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Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" для экологического мониторинга Черного и Азовского морей. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

13 сентября 2021 Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика". Судно правительство Бельгии передало Украинскому научному центру экологии моря, это позволит нашей стране восстановить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно Бельгика для экологического мониторинга Черного и Азовского морей 01

"Судно исследовало почти 1 млн. км моря и провело более тысячи научных кампаний, которые усовершенствовали знания бельгийцев о море. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - заявил Государственный секретарь по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, ответственный за научную политику, заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Также читайте: Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря, - Минэкологии

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
очень некоректное сравнение с кросовками!

"Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечают в министерстве. В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.

С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное."

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13.09.2021 19:57
+13
Ну по большому счету, Бельгия даже десятилетние кроссовки не обязанна отдавать Украине.
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13.09.2021 19:49
+11
Духе непогані морські "вуха" для України...

Гидрографическое судно A 962 Belgica было построено бельгийской верфью Boelwerf (закрытой в 1994 году) в Темсе и введено в строй ВМС Бельгии в июле 1984 года. Входя в состав бельгийского флота, судно фактически находилось под управлением Бельгийского федерального офиса по научной политике. Выведено из состава ВМС Бельгии и из эксплуатации в апреле 2021 года. Судно имеет полное водоизмещение 1132 тонны, тоннаж 765 брт, длину 50,9 м, ширину 10 м, наибольшую осадку 4,55 м. Оснащено одновальной дизельной энергетической установкой в составе дизельного двигателя АВС DZ1000-150 мощностью 1154 КВт с винтом в насадке. Имеются электромотор малошумного хода в 82 КВт, носовое и кормовое подруливающие гидравлические устройства мощностью по 150 КВт, и два дизель-генератора. Скорость полного хода 12,5 уз, экономического 10 уз, под электромотором 4 уз. Дальность плавания 5000 миль на 12 уз, автономность 20 суток. Запас топлива 165 куб м, пресной воды - 98 куб м (в том числе 10 куб м нерасходуемые по условиям остойчивости). Экипаж 15 человек (включая двух офицеров) с размещением еще 16 исследователей, имеется пять лабораторий. Сейчас судно оснащено установленным в 2009 году океанографическим комплексом Oceanographic Data Acquisition System version III (ODASIII), включающим акустические системы Kongsberg EM 1002 и EM 3002.
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13.09.2021 19:57
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Правила форума Совет форумчан
А РАКЕТЫ на этом судне есть? Бо нам без ракет никак нельзя мониторить экологию на Черном море.



p.s.: ну, хоть не ледокол...
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13.09.2021 19:45 Ответить
37 лет! Для буксира не та и много. А вот для НАУЧНОГО ....

Я вам дарю суднО)
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13.09.2021 20:00 Ответить
а что особого в исследованиях изобрели за последние 40 лет?

прорывы были только в исследовании ДНК и генетического кода.
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13.09.2021 20:43 Ответить
Наука замерла( Физика, химия, даже математика, нахобятся в стагнации. У человечества нат ни средств, ни способов для дальнейшего РЕЗВОГО продвижения( А вот в исследовании геномов, биохимии возможны подвижки. И те на основе статистики и матиматике (матиматике в широком смысле слова).

Так, к слову, вся химия и биохимия основана на понятии валентности, а вот дальше... все становится сложно и непредсказуемо) кисень, писень, ВОДОРОД)

Биохимия, особенно в части РНК, ДНК, это на уровне догадок и статистики. И не потому, что непостижимо, а потому, что сложно. И объять необъятное возможно (пока), только в часностях.

Развитие человечества возможно только в направлении биохимии (космос в широком смысле слова ЗАКРЫТ, нет ни способов исследоваания, ни предпосылок к...).

Поэтому судьба человечества лежит на земле и в рамках разумения евоного места. Разумения нет, поэтому надо готовиться к пИчальнлму сценарию)
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13.09.2021 22:31 Ответить
ракет нету но места под донные мины предусмотрены.
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14.09.2021 00:01 Ответить
Друг познается в беде
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13.09.2021 19:46 Ответить
Слава Богу что не подлодку КУРСК или авианосец адмирал КУЗЯ...
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13.09.2021 19:46 Ответить
37 лет... С грустью прощается.. Я аж вижу. Это как чувак. 10 лет относивший кроссовки с грустью ложит их в мешок, уезжающий в Африку для бедуинов. На тобi небоже, ...
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13.09.2021 19:46 Ответить
передала или продала????
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13.09.2021 19:48 Ответить
Ну по большому счету, Бельгия даже десятилетние кроссовки не обязанна отдавать Украине.
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13.09.2021 19:49 Ответить
Не, никто не обязан. Но им не обязательно вокруг х особо грустить, а нам особо показательно выплясывать.
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13.09.2021 19:52 Ответить
очень некоректное сравнение с кросовками!

"Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечают в министерстве. В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.

С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное."

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13.09.2021 19:57 Ответить
Ну, и в чём противоречие?. Это, как для бедуинов, не видевших кроссовок.
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13.09.2021 20:05 Ответить
Не нравится, не бери.
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13.09.2021 21:32 Ответить
на секонд как-то зайди. там "бедуины" платят аж гай шумить. хотя, казалось бы, что мешает шить вязать и строчить из натурального и экологического отечественного материала по доступным ценам. это ж минус бабло на доставку как бы. но нет ...
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13.09.2021 19:58 Ответить
Для корабля при должном обслуживании это не срок. Самолеты летают по 40-50 лет, а там нагрузки на корпус выше. Тому же Адмиралу Нахимову на момент затопления было более 60, а затонул он вовсе не по причине старости.
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13.09.2021 20:48 Ответить
Недавно на РАБссии дырку в МКС заклеили Скотчем....а модуль "Наука" не пристокывался и пошел дым... кацманавты РАБссии просють Диму Рогозина управлять МКСом...
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13.09.2021 19:49 Ответить
А если оно и подводные лодки выявляет... То мониторинг - своевременный...
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13.09.2021 19:51 Ответить
Не совсем так , судно преднозначено для замеров уровня сероводорода в Чёрном море .
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13.09.2021 20:27 Ответить
Все НИСы ( научно-исследовательские, гидрографические суда ) помимо основной деятельности знанимаются отслеживанием перемещения подводных лодок, прослушиванием и перехватом сообщений включая ЗАС ( засекреченная аппаратура связи). Их так и называли : судно-шпион. Команда состояла как из гражданских, так и из военных моряков.
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13.09.2021 22:16 Ответить
23 сентября Украина-НАТО начинают масштабные учения...из Британии прилетят какие то новые самальоты...посмотрел их фото...мне страшно стало....а вдруг по Кремлю жахнут? Дальность захвата локатором 700 км в глубь РАБссии...это значит что прослушают и увидят все...
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13.09.2021 19:55 Ответить
Наші ділки можуть таке і приватизувати.
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13.09.2021 19:57 Ответить
Духе непогані морські "вуха" для України...

Гидрографическое судно A 962 Belgica было построено бельгийской верфью Boelwerf (закрытой в 1994 году) в Темсе и введено в строй ВМС Бельгии в июле 1984 года. Входя в состав бельгийского флота, судно фактически находилось под управлением Бельгийского федерального офиса по научной политике. Выведено из состава ВМС Бельгии и из эксплуатации в апреле 2021 года. Судно имеет полное водоизмещение 1132 тонны, тоннаж 765 брт, длину 50,9 м, ширину 10 м, наибольшую осадку 4,55 м. Оснащено одновальной дизельной энергетической установкой в составе дизельного двигателя АВС DZ1000-150 мощностью 1154 КВт с винтом в насадке. Имеются электромотор малошумного хода в 82 КВт, носовое и кормовое подруливающие гидравлические устройства мощностью по 150 КВт, и два дизель-генератора. Скорость полного хода 12,5 уз, экономического 10 уз, под электромотором 4 уз. Дальность плавания 5000 миль на 12 уз, автономность 20 суток. Запас топлива 165 куб м, пресной воды - 98 куб м (в том числе 10 куб м нерасходуемые по условиям остойчивости). Экипаж 15 человек (включая двух офицеров) с размещением еще 16 исследователей, имеется пять лабораторий. Сейчас судно оснащено установленным в 2009 году океанографическим комплексом Oceanographic Data Acquisition System version III (ODASIII), включающим акустические системы Kongsberg EM 1002 и EM 3002.
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13.09.2021 19:57 Ответить
Отличный разведчик, кацапам, к слову, в Черном море - трында.
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13.09.2021 20:51 Ответить
Хорошая новость . Ученые получат великолепную плавучую лабораторию для исследований...
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13.09.2021 19:58 Ответить
Лучше бы минный тральщик передали.
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13.09.2021 19:58 Ответить
А що Ви бажаєте тралити в Азовському "блюдечку"... Калкана або лобана???
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13.09.2021 20:06 Ответить
Строительной каской можно защишать даже яйца. Пасхальные. Но предназначена она для защиты головы от падения тяжёлых предметов с высоты.

Минным тральщиком можно и калкана тралить. Но предназначен он для траления мин. Не противопехотных. Морских.
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13.09.2021 20:11 Ответить
Не маю навіть бажання Вас образити...

але Ви дурень... просто дурень у протимінній тральній справі... Або вивчайте матчасть... або відпочивайте "калканотральний" Ви наш.
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13.09.2021 20:42 Ответить
Не надо рвать на себе тельняшку и просить пописать вам на грудь так, как вы без моря жить не можите, лобанный вы наш "знаток" минного дела за одно и постановки противоминного трала. При условии что вы хоть что то читали ну хотя бы о донных минах МДМ 1 и МДМ 2 с глубинами их постановки.
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13.09.2021 21:24 Ответить
Украина выстоит,РАБссия нет....
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13.09.2021 20:01 Ответить
На 22 сентябрв на РАБссии профессор Соловей назначил Майдан против узурпации влясти ядинай РАБссии и фальфисикации так называемых выборов без выборов....
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13.09.2021 20:07 Ответить
Кажуть злые языки шо Путлерская банда победила на выборах 19 сентября в ДурьДуму РАБссии с резудьтатом 70%...остальные партии не набрали и 10 % голосов....брешуть люди.... не мог фюрер проиграть...
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13.09.2021 20:14 Ответить
Чому мені постійно здається при читанні подібних новин про те, що хтось щось передав чи перерахував в Україну, що той хто йде на такі жести наче як Гоголь, який спалив свої рукописи?
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13.09.2021 23:07 Ответить
Конь хорош, и зубы у него ещё не гнилые. Своё подобное судно и через двадцать лет не завели бы, а тут на шару упало. Какие могут быть прения? Дружно кричим СПАСИБО
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14.09.2021 04:24 Ответить
 
 