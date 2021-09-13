УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13111 відвідувач онлайн
Новини Політика України
15 026 19
Нацполіція (13940) звільнення (1511) Дейдей (77)

Скандальний Дейдей звільняється з посади помічника начальника поліції Києва, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Скандальний Дейдей звільняється з посади помічника начальника поліції Києва, - ЗМІ

Помічник начальника Головного управління Нацполіції в Києві, екснардеп Євген Дейдей подав декларації перед звільненням.

Про це з посиланням на "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Декларацію Дейдея опубліковано на сайті НАЗК. У документі зазначено, що це декларація, яку подають перед звільненням.

При цьому на сайті Нацполіції інформації про його звільнення поки немає.

Журналісти звернулися до Дейдея за коментарем з приводу звільнення, але відповіді не отримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дейдей не з'явився в НАЗК давати пояснення про можливе зловживання повноваженнями, його запросили повторно

Нагадаємо, раніше Дейдей став героєм журналістського розслідування про розстріл балканського наркоторговця Радоя Звіцера, якого намагалися вбити в центрі Києва у травні 2020 року. За інформацією "Слідство.Інфо", Дейдей координував транспортування ймовірних кілерів спочатку до Києва, а після злочину - в бік кордону.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
А за ррзбій так і не посадили...
показати весь коментар
13.09.2021 19:28
+9
У Дейдея 3 доказанных эпизода грабежа в Одессе. Как такого могли взять в полицию???!!!
показати весь коментар
13.09.2021 19:54
+8
аваківський птєнчик
показати весь коментар
13.09.2021 19:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фамилие какое-то игривое.. Я бы даже сказал нездорово весёлое..
показати весь коментар
13.09.2021 19:26 Відповісти
А за ррзбій так і не посадили...
показати весь коментар
13.09.2021 19:28 Відповісти
В этом королевстве тех, кто столько сп..дил, уже не сажают. Они переходят га другой уровень. Там, если шо, только три раза застрелиться
показати весь коментар
13.09.2021 19:34 Відповісти
аваківський птєнчик
показати весь коментар
13.09.2021 19:35 Відповісти
Хіба тіки аваківський? В поТрошенка, курво, відсмоктував аж бігом!
показати весь коментар
31.01.2022 21:56 Відповісти
Это не птенчик, а УГОЛОВНЫЙ КОРШУН...
показати весь коментар
13.09.2021 19:45 Відповісти
У Дейдея 3 доказанных эпизода грабежа в Одессе. Как такого могли взять в полицию???!!!
показати весь коментар
13.09.2021 19:54 Відповісти
тому що він був депутатом вр
показати весь коментар
13.09.2021 20:20 Відповісти
За законом він не міг бути ні військовослужбовцем,ні депутатом,а тим більш,-мєнтом !
показати весь коментар
13.09.2021 20:26 Відповісти
В падли поТроха все можливо було...
показати весь коментар
31.01.2022 21:57 Відповісти
еще один...уходит ..просто так.... а жаль..иногда завидую Гитлеру и Сталину...у тех... что в силовых блоках не уходили.... а их отвозили с почетным похоронным оркестром...к вечному месту последней службы трупом в гробу... или пеплом в баночке или вообще погиб геройски но тело не найдено... ой боюсь как бы мафия не исправила недоработку...
показати весь коментар
13.09.2021 20:13 Відповісти
А мафии-то он чем не угодил? С этими у него, наверно, все в порядке.
показати весь коментар
13.09.2021 21:34 Відповісти
К папеньке в Италию переезжает?
показати весь коментар
13.09.2021 20:17 Відповісти
Ренійський гопнік і дружок Саші Авакова.

«Дейдей і Ляховольський наздогнали Трандасір А.М. і Трандасір С.В. і, погрожуючи застосуванням обрізу мисливської рушниці та пістолетом, зажадали від останніх передати їм майно, на що потерпілі відповіли відмовою. Після чого, почувши відмову потерпілих, Дейдей застосував до них насильство, небезпечне для життя й здоров'я, яке полягало в нанесенні удару прикладом обрізу рушниці по голові Трандасір С.В., від чого вона впала на землю й знепритомніла. У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, Дейдей наніс удар прикладом обрізу по обличчю Трандасір А.М., від якого він упав на землю. Далі Дейдей і Ляховольський продовжили наносити Трандасіру А.М., який лежав на землі, удари прикладом обрізу рушниці й прикладом пістолета в область голови. Після того, як Дейдей і Ляховольський припинили наносити удари Трандасір А.М., останній підвівся з землі і в цей момент Дейдей Є.С. зняв з нього дублянку та почав її обшукувати, після чого Ляховольський знову наніс удар пістолетом по голові Трандасіру А.М., від чого останній упав на землю. Подавивши волю потерпілих до опору й довівши їх до безпорадного стану, Дейдей і Ляховольський нанесли приблизно 10 (десять) ударів ногами по тілу Трандасір А.М.

Після цього Дейдей заволодів мобільним телефоном марки «Нокіа», що належав Трандасір А.М., вартістю 1000 грн. з СІМ-картою «Лайф» вартістю 15грн., на рахунку якої були 35грн., а разом на загальну суму 1050грн. Під час нанесення Дейдеєм і Ляховольським ударів по тілу Трандасір А.М., Трандасір С.В. прийшла до тями й намагалась викликати допомогу, зателефонувавши своєму синові Трандасір В.А. У цей момент Дейдей з метою заволодіння чужим майном вихопив у Трандасір С.В. сумку, що не становить матеріальної цінності, у якій знаходився гаманець вартістю 180грн., всередині якого були гроші в розмірі 150грн., тим самим спричинивши потерпілій шкоду на загальну суму 330грн., потім завдав їй удар ногою по тілу. Після чого Дейдей разом з Ляховольським зникли з місця злочину з чужим майном, розпорядившись ним на свій розсуд».

Дейдей,Грішин,Троян,Короткіх,Голубан....
показати весь коментар
13.09.2021 20:24 Відповісти
Скатертиною дорога.
показати весь коментар
13.09.2021 20:33 Відповісти
Якою скатертиною ? Як на нього, то краще колючим дротом.
показати весь коментар
13.09.2021 20:37 Відповісти
Дуже "цінного" кадра поліція втрачає ,людина з кримінальним минулим стає заступником столичноі поліціі ,це все аваковські кадри як і ківа.
показати весь коментар
13.09.2021 21:09 Відповісти
А Сергея Коротких когда отправят? Аваковского выкормыша- российского нациста, киллера, и фсб-ника, белорусского кгб-ста, которого Аваков протолкнул через Азов в полицию и теперь он охраняет со своим отрядом стратегические обьекты
показати весь коментар
13.09.2021 23:21 Відповісти
Дейдей одесский бандит, это все знают. Аваков пригрел змею, и не одну. Вот из за таких мразе- дейдеев никогда Авакову не стать настоящим политиком. Как то забылось, а ведь главный дрочер Рады он же доктор наук и бандит опзж Кива, это тоже протеже Авакова, и неоднозначный Билецкий с фашиками, и даже за садистов нелюдей из Торнадо пытался вписаться Авакян, пока не опубликовали *************** БДСМбредни Онищенко. Похоже демонтирует Зе команда команду Авакова, пусть пожирают друг друга для страны это плюс.
показати весь коментар
14.09.2021 09:15 Відповісти
 
 