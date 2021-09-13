Поява вакцини проти грипу українського виробництва запланована на перше півріччя 2022 року, - Кузін
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Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував виробництво вакцини проти грипу українського виробництва.
Про це він розповів в онлайн-інтерв'ю з Катериною Булавіновою, медичним експертом UNICEF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Поява вакцини запланована на перше півріччя 2022 року.
"Українські фармацевтичні виробники проводять перемовини щодо локалізації виробництва вакцини проти грипу на території України. Це буде три- або чотиривалентна вакцина в монодозних шприцах. Це буде продукція "in bulk" (тобто в Україні здійснюватимуть фасування діючої речовини, пакування та маркування), але водночас ми матимемо свого вітчизняного виробника, який зможе забезпечити країну необхідною кількістю вакцин. І ми не будемо змушені шукати її на ринках Європи", - зазначив Кузін.
Будь ласка, зачекайте...
Циркуляция трех штаммов гриппа ожидается в Украине в 2021-2022 году, - Кузин
Видать под шумок еще кто-то прибарахлиться хочет.