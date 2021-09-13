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Деминициативы (70) медицина (2451) опрос (2620)

Дополнительно "благодарить" врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Дополнительно

Треть опрошенных (33%) граждан Украины признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру. Вместе с тем 68% граждан не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива.

Так, согласно данным исследования, треть опрошенных (33%) признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязка и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ и т.д.), еще 35% не делали этого, а 29% украинцев не обращались к таким медицинскими услугами.

"Если сравнить с прошлыми годами, в которых проводилось это исследование, доля тех, кто дополнительно платил за определенную услугу, не изменилась. В то же время доля тех, кто не вносил дополнительную плату за лечение, возросла (в 2020 доля составляла 23%, а в 2021 - 35%).

Дополнительно благодарить врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос 01

Не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг, 68% опрошенных жителей Украины. 

Больше всего с такой практикой не согласны жители южных областей - 77%.

Дополнительно благодарить врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос 02

"По сравнению с 2019 наблюдается негативная тенденция к уменьшению количества тех, кто не считает, что врачам стоит дополнительно доплачивать - их доля в 2021 уменьшилась более чем на 11% по сравнению с 2019", - отметили в отчете.

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В то же время, число тех, кто согласен дополнительно благодарить врачей, также имеет тенденцию к уменьшению. За три года доля людей уменьшилось на 6%.

Дополнительно благодарить врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос 03

Также, по данным опроса, в среднем в месяц украинцы тратят на лекарства и лечение от 200 до 500 грн.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально демографических показателям. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения используются данные общенациональных исследований, проведенных Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года и с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей .

Финансирование всех упомянутых опросов осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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Топ комментарии
+8
а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу
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13.09.2021 14:48
+6
Отказываться надо постепенно от этой дурной привычки "доплачивать". Учителей тоже касается. А то сами развели, а теперь возмущаемся
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13.09.2021 14:50
+5
А что им доплачивать? Они и так, никого не спрашивая, в каждом кабинете деньги дерут в своё удовольствияе.
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13.09.2021 14:57
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а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу
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13.09.2021 14:48 Ответить
т.е. отучившимся 4-5 лет потом на те же 6-8 тысяч нормально живется? или у них старт карьеры на 3 года раньше дает какое-то преимущество?
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13.09.2021 14:52 Ответить
А как ты отличаешь хорошего врача...от плохого??
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13.09.2021 14:59 Ответить
Хороший- тот, который сразу требует "благодарности", еще не осмотрев пациента.

Плохой- тот , который совсем не просит "благодарности"(да, бывают и такие).
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13.09.2021 15:05 Ответить
Последние предпочитают уехать на запад и работать там в клиниках. Ибо там взятки не дают. Там зарплата достойная.
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13.09.2021 16:03 Ответить
не здох - значит врачь не плохой)))
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13.09.2021 15:16 Ответить
хороший помогает и не вьімогает
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13.09.2021 16:13 Ответить
И какого хрена идти учиться на врача, зная что такая маленькая зарплата, если только не в надежде на поборы и "благодарности"?

Вот так мы сами и приучили этих "врачей"-рвачей к "благодарностям". Не устраивает зарплата, милости просим к станку, на производство или в грузчики.
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13.09.2021 15:02 Ответить
А такого хрена, что молодые врачи(ну у кого голова и руки есть) главным образом отрабатывают здесь интернатуру, учат язык, и если не подфартило здесь найти нормальное место - сразу валят за кордон. Ибо, в отличие от нашей странной страны, врач - профессия очень высокооплачиваемая.
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13.09.2021 15:15 Ответить
А там они могут претендовать только на работу медсестры или медбрата. Чтобы стать врачом в США или Европе придется еще очень попотеть.
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13.09.2021 15:35 Ответить
Да там медбрат получает больше чем у нас врач. К тому же никто не запрещает им сдать квалификационный экзамен на подтверждение диплома. Кроме того не одной Америкой единой жив мир. Есть другие страны, где подтвердить свою квалификацию гораздо легче чем в Америке.
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13.09.2021 16:05 Ответить
в штатах квалификацию врача нужно подтвержать с периодичностью несколько лет, а чтобы получить - не просто экзамен сдать а фактически заново учиться и проходить интернатуру. Тоже самое и с другими специальностями, кроме интернатуры.
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13.09.2021 21:38 Ответить
Еще раз говорю, не Штатами едиными...
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13.09.2021 21:39 Ответить
Кстати на счет подтверждения квалификации у нас ровно также.
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13.09.2021 21:41 Ответить
только в теории. В реальности совершенно разные требования
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13.09.2021 21:48 Ответить
отлично пересдают и получают места рабочие в канаде, сша, германии, польше. знаком лично не с одним таким
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13.09.2021 16:19 Ответить
зарплата інтерна від 2000 до 5000 грн на місяць, або ж стипендія десь до 1800. Звісно що проїзд, комуналка за ушатаний гуртожиток, харчування, необхідна цифрова техніка та канцелярія - це все на майбутньому фахівці.

Тобто можна проїбати усю шкільну програму, не поступити навіть до бурси, а потім поїхати до кієва і працювати там касиром у сільпо, і мати в рази більшу зарплатню аніж ті долбойоби очкаті у халатах, звісно що вони не гідні більшої зарплатні.
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13.09.2021 15:13 Ответить
Деструктивный путь. Т.е. государственные врачи (частиники себя достаточно неплохо чувствуют и в частных клиниках нет понятия взятки - там прейскурант) не выходят на забастовки, не требуют достойной оплаты своего труда, их профсоюзы спокойненько сибе сидят и получают зарплату, а Вы тем временем культивируете коррупцию. А потом спрашиваем почему так херово живем и почему молодежь уезжает из страны. Кстати, грамотные врачи также. Вы не задумывались, а может им унизительно брыть с пациентов мзду. Не каждый чисто сихологически на такое способен. Особенно из грамотных врачей. Ибо определенный уровень интеллекта обычно подразумевает определенный уровень культуры и наличие совести у человека. А бездари обычно берут без зазрения совести.
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13.09.2021 16:01 Ответить
все єто хорошо и красиво, но без этой "бьітовой коррупции" эти врачи работали бьі уже за рубежом. я знаю минимум пятерьіх таких.

польша, германия, канада, сша приняли их с удовольствием.

я не даю взяток, я благодарю после лечения и здесь нет сделки. это добровольньій взнос
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13.09.2021 16:16 Ответить
Отложенная взятка все равно взятка. Как красиво ее не называй. Вы деньги платите причем конкретные. Это не шоколадка и не букет цветов. Т.е. это сумма, которая конкретно влияет на семейный бюджет врача.
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13.09.2021 16:23 Ответить
хватит меня стыдить. я живу в социуме, а не в вакууме. ессно, бюджет врача зависит от меня. не от государства же)
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13.09.2021 16:48 Ответить
Оттож. Естественно. Достаточно у людей поинтересоваться с какой суммы стартует "благодарность" за самую банальную операцию хирургу и анастезиологу. Ну а дальше вариации... Так что то, что бюджет врача зависит от Вас и Вам подобных, а не от государства у меня лично улыбки не вызывает. Оно действительно так и есть.
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13.09.2021 16:54 Ответить
мне подобньіе)

поздравляю, пан моралист, кроме пафосных нравоучений вы из себя ничего не в состоянии выдавить. ввиду отсутствия аргументов( утопические теории в расчет не беру) вы перешли на личности. поскольку
беседы с инфантилами не являются для меня приоритетом, до свидания
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13.09.2021 22:49 Ответить
Ну правда она в любом случае правда. Я Вас не оскорблял. Я сказал ровно то, что именно Вы сами говорили в начале ветки обсуждений - цитирую

а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу

А теперь обвиняете меня в том, что я сделал акцент на Ваших же словах и типа перешел на личности.
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13.09.2021 22:53 Ответить
Просто за даними Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ, рівень бідності в Україні перевищує 50%.

І не дивно.
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14.09.2021 00:33 Ответить
Отказываться надо постепенно от этой дурной привычки "доплачивать". Учителей тоже касается. А то сами развели, а теперь возмущаемся
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13.09.2021 14:50 Ответить
Без "благодарности" в больнице перевязку делают быстрее, а в школе детей подвергают булингу.

И как с этим бороться?

Я не знаю.
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13.09.2021 14:55 Ответить
Не взятка, а благодарность
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13.09.2021 14:52 Ответить
Уберите подоходный налог - будем сами "благодарить".

С нас высчитывают налоги на услуги, за которые мы потом должны "благодарить".
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13.09.2021 14:53 Ответить
А что им доплачивать? Они и так, никого не спрашивая, в каждом кабинете деньги дерут в своё удовольствияе.
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13.09.2021 14:57 Ответить
- Добрый день, бесплатный доктор.

- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
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13.09.2021 15:15 Ответить
Я думаю 33% ответили честно, остальные пиз.дят! Моя жена медработник, правда уже бывший, потому что доходов ноль, даже бензин неокупался, , а ещё главрвач заставляла собирать "дань" с клиентов на её шубы ***, и ремонтировать кабинеты за свой счёт, и это при нехватке врачей и медсестёр, 1,5 а то и 2 участка обслуживай и на ставку 0,75, ****.ись работа. Потому я сказал нах! надо, 15 лет отработала , сиди дома!
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13.09.2021 15:37 Ответить
Знаю врачей с хорошей зарплатой, которые не отказываются от "благодарности". Сколько ни плати зарплату, а все равно берут. Инче ты им не нужен как пациент
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13.09.2021 15:37 Ответить
а яка в них зарплата? 5000 грн. при середній 14000 грн
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14.09.2021 00:35 Ответить
сейчас даже у семейного зарплата выше средней, а у зав отделения тем более.
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14.09.2021 09:23 Ответить
Кожен лікар сам вибрав свою майбутню професію. Він знав, що офіційна зп невелика, але... всеріно пішов. Висновок один - він вирішив дповнити свій бюжет за рахунок хабарів. Якщо в мене не складається з теперішньою роботою - я міняю її. Якщо в лікаря не складдється з теперішньою роботою - він її не міняє. Він її саботує, мотивуючи тим, що в нього з/п невелика.
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13.09.2021 15:49 Ответить
вы не поверите, очень часто в 18 лет никто не думает о зарплатах, идут с чистым сердцем, романтика, помощь ближнему и т.п...

Понимание приходит, когда стало поздно.
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13.09.2021 22:21 Ответить
Якщо послуга і так платна. То які ще подарунки ???
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13.09.2021 15:51 Ответить
Будем развивать коррупцию!
Врачу доплати, школе, детсадику, чиновнику ...
Может пора отменить все зарплаты и ввести чаевые?
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13.09.2021 16:10 Ответить
Господи, ну кто внушил этому нариду, что врач должен быть нищим и что медицина бывает бесплатной.

И огромное спасибо вменяемым людям, которые благодарят врачей за их труд. Без них медицины как явления в Украине уже бы не было.

А кто виноват в этой ситуации думайте сами...
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13.09.2021 16:10 Ответить
врачи в основном - это ненаказуемые злодеи
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13.09.2021 16:35 Ответить
У нас 12000 врачей на 1 млн населения, в Германии 5000, США 2000, Польше 2500, Великобритании 2800. Вот и ответ на вопрос, почему у наших врачей низкая зарплата. Если число врачей привести в соответствие с Польшей (т.е. сократить в 5 раз), то зарплату тем, кто останется, можно поднять где-то до 1500$ и тогда что-то требовать. Но тогда нужно закрыть половину медицинских ВУЗов, а пациентам ждать очереди на прием к специалисту 1-2 мес, как повсюду в Европе. Кто готов к такому? А ну ка признавайтесь...
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13.09.2021 16:35 Ответить
У нас на прием к узкому специалисту надо ждать 3 недели и несмотря на "благодарность" он выслушает тебя в пол -уха Видно что ему надоела эта работа и эти пациенты
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13.09.2021 16:47 Ответить
Вот он то и должен первым пойти под сокращение.
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13.09.2021 19:21 Ответить
вы удивитесь, но в европе вы его будете ждать 3 мес. и за в 10 раз выше зарплату он вас выслушает в четверть уха. Так что не надо ля-ля.
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13.09.2021 22:23 Ответить
У нас пол миллиона врачей? И соответственно полтора миллиона медсестер ? Вы в своем уме?
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13.09.2021 21:39 Ответить
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський вважає, що приїзд іноземних лікарів допоможе боротися з пандемією, але не виправить трагічний стан польської системи охорони здоров'я. Їй потрібні люди, які можуть допомогти справитись з пандемією. Звісно, ​​ лікарі України та Білорусі чекають такої можливості.

Скоро будуть всі йти на прийом до Дохтура Ютуба.
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14.09.2021 00:39 Ответить
Это индивидуально у каждого.Если я хочу отблагодарить от души,то имею на это право и к взятке это отношение не имеет.А вот вымогалово от врачей это уже другой вопрос
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13.09.2021 17:14 Ответить
А з чого доплачувати пенсія 2200 гривен,один аналіз 1140 гривен,тиждень лікування в лікарні все за свій рахунок 5-9 тисяч гривень в середньому,з чого доплачувати???????????????
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13.09.2021 22:26 Ответить
з бюджету міста чи отг.
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14.09.2021 00:36 Ответить
 
 