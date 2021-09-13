Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ
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Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.
Об этом со ссылкой сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.
Декларация Дейдея опубликована на сайте НАПК. В документе указано, что это декларация, которую подают перед увольнением.
При этом на сайте Нацполиции информации о его увольнении пока нет.
Журналисты обратились к Дейдею за комментарием по поводу увольнения, но ответа не получили.
Напомним, ранее Дейдей стал героем журналистского расследования о расстреле балканского наркоторговца Радое Звицера, которого пытались убить в центре Киева в мае 2020 года. По информации "Слідство.Інфо", Дейдей координировал транспортировку вероятных киллеровсначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.
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«Дейдей і Ляховольський наздогнали Трандасір А.М. і Трандасір С.В. і, погрожуючи застосуванням обрізу мисливської рушниці та пістолетом, зажадали від останніх передати їм майно, на що потерпілі відповіли відмовою. Після чого, почувши відмову потерпілих, Дейдей застосував до них насильство, небезпечне для життя й здоров'я, яке полягало в нанесенні удару прикладом обрізу рушниці по голові Трандасір С.В., від чого вона впала на землю й знепритомніла. У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, Дейдей наніс удар прикладом обрізу по обличчю Трандасір А.М., від якого він упав на землю. Далі Дейдей і Ляховольський продовжили наносити Трандасіру А.М., який лежав на землі, удари прикладом обрізу рушниці й прикладом пістолета в область голови. Після того, як Дейдей і Ляховольський припинили наносити удари Трандасір А.М., останній підвівся з землі і в цей момент Дейдей Є.С. зняв з нього дублянку та почав її обшукувати, після чого Ляховольський знову наніс удар пістолетом по голові Трандасіру А.М., від чого останній упав на землю. Подавивши волю потерпілих до опору й довівши їх до безпорадного стану, Дейдей і Ляховольський нанесли приблизно 10 (десять) ударів ногами по тілу Трандасір А.М.
Після цього Дейдей заволодів мобільним телефоном марки «Нокіа», що належав Трандасір А.М., вартістю 1000 грн. з СІМ-картою «Лайф» вартістю 15грн., на рахунку якої були 35грн., а разом на загальну суму 1050грн. Під час нанесення Дейдеєм і Ляховольським ударів по тілу Трандасір А.М., Трандасір С.В. прийшла до тями й намагалась викликати допомогу, зателефонувавши своєму синові Трандасір В.А. У цей момент Дейдей з метою заволодіння чужим майном вихопив у Трандасір С.В. сумку, що не становить матеріальної цінності, у якій знаходився гаманець вартістю 180грн., всередині якого були гроші в розмірі 150грн., тим самим спричинивши потерпілій шкоду на загальну суму 330грн., потім завдав їй удар ногою по тілу. Після чого Дейдей разом з Ляховольським зникли з місця злочину з чужим майном, розпорядившись ним на свій розсуд».
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