Опоненту Путіна Навальному заборонили спілкування з адвокатом у в'язниці
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Російському опозиціонеру Олексію Навальному заборонили спілкування зі своїм адвокатом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Навальний повідомив у Facebook.
"Це у вас - слабаків, які живуть у комфорті, - блокують сайти в інтернеті. А у нас - у суворому світі шапок-вушанок і оселедця в залізних мисках - блокують прямо людей. Щоб вони нічого не написали на сайти в інтернеті. Страх Кремля перед "Розумним голосуванням" такий великий, що в блокування поставили мене. Тепер, коли до мене приходить адвокат, його пускають, але незабаром у кімнату, де ми розмовляємо через скло, приходить співробітник колонії і повідомляє, що зустріч з адвокатом "порушує розпорядок дня", і він її перериває. Мене відводять назад у барак. Абсолютно незаконно і дуже демонстративно", - йдеться в повідомленні.
"Я ж тут цілими днями агітую вас йти 19 вересня на вибори і через "Розумне голосування" мочити "Єдину Росію". Чим більше людей я зможу переконати - тим більше шансів, що ми з вами викинемо з Держдуми пару-другу огидних путінських злодюг. От хтось у Кремлі і вирішив, що напередодні виборів я зловлю натхнення і напишу щось прямо таке, що переконає багато людей. І - уявіть, яке розчарування - особливого натхнення не прийшло, та ще тепер пишу це, кожну хвилину чекаючи конвоїра", - додав російський опозиціонер.
Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в колонії суворого режиму в Покрові, за 100 км на схід від Москви. Його заарештували в січні після повернення в Росію з лікування в Німеччині. Він був отруєний нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Західні спецслужби з високим ступенем ймовірності оцінили, що співробітники ФСБ отруїли дисидента, проте Кремль заперечує отруєння Навального і стверджує, що його тюремний вирок не має політичного характеру.
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Вообще странно что приходится людям объяснять, что чекисты в дозировках яда не ошибаются, и в делах заплечных у них опыт двухвековой. И что две (!) попытки отравить - это слишком забавно чтобы быть правдой. Возврат Лёши на родину скорее всего был под гарантии, и "лидер оппозиции" (а фактически поп Гапон) нужен власти чтобы использовать в нужный момент, для сброса пара у охлоса.