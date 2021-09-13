Зеленский создал Совет по молодежным вопросам, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 462/2021, которым создал Совет по молодежным вопросам. Она будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В состав этого органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, в месячный срок на рассмотрение президента должны быть представлены предложения по персональному составу Совета, а также проект Положения о нем.

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