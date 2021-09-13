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Додатково "дякувати" лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Додатково

Третина опитаних (33%) громадян України визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру. Водночас 68% громадян не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва.

Так, згідно з даними дослідження, третина опитаних (33%) визнали, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря або за медичну процедуру (укол, перев'язка тощо) або діагностику (рентген, УЗД тощо), ще 35% не робили цього, а 29% українців не зверталися по такі медичні послуги.

"Якщо порівняти з минулими роками, в яких проводилось це дослідження, частка тих, хто додатково сплачував за певну послугу, не змінилася. Водночас частка тих, хто не вносив додаткову плату за лікування, зросла (у 2020 р. частка становила 23%, а у 2021 р. – 35%)", - зазначено в дослідженні.

Додатково дякувати лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування 01

Не згодні з тим, що лікарям треба додатково доплачувати за кращу якість послуг, 68% опитаних жителів України.

Найбільше з такою практикою не згодні жителі південних областей - 77%.

Додатково дякувати лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування 02

"Порівняно з 2019 р. спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості тих, хто не вважає, що лікарям варто додатково доплачувати, – їхня частка у 2021 р. зменшилась більш ніж на 11% проти 2019 року", - зазначено у звіті.

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Водночас кількість тих, хто поділяє думку про додаткову подяку лікарям, також має тенденцію до зменшення. За три роки частка таких людей зменшилась на 6%.

Додатково дякувати лікарям не готові 68% опитаних жителів України, - опитування 03

Також, за даними опитування, в середньому в місяць українці витрачають на ліки і лікування від 200 до 500 грн.

Загальнонаціональне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитування проведено методом особистого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані загальнонаціональних досліджень, проведених Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року та з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Фінансування усіх згаданих опитувань здійснювалося в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу
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13.09.2021 14:48
+6
Отказываться надо постепенно от этой дурной привычки "доплачивать". Учителей тоже касается. А то сами развели, а теперь возмущаемся
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13.09.2021 14:50
+5
А что им доплачивать? Они и так, никого не спрашивая, в каждом кабинете деньги дерут в своё удовольствияе.
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13.09.2021 14:57
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а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу
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13.09.2021 14:48 Відповісти
т.е. отучившимся 4-5 лет потом на те же 6-8 тысяч нормально живется? или у них старт карьеры на 3 года раньше дает какое-то преимущество?
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13.09.2021 14:52 Відповісти
А как ты отличаешь хорошего врача...от плохого??
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13.09.2021 14:59 Відповісти
Хороший- тот, который сразу требует "благодарности", еще не осмотрев пациента.

Плохой- тот , который совсем не просит "благодарности"(да, бывают и такие).
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13.09.2021 15:05 Відповісти
Последние предпочитают уехать на запад и работать там в клиниках. Ибо там взятки не дают. Там зарплата достойная.
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13.09.2021 16:03 Відповісти
не здох - значит врачь не плохой)))
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13.09.2021 15:16 Відповісти
хороший помогает и не вьімогает
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13.09.2021 16:13 Відповісти
И какого хрена идти учиться на врача, зная что такая маленькая зарплата, если только не в надежде на поборы и "благодарности"?

Вот так мы сами и приучили этих "врачей"-рвачей к "благодарностям". Не устраивает зарплата, милости просим к станку, на производство или в грузчики.
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13.09.2021 15:02 Відповісти
А такого хрена, что молодые врачи(ну у кого голова и руки есть) главным образом отрабатывают здесь интернатуру, учат язык, и если не подфартило здесь найти нормальное место - сразу валят за кордон. Ибо, в отличие от нашей странной страны, врач - профессия очень высокооплачиваемая.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
А там они могут претендовать только на работу медсестры или медбрата. Чтобы стать врачом в США или Европе придется еще очень попотеть.
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13.09.2021 15:35 Відповісти
Да там медбрат получает больше чем у нас врач. К тому же никто не запрещает им сдать квалификационный экзамен на подтверждение диплома. Кроме того не одной Америкой единой жив мир. Есть другие страны, где подтвердить свою квалификацию гораздо легче чем в Америке.
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13.09.2021 16:05 Відповісти
в штатах квалификацию врача нужно подтвержать с периодичностью несколько лет, а чтобы получить - не просто экзамен сдать а фактически заново учиться и проходить интернатуру. Тоже самое и с другими специальностями, кроме интернатуры.
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13.09.2021 21:38 Відповісти
Еще раз говорю, не Штатами едиными...
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13.09.2021 21:39 Відповісти
Кстати на счет подтверждения квалификации у нас ровно также.
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13.09.2021 21:41 Відповісти
только в теории. В реальности совершенно разные требования
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13.09.2021 21:48 Відповісти
отлично пересдают и получают места рабочие в канаде, сша, германии, польше. знаком лично не с одним таким
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13.09.2021 16:19 Відповісти
зарплата інтерна від 2000 до 5000 грн на місяць, або ж стипендія десь до 1800. Звісно що проїзд, комуналка за ушатаний гуртожиток, харчування, необхідна цифрова техніка та канцелярія - це все на майбутньому фахівці.

Тобто можна проїбати усю шкільну програму, не поступити навіть до бурси, а потім поїхати до кієва і працювати там касиром у сільпо, і мати в рази більшу зарплатню аніж ті долбойоби очкаті у халатах, звісно що вони не гідні більшої зарплатні.
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13.09.2021 15:13 Відповісти
Деструктивный путь. Т.е. государственные врачи (частиники себя достаточно неплохо чувствуют и в частных клиниках нет понятия взятки - там прейскурант) не выходят на забастовки, не требуют достойной оплаты своего труда, их профсоюзы спокойненько сибе сидят и получают зарплату, а Вы тем временем культивируете коррупцию. А потом спрашиваем почему так херово живем и почему молодежь уезжает из страны. Кстати, грамотные врачи также. Вы не задумывались, а может им унизительно брыть с пациентов мзду. Не каждый чисто сихологически на такое способен. Особенно из грамотных врачей. Ибо определенный уровень интеллекта обычно подразумевает определенный уровень культуры и наличие совести у человека. А бездари обычно берут без зазрения совести.
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13.09.2021 16:01 Відповісти
все єто хорошо и красиво, но без этой "бьітовой коррупции" эти врачи работали бьі уже за рубежом. я знаю минимум пятерьіх таких.

польша, германия, канада, сша приняли их с удовольствием.

я не даю взяток, я благодарю после лечения и здесь нет сделки. это добровольньій взнос
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13.09.2021 16:16 Відповісти
Отложенная взятка все равно взятка. Как красиво ее не называй. Вы деньги платите причем конкретные. Это не шоколадка и не букет цветов. Т.е. это сумма, которая конкретно влияет на семейный бюджет врача.
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13.09.2021 16:23 Відповісти
хватит меня стыдить. я живу в социуме, а не в вакууме. ессно, бюджет врача зависит от меня. не от государства же)
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13.09.2021 16:48 Відповісти
Оттож. Естественно. Достаточно у людей поинтересоваться с какой суммы стартует "благодарность" за самую банальную операцию хирургу и анастезиологу. Ну а дальше вариации... Так что то, что бюджет врача зависит от Вас и Вам подобных, а не от государства у меня лично улыбки не вызывает. Оно действительно так и есть.
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13.09.2021 16:54 Відповісти
мне подобньіе)

поздравляю, пан моралист, кроме пафосных нравоучений вы из себя ничего не в состоянии выдавить. ввиду отсутствия аргументов( утопические теории в расчет не беру) вы перешли на личности. поскольку
беседы с инфантилами не являются для меня приоритетом, до свидания
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13.09.2021 22:49 Відповісти
Ну правда она в любом случае правда. Я Вас не оскорблял. Я сказал ровно то, что именно Вы сами говорили в начале ветки обсуждений - цитирую

а тьі отучись 8 лет и проживи на 6-8 тьіс грн.

ессно, доплачу хорошему врачу

А теперь обвиняете меня в том, что я сделал акцент на Ваших же словах и типа перешел на личности.
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13.09.2021 22:53 Відповісти
Просто за даними Інституту демографії ім. М.В. Птухи НАНУ, рівень бідності в Україні перевищує 50%.

І не дивно.
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14.09.2021 00:33 Відповісти
Отказываться надо постепенно от этой дурной привычки "доплачивать". Учителей тоже касается. А то сами развели, а теперь возмущаемся
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13.09.2021 14:50 Відповісти
Без "благодарности" в больнице перевязку делают быстрее, а в школе детей подвергают булингу.

И как с этим бороться?

Я не знаю.
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13.09.2021 14:55 Відповісти
Не взятка, а благодарность
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13.09.2021 14:52 Відповісти
Уберите подоходный налог - будем сами "благодарить".

С нас высчитывают налоги на услуги, за которые мы потом должны "благодарить".
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13.09.2021 14:53 Відповісти
А что им доплачивать? Они и так, никого не спрашивая, в каждом кабинете деньги дерут в своё удовольствияе.
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13.09.2021 14:57 Відповісти
- Добрый день, бесплатный доктор.

- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
Я думаю 33% ответили честно, остальные пиз.дят! Моя жена медработник, правда уже бывший, потому что доходов ноль, даже бензин неокупался, , а ещё главрвач заставляла собирать "дань" с клиентов на её шубы ***, и ремонтировать кабинеты за свой счёт, и это при нехватке врачей и медсестёр, 1,5 а то и 2 участка обслуживай и на ставку 0,75, ****.ись работа. Потому я сказал нах! надо, 15 лет отработала , сиди дома!
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13.09.2021 15:37 Відповісти
Знаю врачей с хорошей зарплатой, которые не отказываются от "благодарности". Сколько ни плати зарплату, а все равно берут. Инче ты им не нужен как пациент
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13.09.2021 15:37 Відповісти
а яка в них зарплата? 5000 грн. при середній 14000 грн
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14.09.2021 00:35 Відповісти
сейчас даже у семейного зарплата выше средней, а у зав отделения тем более.
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14.09.2021 09:23 Відповісти
Кожен лікар сам вибрав свою майбутню професію. Він знав, що офіційна зп невелика, але... всеріно пішов. Висновок один - він вирішив дповнити свій бюжет за рахунок хабарів. Якщо в мене не складається з теперішньою роботою - я міняю її. Якщо в лікаря не складдється з теперішньою роботою - він її не міняє. Він її саботує, мотивуючи тим, що в нього з/п невелика.
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13.09.2021 15:49 Відповісти
вы не поверите, очень часто в 18 лет никто не думает о зарплатах, идут с чистым сердцем, романтика, помощь ближнему и т.п...

Понимание приходит, когда стало поздно.
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13.09.2021 22:21 Відповісти
Якщо послуга і так платна. То які ще подарунки ???
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13.09.2021 15:51 Відповісти
Будем развивать коррупцию!
Врачу доплати, школе, детсадику, чиновнику ...
Может пора отменить все зарплаты и ввести чаевые?
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13.09.2021 16:10 Відповісти
Господи, ну кто внушил этому нариду, что врач должен быть нищим и что медицина бывает бесплатной.

И огромное спасибо вменяемым людям, которые благодарят врачей за их труд. Без них медицины как явления в Украине уже бы не было.

А кто виноват в этой ситуации думайте сами...
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13.09.2021 16:10 Відповісти
врачи в основном - это ненаказуемые злодеи
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13.09.2021 16:35 Відповісти
У нас 12000 врачей на 1 млн населения, в Германии 5000, США 2000, Польше 2500, Великобритании 2800. Вот и ответ на вопрос, почему у наших врачей низкая зарплата. Если число врачей привести в соответствие с Польшей (т.е. сократить в 5 раз), то зарплату тем, кто останется, можно поднять где-то до 1500$ и тогда что-то требовать. Но тогда нужно закрыть половину медицинских ВУЗов, а пациентам ждать очереди на прием к специалисту 1-2 мес, как повсюду в Европе. Кто готов к такому? А ну ка признавайтесь...
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13.09.2021 16:35 Відповісти
У нас на прием к узкому специалисту надо ждать 3 недели и несмотря на "благодарность" он выслушает тебя в пол -уха Видно что ему надоела эта работа и эти пациенты
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13.09.2021 16:47 Відповісти
Вот он то и должен первым пойти под сокращение.
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13.09.2021 19:21 Відповісти
вы удивитесь, но в европе вы его будете ждать 3 мес. и за в 10 раз выше зарплату он вас выслушает в четверть уха. Так что не надо ля-ля.
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13.09.2021 22:23 Відповісти
У нас пол миллиона врачей? И соответственно полтора миллиона медсестер ? Вы в своем уме?
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13.09.2021 21:39 Відповісти
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський вважає, що приїзд іноземних лікарів допоможе боротися з пандемією, але не виправить трагічний стан польської системи охорони здоров'я. Їй потрібні люди, які можуть допомогти справитись з пандемією. Звісно, ​​ лікарі України та Білорусі чекають такої можливості.

Скоро будуть всі йти на прийом до Дохтура Ютуба.
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14.09.2021 00:39 Відповісти
Это индивидуально у каждого.Если я хочу отблагодарить от души,то имею на это право и к взятке это отношение не имеет.А вот вымогалово от врачей это уже другой вопрос
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13.09.2021 17:14 Відповісти
А з чого доплачувати пенсія 2200 гривен,один аналіз 1140 гривен,тиждень лікування в лікарні все за свій рахунок 5-9 тисяч гривень в середньому,з чого доплачувати???????????????
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13.09.2021 22:26 Відповісти
з бюджету міста чи отг.
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14.09.2021 00:36 Відповісти
 
 