РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5860 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
807 8
Зеленский (16567) молодежь (228) указ (528)

Зеленский создал Совет по молодежным вопросам, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский создал Совет по молодежным вопросам, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 462/2021, которым создал Совет по молодежным вопросам. Она будет функционировать как консультативно-совещательный орган при главе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Совет создается с целью содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений по молодежной политике. Предполагается, что среди задач Совета будет содействие развитию молодежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В состав этого органа планируют привлечь лидеров молодежных движений и организаций, спортсменов, основателей молодежных социальных инициатив, деятелей культуры.

Согласно указу, в месячный срок на рассмотрение президента должны быть представлены предложения по персональному составу Совета, а также проект Положения о нем.

Читайте: Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уже даже не новость!!!
показать весь комментарий
13.09.2021 11:28 Ответить
Набуя это нужно?
показать весь комментарий
13.09.2021 11:29 Ответить
а целого министерства молодежи и спорта уже мало для пристраивания знакомых, коллег по 95 рыгатнику и просто "хороших людей"?
показать весь комментарий
13.09.2021 11:35 Ответить
У Ермака опять работа Кастинг))))
показать весь комментарий
13.09.2021 11:43 Ответить
Готовится к голосованию "паприколу"
показать весь комментарий
13.09.2021 11:50 Ответить
Збирає побільше тих, хто ніколи не цікавився політикою і не знає, що його головна політика -хуцпа. Діти, які тільки отримали паспорти і мають право віддавати голоси на виборах будуть оброблятися малоросами і бувшими "ригами", якими кишить ОП. Що, пенсіонери вже не цікавлять? Ти їм Косоворотка показав, що таке "кінець зубождвіння і епохи бідності", перебрався до їх внуків, бо вони ще за себе не платили, за них платили батьки, вони не знають ціни життя і локшина добре може триматися на їх молодих вухах.
показать весь комментарий
13.09.2021 11:57 Ответить
У леніна були юні ленінці, у путіна путінці у зелі як істинного совкодрочера...

показать весь комментарий
13.09.2021 13:11 Ответить
Сподіваюся, що вавіни квартальні друзі працюватимуть не за рахунок українських платників податків?!
показать весь комментарий
13.09.2021 13:29 Ответить
 
 