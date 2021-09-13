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Новости Политика Украины
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Нацполиция (15749) увольнение (2508) Дейдей (85)

Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Скандальный Дейдей увольняется с должности помощника начальника полиции Киева, - СМИ

Помощник начальника Главного управления Нацполиции в Киеве, экс-нардеп Евгений Дейдей подал декларации перед увольнением.

Об этом со ссылкой сообщает "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

Декларация Дейдея опубликована на сайте НАПК. В документе указано, что это декларация, которую подают перед увольнением.

При этом на сайте Нацполиции информации о его увольнении пока нет.

Журналисты обратились к Дейдею за комментарием по поводу увольнения, но ответа не получили.

Смотрите: Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп Дейдей организовал ввоз в Украину вероятных киллеров для покушения на балканского наркобарона Звицера: попросил друг из Польши, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, ранее Дейдей стал героем журналистского расследования о расстреле балканского наркоторговца Радое Звицера, которого пытались убить в центре Киева в мае 2020 года. По информации "Слідство.Інфо", Дейдей координировал транспортировку вероятных киллеровсначала в Киев, а после преступления – в сторону границы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
А за ррзбій так і не посадили...
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13.09.2021 19:28
+9
У Дейдея 3 доказанных эпизода грабежа в Одессе. Как такого могли взять в полицию???!!!
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13.09.2021 19:54
+8
аваківський птєнчик
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13.09.2021 19:35
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Фамилие какое-то игривое.. Я бы даже сказал нездорово весёлое..
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13.09.2021 19:26 Ответить
А за ррзбій так і не посадили...
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13.09.2021 19:28 Ответить
В этом королевстве тех, кто столько сп..дил, уже не сажают. Они переходят га другой уровень. Там, если шо, только три раза застрелиться
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13.09.2021 19:34 Ответить
аваківський птєнчик
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13.09.2021 19:35 Ответить
Хіба тіки аваківський? В поТрошенка, курво, відсмоктував аж бігом!
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31.01.2022 21:56 Ответить
Это не птенчик, а УГОЛОВНЫЙ КОРШУН...
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13.09.2021 19:45 Ответить
У Дейдея 3 доказанных эпизода грабежа в Одессе. Как такого могли взять в полицию???!!!
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13.09.2021 19:54 Ответить
тому що він був депутатом вр
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13.09.2021 20:20 Ответить
За законом він не міг бути ні військовослужбовцем,ні депутатом,а тим більш,-мєнтом !
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13.09.2021 20:26 Ответить
В падли поТроха все можливо було...
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31.01.2022 21:57 Ответить
еще один...уходит ..просто так.... а жаль..иногда завидую Гитлеру и Сталину...у тех... что в силовых блоках не уходили.... а их отвозили с почетным похоронным оркестром...к вечному месту последней службы трупом в гробу... или пеплом в баночке или вообще погиб геройски но тело не найдено... ой боюсь как бы мафия не исправила недоработку...
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13.09.2021 20:13 Ответить
А мафии-то он чем не угодил? С этими у него, наверно, все в порядке.
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13.09.2021 21:34 Ответить
К папеньке в Италию переезжает?
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13.09.2021 20:17 Ответить
Ренійський гопнік і дружок Саші Авакова.

«Дейдей і Ляховольський наздогнали Трандасір А.М. і Трандасір С.В. і, погрожуючи застосуванням обрізу мисливської рушниці та пістолетом, зажадали від останніх передати їм майно, на що потерпілі відповіли відмовою. Після чого, почувши відмову потерпілих, Дейдей застосував до них насильство, небезпечне для життя й здоров'я, яке полягало в нанесенні удару прикладом обрізу рушниці по голові Трандасір С.В., від чого вона впала на землю й знепритомніла. У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, Дейдей наніс удар прикладом обрізу по обличчю Трандасір А.М., від якого він упав на землю. Далі Дейдей і Ляховольський продовжили наносити Трандасіру А.М., який лежав на землі, удари прикладом обрізу рушниці й прикладом пістолета в область голови. Після того, як Дейдей і Ляховольський припинили наносити удари Трандасір А.М., останній підвівся з землі і в цей момент Дейдей Є.С. зняв з нього дублянку та почав її обшукувати, після чого Ляховольський знову наніс удар пістолетом по голові Трандасіру А.М., від чого останній упав на землю. Подавивши волю потерпілих до опору й довівши їх до безпорадного стану, Дейдей і Ляховольський нанесли приблизно 10 (десять) ударів ногами по тілу Трандасір А.М.

Після цього Дейдей заволодів мобільним телефоном марки «Нокіа», що належав Трандасір А.М., вартістю 1000 грн. з СІМ-картою «Лайф» вартістю 15грн., на рахунку якої були 35грн., а разом на загальну суму 1050грн. Під час нанесення Дейдеєм і Ляховольським ударів по тілу Трандасір А.М., Трандасір С.В. прийшла до тями й намагалась викликати допомогу, зателефонувавши своєму синові Трандасір В.А. У цей момент Дейдей з метою заволодіння чужим майном вихопив у Трандасір С.В. сумку, що не становить матеріальної цінності, у якій знаходився гаманець вартістю 180грн., всередині якого були гроші в розмірі 150грн., тим самим спричинивши потерпілій шкоду на загальну суму 330грн., потім завдав їй удар ногою по тілу. Після чого Дейдей разом з Ляховольським зникли з місця злочину з чужим майном, розпорядившись ним на свій розсуд».

Дейдей,Грішин,Троян,Короткіх,Голубан....
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13.09.2021 20:24 Ответить
Скатертиною дорога.
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13.09.2021 20:33 Ответить
Якою скатертиною ? Як на нього, то краще колючим дротом.
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13.09.2021 20:37 Ответить
Дуже "цінного" кадра поліція втрачає ,людина з кримінальним минулим стає заступником столичноі поліціі ,це все аваковські кадри як і ківа.
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13.09.2021 21:09 Ответить
А Сергея Коротких когда отправят? Аваковского выкормыша- российского нациста, киллера, и фсб-ника, белорусского кгб-ста, которого Аваков протолкнул через Азов в полицию и теперь он охраняет со своим отрядом стратегические обьекты
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13.09.2021 23:21 Ответить
Дейдей одесский бандит, это все знают. Аваков пригрел змею, и не одну. Вот из за таких мразе- дейдеев никогда Авакову не стать настоящим политиком. Как то забылось, а ведь главный дрочер Рады он же доктор наук и бандит опзж Кива, это тоже протеже Авакова, и неоднозначный Билецкий с фашиками, и даже за садистов нелюдей из Торнадо пытался вписаться Авакян, пока не опубликовали *************** БДСМбредни Онищенко. Похоже демонтирует Зе команда команду Авакова, пусть пожирают друг друга для страны это плюс.
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14.09.2021 09:15 Ответить
 
 