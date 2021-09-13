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Зеленський створив Раду з молодіжних питань, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський створив Раду з молодіжних питань, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 462/2021, яким створив Раду з молодіжних питань. Вона буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при главі держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.

Згідно з указом, у місячний строк на розгляд Президента України мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення про неї.

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук: Нашу партію найбільше підтримує молодь. Що молодший виборець, то більша підтримка

Автор: Анастасія Потіха
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Уже даже не новость!!!
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13.09.2021 11:28 Відповісти
Набуя это нужно?
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13.09.2021 11:29 Відповісти
а целого министерства молодежи и спорта уже мало для пристраивания знакомых, коллег по 95 рыгатнику и просто "хороших людей"?
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13.09.2021 11:35 Відповісти
У Ермака опять работа Кастинг))))
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13.09.2021 11:43 Відповісти
Готовится к голосованию "паприколу"
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13.09.2021 11:50 Відповісти
Збирає побільше тих, хто ніколи не цікавився політикою і не знає, що його головна політика -хуцпа. Діти, які тільки отримали паспорти і мають право віддавати голоси на виборах будуть оброблятися малоросами і бувшими "ригами", якими кишить ОП. Що, пенсіонери вже не цікавлять? Ти їм Косоворотка показав, що таке "кінець зубождвіння і епохи бідності", перебрався до їх внуків, бо вони ще за себе не платили, за них платили батьки, вони не знають ціни життя і локшина добре може триматися на їх молодих вухах.
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13.09.2021 11:57 Відповісти
У леніна були юні ленінці, у путіна путінці у зелі як істинного совкодрочера...

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13.09.2021 13:11 Відповісти
Сподіваюся, що вавіни квартальні друзі працюватимуть не за рахунок українських платників податків?!
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13.09.2021 13:29 Відповісти
 
 