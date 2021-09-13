Скандальний Дейдей звільняється з посади помічника начальника поліції Києва, - ЗМІ

Помічник начальника Головного управління Нацполіції в Києві, екснардеп Євген Дейдей подав декларації перед звільненням.

Про це з посиланням на "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Декларацію Дейдея опубліковано на сайті НАЗК. У документі зазначено, що це декларація, яку подають перед звільненням.

При цьому на сайті Нацполіції інформації про його звільнення поки немає.

Журналісти звернулися до Дейдея за коментарем з приводу звільнення, але відповіді не отримали.

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Нагадаємо, раніше Дейдей став героєм журналістського розслідування про розстріл балканського наркоторговця Радоя Звіцера, якого намагалися вбити в центрі Києва у травні 2020 року. За інформацією "Слідство.Інфо", Дейдей координував транспортування ймовірних кілерів спочатку до Києва, а після злочину - в бік кордону.