Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение. Учреждения образования, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов, будут закрывать на карантин.
Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.
По словам Осачука, на сегодняшний день в области показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли лишь 36% от всех учебных заведений - школ, садиков, университетов, институтов.
"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от садика до университета смогли работать, когда в стране будет введена "желтая" зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - добавил глава ОГА.
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Так что можешь свой умный высер оставит при себе.
ст. 53 Конституции Украины
Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.
Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
Пока принуждают так, причем подобные заявления уже сместились с верхов практически до низов, месные князьки начинают на местах указывать кому что делать.Посути творится беспредел при молчаливом согласии стада, ибо им внушили СТРАХ. После событий 11 сентября, именно из за страха, более 80% мерикосов согласились на прослушку без санкций и пр. нарушений свободы влоть до задержаний без предьявления, обысков и пр. хрени под лозунгом борьбы с терроризмом.
Где уважаемый буков??? Вопрос, друже: этот Сергей Осачук- нормальный? Как-то не очень на то похоже. Но, в твоей оценке я поверю. Итак, очень жду: он нормальный?
Цього достатньо.
Просто потому что бюджетник? Его то на митинг, то на вакцинацию.
И о заботе речь совсем не идёт???
По-друге: ВИСТУП ГОЛОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА Є ДИСКРЕДИТАЦІЄЮ РОБОТИ МОН УКРАЇНИ, яке доклало чималих зусиль для створення онлайн ресурсів, що дають можливість повноцінно навчатись дітям в умовах карантину І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ОСВІТЯН, яких цей високопосадовець, очевидно, вважає виключними носіями хвороби (інакше він говорив би про необхідність вакцинації усього дорослого населення).
По-третє: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:
-водії маршруток (бракує пасажирів);
-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);
- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
невже не можна було провести роботу з людьми літом.
А не коли розпочався учбовий сезон ?