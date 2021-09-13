Додатково "дякувати" лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування. ІНФОГРАФІКА
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Третина опитаних (33%) громадян України визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру. Водночас 68% громадян не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва.
Так, згідно з даними дослідження, третина опитаних (33%) визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру (укол, перев'язка тощо) або діагностику (рентген, УЗД тощо), ще 35% не робили цього, а 29% українців не зверталися по такі медичні послуги.
"Якщо порівняти з минулими роками, в яких проводилось це дослідження, частка тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилася. Водночас частка тих, хто не вносив додаткову плату за лікування, зросла (у 2020 р. частка становила 23%, а у 2021 р. – 35%)", - зазначено в дослідженні.
Не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг, 68% опитаних жителів України.
Найбільше з такою практикою не згодні жителі південних областей - 77%.
"Порівняно з 2019 р. спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості тих, хто не вважає, що лікарям варто додатково доплачувати, – їхня частка у 2021 р. зменшилась більш ніж на 11% проти 2019 року", - зазначено у звіті.
Водночас кількість тих, хто поділяє думку про додаткову подяку лікарям, також має тенденцію до зменшення. За три роки частка таких людей зменшилась на 6%.
Також, за даними опитування, в середньому в місяць українці витрачають на ліки і лікування від 200 до 500 грн.
Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Для порівняння використовуються дані загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року та з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Фінансування усіх згаданих опитувань здійснювалося в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
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ессно, доплачу хорошему врачу
Плохой- тот , который совсем не просит "благодарности"(да, бывают и такие).
Вот так мы сами и приучили этих "врачей"-рвачей к "благодарностям". Не устраивает зарплата, милости просим к станку, на производство или в грузчики.
Тобто можна проїбати усю шкільну програму, не поступити навіть до бурси, а потім поїхати до кієва і працювати там касиром у сільпо, і мати в рази більшу зарплатню аніж ті долбойоби очкаті у халатах, звісно що вони не гідні більшої зарплатні.
польша, германия, канада, сша приняли их с удовольствием.
я не даю взяток, я благодарю после лечения и здесь нет сделки. это добровольньій взнос
поздравляю, пан моралист, кроме пафосных нравоучений вы из себя ничего не в состоянии выдавить. ввиду отсутствия аргументов( утопические теории в расчет не беру) вы перешли на личности. поскольку
беседы с инфантилами не являются для меня приоритетом, до свидания
а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.
ессно, доплачу хорошему врачу
А теперь обвиняете меня в том, что я сделал акцент на Ваших же словах и типа перешел на личности.
І не дивно.
И как с этим бороться?
Я не знаю.
С нас высчитывают налоги на услуги, за которые мы потом должны "благодарить".
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
Понимание приходит, когда стало поздно.
Врачу доплати, школе, детсадику, чиновнику ...
Может пора отменить все зарплаты и ввести чаевые?
И огромное спасибо вменяемым людям, которые благодарят врачей за их труд. Без них медицины как явления в Украине уже бы не было.
А кто виноват в этой ситуации думайте сами...
Скоро будуть всі йти на прийом до Дохтура Ютуба.