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вакцина (3528) грип (304) МОЗ (3882) Ігор Кузін (304)

Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував виробництво вакцини проти грипу українського виробництва.

Про це він розповів в онлайн-інтерв'ю з Катериною Булавіновою, медичним експертом UNICEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Поява вакцини запланована на перше півріччя 2022 року.

Також читайте: Циркуляція трьох штамів грипу очікується в Україні в 2021-2022 році, - Кузін

"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини проти грипу на території України. Це буде три- або чотиривалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування), але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - зазначив Кузін.

Автор: Наталя Джума
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Сча подымется очередной вой антиваксеров на болотах, пока не разберутся от чего вакцина
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13.09.2021 11:30 Відповісти
с таким же успехом можно планировать урожай озимых...
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13.09.2021 11:31 Відповісти
А ты хочешь сказать, что агропредприятия не планируют урожай?
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13.09.2021 11:32 Відповісти
Ну. то есть, местные радуцкие собрались эту приятную корову ещё много лет доить. Эта ж.два с нас живых не слезет.
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13.09.2021 11:40 Відповісти
Не так быстро. Как только бубочка с Ленкой высадят миллиард деревьев, проведут олимпиаду, так сразу и займутся вакциной. ЗЕленой. Лично.
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13.09.2021 12:06 Відповісти
Поява вакцини українського виробництва проти грипу запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін
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13.09.2021 12:17 Відповісти
О. Вот пазл и сложился. От каких штаммов вирусов гриппа вакцина - такие вирусы и ожидают в следующем году. А я то все думаю откуда они знают какой вирус гриппа придет в Украину.

Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин

Видать под шумок еще кто-то прибарахлиться хочет.
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13.09.2021 14:38 Відповісти
 
 