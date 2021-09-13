Зеленський створив Раду з молодіжних питань, - указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 462/2021, яким створив Раду з молодіжних питань. Вона буде функціонувати як консультативно-дорадчий орган при главі держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Рада створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
До складу цього органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних соціальних ініціатив, діячів культури.
Згідно з указом, у місячний строк на розгляд Президента України мають бути подані пропозиції щодо персонального складу Ради, а також проект Положення про неї.
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