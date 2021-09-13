"Волошкове поле" в рамках проекта "Виробник.ua" показало процесс создания глазированных сырков

Торговая марка "Волошкове поле" в рамках присоединения к национальному проекту Виробник.ua показала полный цикл производства молочных глазированных сырков. Украинцы смогут увидеть весь процесс – от приемки молока до готовой продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Волошкове поле" – первая украинская компания, которая показала молочные фермы и условия, в которых живут коровы. Как отметил ее генеральный директор Андрей Талабов, принимая участие в проекте Виробник.ua компания стремится развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность.

Со своей стороны вдохновитель проекта Виробник.ua Виталий Ермак отметил, что такая открытость бренда является большой победой, ведь в Украине существует запрос на информацию о создании молочной продукции.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель – спокойствие относительно качества продукта", – добавил он.

Напомним, ранее "Волошкове поле" показало украинцам процесс создания молока. Торговая марка стала первой в Украине, кто продемонстрировал полный процесс. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива, которая также стала результатом присоединения компании к национальному проекту Виробник.ua.

Ролик о производстве молока всего за неделю просмотрели тысячи украинцев. Посмотреть видео создания молока и глазированных сырков можно на сайте проекта.

Виробник.ua – национальный проект, показывающий, из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в пределах проекта уже проявили известные бренды. Проект является участником Американской торговой палаты.