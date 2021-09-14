Місія МВФ прибуде в Україну наступного тижня, - Мінфін
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд України очікує на наступному тижні візит місії Міжнародного валютного фонду.
Про це стало відомо під час зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Українська сторона зазначила, що очікує місію МВФ наступного тижня", - сказано в повідомленні.
На зустрічі обговорювалися умови отримання "Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення", співпраця з Міжнародним валютним фондом, результати реалізації спільних проєктів, зелений перехід в Україні та основні напрямки подальшої співпраці.
Світовий банк - один із ключових партнерів України.
Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на суму близько 5 млрд дол. з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. Міністр фінансів Сергій Марченко припускав, що ця програма може бути продовжена ще на пів року.
Будь ласка, зачекайте...
а лучше картину его - на боевом барабане с флагом Франции треуголку у ермака теребит )))
следующей неделе, они хотят посмотреть на
главпоца и его избирателей, готовых
принимать везде и со всех сторон как
женщины лёгкого поведения - Минфин
Дарю шутку для квартальных избирателей
багатопрофiльний невіглас@fjua11 сент.
ЮЛІЯ САВЧЕНКО:
Вперше в історії України у Пенсійного Фонду забрали 8 млрд грн і передали ці кошти на фінансування працівників прокуратури та Офіс Президента України