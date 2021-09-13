Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА

В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение. Учреждения образования, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов, будут закрывать на карантин.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

По словам Осачука, на сегодняшний день в области показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли лишь 36% от всех учебных заведений - школ, садиков, университетов, институтов.

"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от садика до университета смогли работать, когда в стране будет введена "желтая" зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - добавил глава ОГА.

Читайте: Школы в Ивано-Франковской области с 13 сентября переходят на дистанционное обучение, в обычном режиме будут работать только 15