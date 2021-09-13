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Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине, задержали. Никто в результате происшествия не пострадал.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что правоохранители задержали мужчину без применения оружия.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. У задержанного изъяли две гранаты РГД-5.

Напомним, ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине.

Читайте: Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире жилой пятиэтажки в Калуше, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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О, как! У него двойной предохранитель, видите: чека и веревочка рычаг спусковой держит! Тока хранил в сырости.
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13.09.2021 12:50 Ответить
опохмелили.
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13.09.2021 13:00 Ответить
 
 