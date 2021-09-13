Дополнительно "благодарить" врачей не готовы 68% опрошенных жителей Украины, - опрос. ИНФОГРАФИКА
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Треть опрошенных (33%) граждан Украины признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру. Вместе с тем 68% граждан не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в исследовании Фонда "Демократические инициативы" им. И. Кучерива.
Так, согласно данным исследования, треть опрошенных (33%) признали, что им приходилось доплачивать за прием у врача или за медицинскую процедуру (укол, перевязка и т.д.) или диагностику (рентген, УЗИ и т.д.), еще 35% не делали этого, а 29% украинцев не обращались к таким медицинскими услугами.
"Если сравнить с прошлыми годами, в которых проводилось это исследование, доля тех, кто дополнительно платил за определенную услугу, не изменилась. В то же время доля тех, кто не вносил дополнительную плату за лечение, возросла (в 2020 доля составляла 23%, а в 2021 - 35%).
Не согласны с тем, что врачам надо дополнительно доплачивать за лучшее качество услуг, 68% опрошенных жителей Украины.
Больше всего с такой практикой не согласны жители южных областей - 77%.
"По сравнению с 2019 наблюдается негативная тенденция к уменьшению количества тех, кто не считает, что врачам стоит дополнительно доплачивать - их доля в 2021 уменьшилась более чем на 11% по сравнению с 2019", - отметили в отчете.
В то же время, число тех, кто согласен дополнительно благодарить врачей, также имеет тенденцию к уменьшению. За три года доля людей уменьшилось на 6%.
Также, по данным опроса, в среднем в месяц украинцы тратят на лекарства и лечение от 200 до 500 грн.
Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально демографических показателям. Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Для сравнения используются данные общенациональных исследований, проведенных Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года и с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей .
Финансирование всех упомянутых опросов осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.
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ессно, доплачу хорошему врачу
Плохой- тот , который совсем не просит "благодарности"(да, бывают и такие).
Вот так мы сами и приучили этих "врачей"-рвачей к "благодарностям". Не устраивает зарплата, милости просим к станку, на производство или в грузчики.
Тобто можна проїбати усю шкільну програму, не поступити навіть до бурси, а потім поїхати до кієва і працювати там касиром у сільпо, і мати в рази більшу зарплатню аніж ті долбойоби очкаті у халатах, звісно що вони не гідні більшої зарплатні.
польша, германия, канада, сша приняли их с удовольствием.
я не даю взяток, я благодарю после лечения и здесь нет сделки. это добровольньій взнос
поздравляю, пан моралист, кроме пафосных нравоучений вы из себя ничего не в состоянии выдавить. ввиду отсутствия аргументов( утопические теории в расчет не беру) вы перешли на личности. поскольку
беседы с инфантилами не являются для меня приоритетом, до свидания
а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.
ессно, доплачу хорошему врачу
А теперь обвиняете меня в том, что я сделал акцент на Ваших же словах и типа перешел на личности.
І не дивно.
И как с этим бороться?
Я не знаю.
С нас высчитывают налоги на услуги, за которые мы потом должны "благодарить".
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
Понимание приходит, когда стало поздно.
Врачу доплати, школе, детсадику, чиновнику ...
Может пора отменить все зарплаты и ввести чаевые?
И огромное спасибо вменяемым людям, которые благодарят врачей за их труд. Без них медицины как явления в Украине уже бы не было.
А кто виноват в этой ситуации думайте сами...
Скоро будуть всі йти на прийом до Дохтура Ютуба.