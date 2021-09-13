Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали, постраждалих немає, - джерело
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Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали. Ніхто в результаті події не постраждав.
Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що правоохоронці затримали чоловіка без застосування зброї.
Зазначається, що в результаті події ніхто не постраждав. У затриманого вилучили дві гранати РГД-5.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині.
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Андрей Нешевченко
показати весь коментар13.09.2021 12:50 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Ф.
показати весь коментар13.09.2021 13:00 Відповісти Мені подобається 0
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