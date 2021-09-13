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Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дистанционного обучения на Буковине не будет, учреждения с невакцинированными педагогами будут закрывать на карантин, - ОГА

В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение. Учреждения образования, в которых будет менее 80% вакцинированных педагогов, будут закрывать на карантин.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

По словам Осачука, на сегодняшний день в области показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли лишь 36% от всех учебных заведений - школ, садиков, университетов, институтов.

"Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от садика до университета смогли работать, когда в стране будет введена "желтая" зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника", - добавил глава ОГА.

Читайте: Школы в Ивано-Франковской области с 13 сентября переходят на дистанционное обучение, в обычном режиме будут работать только 15

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
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13.09.2021 18:49
+3
Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
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14.09.2021 06:33
+2
А какже быть с тим?

ст. 53 Конституции Украины

Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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13.09.2021 18:11
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Довбні, діти, які у своїй масі є навакцинованими, переносять ковід один-одному, а потім у родини. До чого тут ті нещасні педагоги.
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13.09.2021 18:06 Ответить
оце ж що педахохи зпродукували, те їм ось вказівки і видає!
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13.09.2021 18:47 Ответить
Ты бы еще вой комент розовым выделил. Открою секрет, 90% мед персонала тоже не хотят вакцинироваться и не вакцинируются. -)

Так что можешь свой умный высер оставит при себе.
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14.09.2021 09:04 Ответить
А какже быть с тим?

ст. 53 Конституции Украины

Каждый имеет право на образование. Полное общее среднее образование является обязательным. Государство обеспечивает доступность и бесплатность дошкольного, полного общего среднего, профессионально-технического, высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях; развитие дошкольного, полного общего среднего, внешкольного, профессионально-технического, высшего и последипломного образования, разных форм обучения, предоставление государственных стипендий и льгот ученикам и студентам.
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13.09.2021 18:11 Ответить
Де порушення конституції. Освіта дається персонально кожному учневі в дистанційному форматі. Часи минають, освіта теж змінюється
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13.09.2021 18:46 Ответить
В Черновицкой области школы и вузы не будут переходить на дистанционное обучение.

"У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения - это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу подчеркнуть, что этой осенью не будет позволено преподавания онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома", - подчеркнул он.

Вы, я так понимаю, не читатель, а писатель.
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13.09.2021 18:49 Ответить
Немає грошей на оплату праці викладачів. Зробимо їх винними у цьому.😄
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14.09.2021 11:05 Ответить
Это называется просто - принуждение и шантаж.
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14.09.2021 11:07 Ответить
100%, на конституцию/ ции и законы уже положили с прибором, причем во всем мире.

Пока принуждают так, причем подобные заявления уже сместились с верхов практически до низов, месные князьки начинают на местах указывать кому что делать.Посути творится беспредел при молчаливом согласии стада, ибо им внушили СТРАХ. После событий 11 сентября, именно из за страха, более 80% мерикосов согласились на прослушку без санкций и пр. нарушений свободы влоть до задержаний без предьявления, обысков и пр. хрени под лозунгом борьбы с терроризмом.
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14.09.2021 14:54 Ответить
Понятно... мерзота вакцанутая берега потеряла таки. Не удивили. Не ожидал от Буковины подобной мерзости, честно говоря.

Где уважаемый буков??? Вопрос, друже: этот Сергей Осачук- нормальный? Как-то не очень на то похоже. Но, в твоей оценке я поверю. Итак, очень жду: он нормальный?
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13.09.2021 18:18 Ответить
... голова Чернівецької ОДА...

Цього достатньо.
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13.09.2021 19:27 Ответить
Я таки подожду мнение уважаемого мною человека- букова.
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13.09.2021 19:29 Ответить
Регионал...типа бывший. А вообще ватник - как и большинство зелени,имитирует работу - результатов как таковых ни увидеть ни потрогать.Зеленский считает его одним из лучших губеров - хотя никто не знает почему - даже сам зеленский...Число ковид больных растет - рядом со мной в школе 2 класа отправили на карантин - учительница больной оказалась - думаю такими темпами в конце октября все закроют. Такое...
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13.09.2021 21:09 Ответить
Конституция? Не, не слышал!
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13.09.2021 18:41 Ответить
Дибилко!
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13.09.2021 18:46 Ответить
Через таких осачуків ми так і живемо
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13.09.2021 20:45 Ответить
А може цього ур...да відправити на вічний карантин? Це якщо викладачі вакциновані якоюсь бурдою, яка не захищає від захворювання (тобто від розповсюдження таким вакцинованим зарази), то до вишу чи школи марш - заражати дітей. Де таких ви...в назбирали тупих????? Хто тут в коментарях про Конституцію згадує, - воно не те, що її змісту не знає, але і слово таке ПРАВА ГРОМАДЯН - для нього як китайська мова... Ото напризначали...
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13.09.2021 20:47 Ответить
Если вакцинированных человек все равно может распространять вирусы, и должен ходить в маске, то в чем смысл вакцинации учителей???

Просто потому что бюджетник? Его то на митинг, то на вакцинацию.

И о заботе речь совсем не идёт???
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13.09.2021 21:46 Ответить
Педагоги целенаправленно не вакцинируются. Они очень ждут онлайн. Им нравится сидеть дома варить борщ, жарить рыбу, нянчит внуков. Одной рукой отправляют задание на вайбер, а другой поварешкой наливают борщ мужу, который прибежал на обед. А многие поняли, что можно отлично заработать. Получая зарплату в полном размере, сидя дома. Они ещё занимаются репетиторством. Цены подскачили. За час в период дистанционки составляют от 300грн минимум. Мало того, многим показалось и этого мало, они принимают учеников группами у себя дома. Не соблюдая дистанцию и зарабатывая в час до 1000грн. Потом очень выгодно местным властям не оплачивать коммуналку в учебных заведениях. Писийте, тратьте свет дома. Всё очень просто.
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14.09.2021 06:33 Ответить
По-перше: дистанційна освіта є освітою майбутнього. СРСР проґавив НТР революції 1950-х-1980-хх.рр, що й стало однією з головних причин його занепаду. Дистанційна освіта з широким використанням можливостей вебтехнологій - це теж НТР революція. Якщо українське суспільство цього не зрозуміє, воно залишиться на узбіччі цивілізації.

По-друге: ВИСТУП ГОЛОВИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОДА Є ДИСКРЕДИТАЦІЄЮ РОБОТИ МОН УКРАЇНИ, яке доклало чималих зусиль для створення онлайн ресурсів, що дають можливість повноцінно навчатись дітям в умовах карантину І ДИСКРИМІНАЦІЄЮ ОСВІТЯН, яких цей високопосадовець, очевидно, вважає виключними носіями хвороби (інакше він говорив би про необхідність вакцинації усього дорослого населення).

По-третє: Про шкоду ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ, ЯКА ЗВІЛЬНЯЄ ВЕЛИКІ МІСТА ВІД СКУПЧЕНЬ ЛЮДЕЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ найбільше волають:

-водії маршруток (бракує пасажирів);

-власники арендованих квартир (бракує квартирантів);

- торгаші бухлом, цигарками і наркотою (бракує клієнтів).
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14.09.2021 11:32 Ответить
Результати ЗНО показали що таке дистанційна освіта.
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14.09.2021 12:52 Ответить
Тобто з пунктами 2 і 3 згодні.Для початку вже непогано.
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15.09.2021 01:00 Ответить
Такої фігні як пи зеленій владі ще ніколи не було.

невже не можна було провести роботу з людьми літом.

А не коли розпочався учбовий сезон ?
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14.09.2021 12:51 Ответить
 
 