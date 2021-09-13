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вакцина (3815) грипп (573) Минздрав (4829) Игорь Кузин (282)

Появление вакцины от гриппа украинского производства запланировано на первое полугодие 2022 года, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Появление вакцины от гриппа украинского производства запланировано на первое полугодие 2022 года, - Кузин

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал производство вакцины против гриппа украинского производства.

Об этом он рассказал в онлайн-интервью с Екатериной Булавиновой, медицинским експертом UNICEF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Появление вакцины запланировано на первое полугодие 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин

"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех- или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах. Это будет продукция "in bulk" (то есть в Украине будет осуществляться фасовка действующего вещества, упаковка и маркировка), но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы", - отметил Кузин.
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Сча подымется очередной вой антиваксеров на болотах, пока не разберутся от чего вакцина
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13.09.2021 11:30 Ответить
с таким же успехом можно планировать урожай озимых...
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13.09.2021 11:31 Ответить
А ты хочешь сказать, что агропредприятия не планируют урожай?
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13.09.2021 11:32 Ответить
Ну. то есть, местные радуцкие собрались эту приятную корову ещё много лет доить. Эта ж.два с нас живых не слезет.
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13.09.2021 11:40 Ответить
Не так быстро. Как только бубочка с Ленкой высадят миллиард деревьев, проведут олимпиаду, так сразу и займутся вакциной. ЗЕленой. Лично.
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13.09.2021 12:06 Ответить
Поява вакцини українського виробництва проти грипу запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін
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13.09.2021 12:17 Ответить
О. Вот пазл и сложился. От каких штаммов вирусов гриппа вакцина - такие вирусы и ожидают в следующем году. А я то все думаю откуда они знают какой вирус гриппа придет в Украину.

Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин

Видать под шумок еще кто-то прибарахлиться хочет.
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13.09.2021 14:38 Ответить
 
 