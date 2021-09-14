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Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін

Уряд України очікує на наступному тижні візит місії Міжнародного валютного фонду.

Про це стало відомо під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ наступного тижня", - сказано в повідомленні.

На зустрічі обговорювалися умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співпраця з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрямки подальшої співпраці.

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Світовий банк - один із ключових партнерів України.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 млрд дол. з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що ця програма може бути продовжена ще на пів року.
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Топ коментарі
+2
"Зеленого прихода"
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13.09.2021 21:17
+1
Смущает обсуждение "зеленого перехода в Украине"
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13.09.2021 20:34
+1
Там опечатка,должно быть "зеленого прохода..."...
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13.09.2021 20:46
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Не давайте їм грошей! Потратять/вкрадуть вони, а віддавати нам, нашим дітям та онукам.
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13.09.2021 20:32 Відповісти
Зачем ?
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13.09.2021 20:34 Відповісти
Смущает обсуждение "зеленого перехода в Украине"
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13.09.2021 20:34 Відповісти
Там опечатка,должно быть "зеленого прохода..."...
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13.09.2021 20:46 Відповісти
"Зеленого прихода"
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13.09.2021 21:17 Відповісти
О зеленій плісняві буде про що "пургу гнать" !!!))))
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13.09.2021 20:38 Відповісти
бубу из холодной ванны 3 дня не вынимать, ну так на всякий случай...
а лучше картину его - на боевом барабане с флагом Франции треуголку у ермака теребит )))
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13.09.2021 20:45 Відповісти
К вам едет ревизор
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13.09.2021 20:56 Відповісти
Миссия МВФ прибудет в Украину на
следующей неделе, они хотят посмотреть на
главпоца и его избирателей, готовых
принимать везде и со всех сторон как
женщины лёгкого поведения - Минфин

Дарю шутку для квартальных избирателей
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13.09.2021 21:26 Відповісти
Ага...прибудут чтобы сказать "денег нет", но вы держитесь... Что там с уволнением наблюдательного совета "Нафтогаза"?
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13.09.2021 21:30 Відповісти




багатопрофiльний невіглас@fjua11 сент.



ЮЛІЯ САВЧЕНКО:
Вперше в історії України у Пенсійного Фонду забрали 8 млрд грн і передали ці кошти на фінансування працівників прокуратури та Офіс Президента України
показати весь коментар
13.09.2021 22:08 Відповісти
 
 