Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО
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13 сентября 2021 Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика". Судно правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии моря, это позволит нашей стране восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
"Судно исследовало почти 1 млн. км моря и провело более тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - заявил Государственный секретарь по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, ответственный за научную политику, заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.
Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.
Пожалуйста, подождите...
p.s.: ну, хоть не ледокол...
Я вам дарю суднО)
прорывы были только в исследовании ДНК и генетического кода.
Так, к слову, вся химия и биохимия основана на понятии валентности, а вот дальше... все становится сложно и непредсказуемо) кисень, писень, ВОДОРОД)
Биохимия, особенно в части РНК, ДНК, это на уровне догадок и статистики. И не потому, что непостижимо, а потому, что сложно. И объять необъятное возможно (пока), только в часностях.
Развитие человечества возможно только в направлении биохимии (космос в широком смысле слова ЗАКРЫТ, нет ни способов исследоваания, ни предпосылок к...).
Поэтому судьба человечества лежит на земле и в рамках разумения евоного места. Разумения нет, поэтому надо готовиться к пИчальнлму сценарию)
"Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечают в министерстве. В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.
С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное."
Гидрографическое судно A 962 Belgica было построено бельгийской верфью Boelwerf (закрытой в 1994 году) в Темсе и введено в строй ВМС Бельгии в июле 1984 года. Входя в состав бельгийского флота, судно фактически находилось под управлением Бельгийского федерального офиса по научной политике. Выведено из состава ВМС Бельгии и из эксплуатации в апреле 2021 года. Судно имеет полное водоизмещение 1132 тонны, тоннаж 765 брт, длину 50,9 м, ширину 10 м, наибольшую осадку 4,55 м. Оснащено одновальной дизельной энергетической установкой в составе дизельного двигателя АВС DZ1000-150 мощностью 1154 КВт с винтом в насадке. Имеются электромотор малошумного хода в 82 КВт, носовое и кормовое подруливающие гидравлические устройства мощностью по 150 КВт, и два дизель-генератора. Скорость полного хода 12,5 уз, экономического 10 уз, под электромотором 4 уз. Дальность плавания 5000 миль на 12 уз, автономность 20 суток. Запас топлива 165 куб м, пресной воды - 98 куб м (в том числе 10 куб м нерасходуемые по условиям остойчивости). Экипаж 15 человек (включая двух офицеров) с размещением еще 16 исследователей, имеется пять лабораторий. Сейчас судно оснащено установленным в 2009 году океанографическим комплексом Oceanographic Data Acquisition System version III (ODASIII), включающим акустические системы Kongsberg EM 1002 и EM 3002.
Минным тральщиком можно и калкана тралить. Но предназначен он для траления мин. Не противопехотных. Морских.
але Ви дурень... просто дурень у протимінній тральній справі... Або вивчайте матчасть... або відпочивайте "калканотральний" Ви наш.