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Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе, - Минфин

Правительство Украины ожидает на следующей неделе визит миссии Международного валютного фонда.

Об этом стало известно во время встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Украинская сторона отметила, что ожидает миссию МВФ на следующей неделе", - сказано в сообщении.

На встрече обсуждались условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

Всемирный банк - один из ключевых партнеров Украины.

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Напомним, МВФ 9 июня 2020 года утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Министр финансов Сергей Марченко предполагал, что эта программа может быть продлена еще на полгода.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
"Зеленого прихода"
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13.09.2021 21:17
+1
Смущает обсуждение "зеленого перехода в Украине"
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13.09.2021 20:34
+1
Там опечатка,должно быть "зеленого прохода..."...
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13.09.2021 20:46
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Не давайте їм грошей! Потратять/вкрадуть вони, а віддавати нам, нашим дітям та онукам.
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13.09.2021 20:32 Ответить
Зачем ?
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13.09.2021 20:34 Ответить
Смущает обсуждение "зеленого перехода в Украине"
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13.09.2021 20:34 Ответить
Там опечатка,должно быть "зеленого прохода..."...
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13.09.2021 20:46 Ответить
"Зеленого прихода"
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13.09.2021 21:17 Ответить
О зеленій плісняві буде про що "пургу гнать" !!!))))
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13.09.2021 20:38 Ответить
бубу из холодной ванны 3 дня не вынимать, ну так на всякий случай...
а лучше картину его - на боевом барабане с флагом Франции треуголку у ермака теребит )))
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13.09.2021 20:45 Ответить
К вам едет ревизор
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13.09.2021 20:56 Ответить
Миссия МВФ прибудет в Украину на
следующей неделе, они хотят посмотреть на
главпоца и его избирателей, готовых
принимать везде и со всех сторон как
женщины лёгкого поведения - Минфин

Дарю шутку для квартальных избирателей
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13.09.2021 21:26 Ответить
Ага...прибудут чтобы сказать "денег нет", но вы держитесь... Что там с уволнением наблюдательного совета "Нафтогаза"?
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13.09.2021 21:30 Ответить




багатопрофiльний невіглас@fjua11 сент.



ЮЛІЯ САВЧЕНКО:
Вперше в історії України у Пенсійного Фонду забрали 8 млрд грн і передали ці кошти на фінансування працівників прокуратури та Офіс Президента України
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13.09.2021 22:08 Ответить
 
 