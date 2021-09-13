Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Мужчину, угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине, задержали. Никто в результате происшествия не пострадал.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

Известно, что правоохранители задержали мужчину без применения оружия.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. У задержанного изъяли две гранаты РГД-5.

Напомним, ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина угрожает взорвать гранату у себя дома на Херсонщине.

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