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Оппоненту Путина Навальному запретили общение с адвокатом в тюрьме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппоненту Путина Навальному запретили общение с адвокатом в тюрьме

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному запретили общение со своим адвокатом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Навальный сообщил в Facebook.

"Это у вас - слабаков, живущих в комфорте, - блокируют сайты в интернете. А у нас - в суровом мире шапок-ушанок и селедки в железных мисках - блокируют прямо людей. Чтобы они ничего не написали на сайты в интернете. Страх Кремля перед "Умным голосованием" так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом "нарушает распорядок дня", и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак. Совершенно незаконно и очень демонстративно", - говорится в сообщении.

"Я ж тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через "Умное голосование" мочить "Единую Россию". Чем больше людей я смогу убедить - тем больше шансов, что мы с вами выкинем из Госдумы пару-другую отвратительных путинских ворюг. Вот кто-то в Кремле и решил, что накануне выборов я поймаю вдохновение и напишу что-то прям такое, что убедит много людей. И - представьте, какая досада - особого вдохновения не пришло, да еще теперь пишу это, каждую минуту ожидая конвоира", - добавил российский оппозиционер.

Ранее сообщалось, что Навальный содержится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 км к востоку от Москвы. Его арестовали в январе после возвращения в Россию из лечения в Германии. Он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Западные спецслужбы с высокой степенью вероятности оценили, что сотрудники ФСБ отравили диссидента, однако Кремль отрицает отравление Навального и утверждает, что его тюремный приговор не носит политического характера.

Также читайте: "Самое безумное": Навальный рассказал, что в тюрьме его заставляют смотреть российское госТВ и патриотические фильмы по 8 часов в день

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Потому что Навальный покусился на святое - на дворец в Геленджике...
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13.09.2021 15:52
+1
так шо там про крим льошенька синок ?
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13.09.2021 15:52
+1
Ай-яй-яй....

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13.09.2021 15:53
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Потому что Навальный покусился на святое - на дворец в Геленджике...
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13.09.2021 15:52 Ответить
так шо там про крим льошенька синок ?
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13.09.2021 15:52 Ответить
не сниться
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13.09.2021 15:53 Ответить
Ай-яй-яй....

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13.09.2021 15:53 Ответить
Это он из колонии строгого режима свой фисбучный бложик ведёт?
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13.09.2021 15:55 Ответить
Маляви адвокатом передає))
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13.09.2021 16:14 Ответить
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13.09.2021 16:10 Ответить
АЙ яй яй, шо делается! Впрочем, Леха, адвокат не бутерброт туда сюда его таскать. Попроси вертухая принести тебе водочки, ты на родину прилетел.
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13.09.2021 16:22 Ответить
Так он же при смерти был. Вот-вот, писали что некрологи готовят... А тут прям из тюрьмы, да в фейсбучек...

Вообще странно что приходится людям объяснять, что чекисты в дозировках яда не ошибаются, и в делах заплечных у них опыт двухвековой. И что две (!) попытки отравить - это слишком забавно чтобы быть правдой. Возврат Лёши на родину скорее всего был под гарантии, и "лидер оппозиции" (а фактически поп Гапон) нужен власти чтобы использовать в нужный момент, для сброса пара у охлоса.
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13.09.2021 16:27 Ответить
Абсолютно пох...
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13.09.2021 16:52 Ответить
Молодец Навальный, герой. Но возвращаться в пасть психопату не стоило. Да и население рф не поймёт.
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14.09.2021 00:32 Ответить
 
 