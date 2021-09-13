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Новости Политика Украины
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"ЕС" официально выдвинула кандидатом в депутаты Романа Сущенко, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатом в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" в 197-м округе в Черкасской стал Роман Сущенко - журналист, бывший политзаключенный Кремля, первый заместитель председателя Черкасского областного совета.

Об этом на брифинге сообщил лидер партии Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Патриот, профессионал, талантливый журналист, который долгие годы работал в Париже. Российская ФСБ похитила Романа, бросила его в тюрьму, требуя предать и сдать Украины. И Роман продемонстрировал такую ​​силу, такую ​​твердость, такую ​​любовь к Украине, что расстроены были даже бандиты из российской ФСБ. Нам удалось вместе с тремя тысячами заложников Романа вернуть в Украину. И мне очень приятно, что Роман принял решение вернуться в Черкасскую область, возглавить нашу областную партийную организацию, и в результате его упорной работы, близости с людьми, активной работой в поле, рейтинг нашей политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое ", - подчеркнул Порошенко.

"Только с этой командой мы продолжим курс в ЕС и НАТО и не допустим пророссийского реванша в Украине. Европейский путь - это строительство Европы в Украине ", - заявил Сущенко.

В 184 округе на Херсонщине кандидатом в народные депутаты от "Европейской Солидарности" стал известный фермер, меценат Игорь Осипенко.

"Игорь Осипенко - фермер, человек от земли. Человек, который знает, что такое сельский труд. Человек, который не является каким-то парашютистом, а знает точно проблемы жителей Херсонской области. Он доказал, неоднократно избираясь и побеждая в округе областного уровня, сейчас очень достойно и мощно будет представлять "Европейскую Солидарность" на выборах в Херсонской области ", - рассказал Порошенко.

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В Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТО "ЕС" директора школы, участника АТО Василия Авраменко.

"На должность председателя Липовецкой ОТГ мы планируем выдвинуть невероятную человека - учителя, директора школы, человека, который пользуется бешеной любовью учеников, коллектива, горожан, которые сегодня рядом с ними. Это невероятная и фантастическая личность. Человек, который добровольцем ушел на фронт. Человек, который в секторе С защищала украинскую землю и во время АТО, и во время ООС ", - сообщил Порошенко.

"Наша общая победа - это надежда на лучшее будущее для всего украинского народа", - заявил лидер "Европейской Солидарности".

Также смотрите: Кандидатом в Раду от "Европейской Солидарности" на Черкасщине станет Роман Сущенко, - Порошенко. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Good luck!
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13.09.2021 21:46
+19
хунта ставить - ЛАЙК !
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13.09.2021 21:50
+18
По Гаде к Жуле все вопросы.
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13.09.2021 22:02
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Good luck!
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13.09.2021 21:46 Ответить
хунта ставить - ЛАЙК !
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13.09.2021 21:50 Ответить
Гадя два ?
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13.09.2021 22:00 Ответить
По Гаде к Жуле все вопросы.
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13.09.2021 22:02 Ответить
...требуя предать и сдать Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3288027

мы планируем выдвинуть невероятную человека Источник: https://censor.net/ru/n3288027

Панове редактори, зверніть увагу! Поважайте читачів.
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13.09.2021 22:00 Ответить
Читай укринскою и не выёживайся!

...вимагаючи зрадити і здати Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3288027
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14.09.2021 06:30 Ответить
Не выеживайся и не защищай тех кто плохо работает. Цензор туго реагирует на исправление ошибок а делает их часто и на украинском в том числе.
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14.09.2021 09:20 Ответить
Ты сам безграмотный, а других пытаешься учить.
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15.09.2021 15:24 Ответить
Рашотроли и подоляшавки "ФАС"
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13.09.2021 22:01 Ответить
гідна людина

мабудь надто гідна для українського "мудригельного наріда"
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13.09.2021 22:12 Ответить
Цей той, що поперся в Рашку невідомо для чого? Хоча відомо, ФСБ-КДБ так просто не відпускає, одна тільки Гадя чого вартує....цей Сущенко мабуть такий самий, не дарма в БПП прилаштувався...
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13.09.2021 22:16 Ответить
Ну куди ж йому до отсосуна з сцук урода)
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13.09.2021 22:30 Ответить
Відомо для чого - за сімейними обставинами...
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13.09.2021 22:31 Ответить
По Гаді - то звертайтесь до Люлі з косою . Вона вам розтолкує що та як ...
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13.09.2021 22:37 Ответить
Хто це?
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14.09.2021 07:05 Ответить
Набежали шалавы зеленые и триколорные.
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13.09.2021 22:30 Ответить
.
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13.09.2021 22:33 Ответить
Перемоги Роману Сущенко 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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13.09.2021 22:34 Ответить
Вважаю , що кандидатура Романа Сущенка достойна на рівень депутата .

- Свідомий інтелектуал , не схожий на "слуг та регіоналів" ...
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13.09.2021 22:34 Ответить
Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)

https://youtu.be/0NMDl2UbwvY
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13.09.2021 22:36 Ответить
Главное, что бы как Маруся в последний момент не снялся в пользу кого то
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13.09.2021 23:12 Ответить
Супер! Патріоти, державники і успішні люди. ЄС і Порох це єдина сила яка може зупинити зеле-ватний реванш.
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14.09.2021 00:32 Ответить
савченко номер 2... та своей ****** в нарушение приказа побежала не куда надо, этот поц - кадровый сотрудник разведки - поехало в разгар войны на мацковию... сейчас оно будет депутат...дайте хероя и отпустите...
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14.09.2021 04:37 Ответить
 
 