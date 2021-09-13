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граната (741) затримання (4146) Правоохоронні органи (2660) Херсонщина (4291)

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали, постраждалих немає, - джерело

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали, постраждалих немає, - джерело

Чоловіка, який погрожував підірвати гранату на Херсонщині, затримали. Ніхто в результаті події не постраждав.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що правоохоронці затримали чоловіка без застосування зброї.

Зазначається, що в результаті події ніхто не постраждав. У затриманого вилучили дві гранати РГД-5.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату у власному будинку на Херсонщині.

Також дивіться: Погрожував підірвати гранатою за зауваження співмешканці: поліцейські Буковини затримали 43-річного зловмисника. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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О, как! У него двойной предохранитель, видите: чека и веревочка рычаг спусковой держит! Тока хранил в сырости.
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13.09.2021 12:50 Відповісти
опохмелили.
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13.09.2021 13:00 Відповісти
 
 