасу, ви на розетці бачили країну-виробника холодильників, телевізорів? Нагадаю, в тому році на 6 млрд долл. закупили в Росії, в цьому буде більше, і вугілля теж звідти, навіть звичайна сода - Стерліматак, Башкірія.
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12.09.2021 23:32 Відповісти
Офіційно ні Порох ні Зеля не оголосив війну Росії.
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12.09.2021 23:36 Відповісти
Ну казали,що москалі тоді повномаштабно нападуть.
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12.09.2021 23:43 Відповісти
А есть примеры в истории, когда войну объявляла сторона, на которую напали, а не агрессор?
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12.09.2021 23:45 Відповісти
ну порох же - барыга, а как же зеля? с "той"стороной?)))
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13.09.2021 00:37 Відповісти
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13.09.2021 01:41 Відповісти
Ця бібізянка щоразу покращує настрій
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13.09.2021 01:56 Відповісти
Я принципиально даже не рассматриваю технику кацапской сборки.
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12.09.2021 23:37 Відповісти
не "в", а на параші
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13.09.2021 21:06 Відповісти
лучшей антирекламы Canon и не придумаешь. Россия подло оккупировала часть японской территории, а самураи лебезят перед ней. да уж, "деньги не пахнут"...
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12.09.2021 23:36 Відповісти
тут дело не в том кто и когда пострадал, здесь дело в принципе и последовательности. если ты не поддерживаешь оккупацию своих территорий(Курил), то и не должен поошрять(Крым) таких же действий других, тем более, что оккупант один и тот же - Россия.
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13.09.2021 00:20 Відповісти
Выбросил принтер с балкона!

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12.09.2021 23:40 Відповісти


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12.09.2021 23:44 Відповісти
Туды его в качель!

(с) И. Ильф, Е. Петров "Двенадцать стульев"
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12.09.2021 23:48 Відповісти
Я как чувствовал и проделал тоже самое принтером Canon Pixma еще лет 5 назад
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13.09.2021 09:36 Відповісти
Надеюсь под балконом проходил москаль
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13.09.2021 09:19 Відповісти
Компанія Canon, як у них кажуть, втратила обличчя. Навіть хокку написав із цього приводу:

Катану бери, генеральний директоре:

Хто кацапам нефритовий стрижень смоктав -

Не уникне сеппуку.
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12.09.2021 23:43 Відповісти
Гениально!
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12.09.2021 23:46 Відповісти
Только не катану, а кусунгобу...
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12.09.2021 23:51 Відповісти
Дякую )) Або танто (ніж для більш широкого вжитку, але для сеппуку теж застосовувався).
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13.09.2021 00:05 Відповісти
Тано длиннее и может в позвоночник встрять - не аккуратненько. Японцы не любят, когда оно в позвоночник втряёт и потому тано если и используют, то чтоб "помочь", но не для самого сепуку.
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13.09.2021 00:10 Відповісти
Я б навіть сказав, неестетично - обісратися в біле кімоно... якось воно беее

А от для допомоги асистентові якраз потрібна катана, щоб одразу припинити борошна самурая шляхом декапітації.

Якось приблизно отак
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13.09.2021 00:24 Відповісти


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13.09.2021 00:26 Відповісти
дурня ваше хокку. Сталкер, хм)
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12.09.2021 23:54 Відповісти
Испугали ... 24 в Дворце Украины выступает группа Кино, которая часто выступает в Крыму. Может сначала у себя разберемся, а потом будем обсуждать иностранцев?
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12.09.2021 23:53 Відповісти
это бойкот продукции должен быть, однозначно
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13.09.2021 00:01 Відповісти
А у мене лежить фотокамера Canon-2000 якою не користуюсь.
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13.09.2021 00:05 Відповісти
скажу вам так , панове,

якщо хтось з нас та в Європі досі палить кацапський гас, то він є спонсором кацапської війні та тероризму, пам'ятайте це завжди, запалюючи канфорку ... чи не так?

дуже прикро, що з цим ганебним фактом ми живемо вже восьмий рік і ніхто ніщо не може поробити...

а як там справи для народу з вітчизняним газом, слугі зелені ?
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13.09.2021 00:13 Відповісти
Не Японці а кацапський філіал Саnon , усе навмисно роблять кацапи, мріють легалізувати окупацію та анексію з часом.
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13.09.2021 01:03 Відповісти
Если это не официальная позиция Кэнона, то кто-то в кацапском филиале должен вылететь за такое с работы. Но скорее всего официальная позиция Кэнона - "деньги не пахнут".
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13.09.2021 01:39 Відповісти
Xiaomi виявилися більш принциповими. Приємно, що у мене смартфон цього бренду ))
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13.09.2021 01:55 Відповісти
Если нет денег на нормальную технику, то остается покупать Ксяоми это да, у самого такой был, шляпа китайская..
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13.09.2021 03:33 Відповісти
У червні 2021 показники продажів смартфонів від Xiaomi зросли на 26%. Компанія стала брендом №1, обійшовши при цьому Apple та Samsung.

...

Ось такий, на хвилинку, китайський капелюх. Може, ви просто випробовуєте борошна в галузі п'ятої крапки через блокування смартфонів цього бренду в Криму?
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13.09.2021 05:25 Відповісти
Ключові слова: "Компанія стала брендом №1, обійшовши при цьому Apple". Саме тому американці і примусили їх відмовитись від частини свого ринку під загрозою санкцій. Чесна конкуренція по-американськи - вона така...
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13.09.2021 10:46 Відповісти
кенон желтит никон зеленит-пруф это пентакс..
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13.09.2021 02:02 Відповісти
Сапог- желтит, Никон- краснит, Пентакс- тупит...
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13.09.2021 06:42 Відповісти
ксиоми тупит не кокококо здесь ква ква)
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13.09.2021 17:24 Відповісти
Ты из какой пещеры вылез?Уже лет 5 Украина у рашки газ не покупает.
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13.09.2021 04:00 Відповісти
Гавкают псы безродные, вроде тебя, на собачьем наречии
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13.09.2021 05:50 Відповісти
Викинути з України - вистачить і Мінолти.
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13.09.2021 07:05 Відповісти
Бізнес є бізнес...... все логічно...
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13.09.2021 07:28 Відповісти
"
Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму"

За таке потрібно заборонити продаж товарів марки "Canon" в Україні. Таким чином наступного разу будь- яка фірма добре подумає чи приймати участь в фестивалях чи інших заходах в окупованому Криму.
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13.09.2021 08:15 Відповісти
Дипломаты наши недорабатывают.
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13.09.2021 08:40 Відповісти
Доведеться викинути дзеркалку, але на Нікон не перейду, це питання РЕЛІГІЇ . Доведеться якей китайське лайно купляти
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13.09.2021 09:22 Відповісти
"который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия"

А Кэнон-Япония про это знает?
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13.09.2021 09:39 Відповісти
Деньги не пахнут
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13.09.2021 10:57 Відповісти
Такс, россицское не покупаю еще со времен когда это не было мейнстримом.

Сименс не покупаю после оккупации Крыма.

Теперь еще Кэнон...
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13.09.2021 11:52 Відповісти
не даремно Нікон вибрав, чуйка не підвела, від кенона завжди підвонювало чимось лайноватним.
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13.09.2021 13:42 Відповісти
 
 