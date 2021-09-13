Оппоненту Путина Навальному запретили общение с адвокатом в тюрьме

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному запретили общение со своим адвокатом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Навальный сообщил в Facebook.

"Это у вас - слабаков, живущих в комфорте, - блокируют сайты в интернете. А у нас - в суровом мире шапок-ушанок и селедки в железных мисках - блокируют прямо людей. Чтобы они ничего не написали на сайты в интернете. Страх Кремля перед "Умным голосованием" так велик, что в блокировку поставили меня. Теперь, когда ко мне приходит адвокат, его пускают, но вскоре в комнату, где мы разговариваем через стекло, приходит сотрудник колонии и сообщает, что встреча с адвокатом "нарушает распорядок дня", и он ее прерывает. Меня уводят обратно в барак. Совершенно незаконно и очень демонстративно", - говорится в сообщении.

"Я ж тут целыми днями агитирую вас идти 19 сентября на выборы и через "Умное голосование" мочить "Единую Россию". Чем больше людей я смогу убедить - тем больше шансов, что мы с вами выкинем из Госдумы пару-другую отвратительных путинских ворюг. Вот кто-то в Кремле и решил, что накануне выборов я поймаю вдохновение и напишу что-то прям такое, что убедит много людей. И - представьте, какая досада - особого вдохновения не пришло, да еще теперь пишу это, каждую минуту ожидая конвоира", - добавил российский оппозиционер.

Ранее сообщалось, что Навальный содержится в колонии строгого режима в Покрове, в 100 км к востоку от Москвы. Его арестовали в январе после возвращения в Россию из лечения в Германии. Он был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Западные спецслужбы с высокой степенью вероятности оценили, что сотрудники ФСБ отравили диссидента, однако Кремль отрицает отравление Навального и утверждает, что его тюремный приговор не носит политического характера.

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