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"ЄС" офіційно висунула кандидатом у депутати Романа Сущенка, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кандидатом у народні депутати від партії "Європейська Солідарність" у 197-му окрузі на Черкащині став Роман Сущенко – журналіст, колишній політв’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської обласної ради.

Про це на брифінгу повідомив лідер партії Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Патріот, професіонал, талановитий журналіст, який довгі роки працював у Парижі. Російська ФСБ викрала Романа, кинула його за грати, вимагаючи зрадити і здати Україну. І Роман продемонстрував таку силу, таку твердість, таку любов до України , що засмучені навіть були бандити з російського ФСБ. Нам вдалося разом з трьома тисячами заручників Романа повернути до України. І мені надзвичайно приємно, що Роман прийняв рішення повернутися до Черкаської області, очолити нашу обласну партійну організацію, і внаслідок його наполегливої роботи, близькості з людьми, активною роботою в полі, рейтинг нашої політичної сили між парламентськими і місцевими виборами зріс вдвічі", – зазначає Порошенко.

"Лише з цією командою ми продовжимо курс до ЄС і НАТО і не допустимо проросійського реваншу в Україні. Європейський шлях – це будівництво Європи в Україні", – заявив Сущенко.

У 184 окрузі на Херсонщині кандидатом у народні депутати від "Європейської Солідарності" став відомий фермер, меценат Ігор Йосипенко.

"Ігор Йосипенко – фермер, людина від землі. Людина, яка знає, що таке сільська праця. Людина, яка не є якимось парашутистом, а знає точно проблеми мешканців Херсонської області. Він довів, неодноразово обираючись і перемагаючи на окрузі обласного рівня, зараз дуже достойно і потужно представлятиме "Європейську Солідарність" на виборах у Херсонській області", – говорить Порошенко.

На Вінничині на посаду голови Липовецької ОТГ "ЄС" висуває директора школи, учасника АТО Василя Авраменка.

"На посаду голови Липовецької ОТГ ми плануємо висунути неймовірну людину – вчителя, директора школи, людину, яка користується шаленою любов’ю учнів, колективу, містян, які сьогодні поруч з ними. Це неймовірна і фантастична особистість. Людина, яка добровольцем пішла на фронт. Людина, яка в секторі С захищала українську землю і під час АТО, і під час ООС", – повідомив Порошенко.

"Наша спільна перемога – це надія на краще майбутнє для всього українського народу", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,8%, "ЄС" - 14,1%, ОПЗЖ - 12,4%, "Батьківщина" - 10,6%, - опитування групи "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА
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Топ коментарі
+22
Good luck!
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13.09.2021 21:46
+19
хунта ставить - ЛАЙК !
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13.09.2021 21:50
+18
По Гаде к Жуле все вопросы.
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13.09.2021 22:02
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Good luck!
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13.09.2021 21:46 Відповісти
хунта ставить - ЛАЙК !
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13.09.2021 21:50 Відповісти
Гадя два ?
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13.09.2021 22:00 Відповісти
По Гаде к Жуле все вопросы.
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13.09.2021 22:02 Відповісти
...требуя предать и сдать Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3288027

мы планируем выдвинуть невероятную человека Источник: https://censor.net/ru/n3288027

Панове редактори, зверніть увагу! Поважайте читачів.
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13.09.2021 22:00 Відповісти
Читай укринскою и не выёживайся!

...вимагаючи зрадити і здати Україну. Джерело: https://censor.net/ua/n3288027
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14.09.2021 06:30 Відповісти
Не выеживайся и не защищай тех кто плохо работает. Цензор туго реагирует на исправление ошибок а делает их часто и на украинском в том числе.
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14.09.2021 09:20 Відповісти
Ты сам безграмотный, а других пытаешься учить.
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15.09.2021 15:24 Відповісти
Рашотроли и подоляшавки "ФАС"
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13.09.2021 22:01 Відповісти
гідна людина

мабудь надто гідна для українського "мудригельного наріда"
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13.09.2021 22:12 Відповісти
Цей той, що поперся в Рашку невідомо для чого? Хоча відомо, ФСБ-КДБ так просто не відпускає, одна тільки Гадя чого вартує....цей Сущенко мабуть такий самий, не дарма в БПП прилаштувався...
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13.09.2021 22:16 Відповісти
Ну куди ж йому до отсосуна з сцук урода)
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13.09.2021 22:30 Відповісти
Відомо для чого - за сімейними обставинами...
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13.09.2021 22:31 Відповісти
По Гаді - то звертайтесь до Люлі з косою . Вона вам розтолкує що та як ...
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13.09.2021 22:37 Відповісти
Хто це?
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14.09.2021 07:05 Відповісти
Набежали шалавы зеленые и триколорные.
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13.09.2021 22:30 Відповісти
.
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13.09.2021 22:33 Відповісти
Перемоги Роману Сущенко 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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13.09.2021 22:34 Відповісти
Вважаю , що кандидатура Романа Сущенка достойна на рівень депутата .

- Свідомий інтелектуал , не схожий на "слуг та регіоналів" ...
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13.09.2021 22:34 Відповісти
Владимир Жириновский приехал на слет партии ЛДПР на повозке с лошадьми. Получилось как-то не очень (на 27-й секунде «лошадь» высказалась об этом всем очень откровенно, как и о всей россии!)

https://youtu.be/0NMDl2UbwvY
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13.09.2021 22:36 Відповісти
Главное, что бы как Маруся в последний момент не снялся в пользу кого то
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13.09.2021 23:12 Відповісти
Супер! Патріоти, державники і успішні люди. ЄС і Порох це єдина сила яка може зупинити зеле-ватний реванш.
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14.09.2021 00:32 Відповісти
савченко номер 2... та своей ****** в нарушение приказа побежала не куда надо, этот поц - кадровый сотрудник разведки - поехало в разгар войны на мацковию... сейчас оно будет депутат...дайте хероя и отпустите...
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14.09.2021 04:37 Відповісти
 
 