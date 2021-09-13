Дополнительно "благодарить" врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Треть опрошенных (33%) граждан Украины признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру. Вместе с тем 68% граждан не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива.

Так, согласно данным исследования, треть опрошенных (33%) признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязка и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ и т.д.), еще 35% не делали этого, а 29% украинцев не обращались к таким медицинскими услугами.

"Если сравнить с прошлыми годами, в которых проводилось это исследование, доля тех, кто дополнительно платил за определенную услугу, не изменилась. В то же время доля тех, кто не вносил дополнительную плату за лечение, возросла (в 2020 доля составляла 23%, а в 2021 - 35%).

Не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг, 68% опрошенных жителей Украины.

Больше всего с такой практикой не согласны жители южных областей - 77%.

"По сравнению с 2019 наблюдается негативная тенденция к уменьшению количества тех, кто не считает, что врачам стоит дополнительно доплачивать - их доля в 2021 уменьшилась более чем на 11% по сравнению с 2019", - отметили в отчете.

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В то же время, число тех, кто согласен дополнительно благодарить врачей, также имеет тенденцию к уменьшению. За три года доля людей уменьшилось на 6%.

Также, по данным опроса, в среднем в месяц украинцы тратят на лекарства и лечение от 200 до 500 грн.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально демографических показателям. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения используются данные общенациональных исследований, проведенных Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года и с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей .

Финансирование всех упомянутых опросов осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.