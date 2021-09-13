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Новости Экономика
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"Волошкове поле" в рамках проекта "Виробник.ua" показало процесс создания глазированных сырков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Торговая марка "Волошкове поле" в рамках присоединения к национальному проекту Виробник.ua показала полный цикл производства молочных глазированных сырков. Украинцы смогут увидеть весь процесс – от приемки молока до готовой продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Волошкове поле" – первая украинская компания, которая показала молочные фермы и условия, в которых живут коровы. Как отметил ее генеральный директор Андрей Талабов, принимая участие в проекте Виробник.ua компания стремится развеять все мифы о происхождении заводской молочной продукции и вернуть веру украинцев в ее натуральность.

Волошкове поле в рамках проекта Виробник.ua показало процесс создания глазированных сырков 01

Со своей стороны вдохновитель проекта Виробник.ua Виталий Ермак отметил, что такая открытость бренда является большой победой, ведь в Украине существует запрос на информацию о создании молочной продукции.

"Это беспрецедентный случай для Украины, когда бренд показывает полный цикл создания продукта. Это безусловная победа для всех. Ведь бренд получает доверие потребителя, а потребитель – спокойствие относительно качества продукта", – добавил он.

Напомним, ранее "Волошкове поле" показало украинцам процесс создания молока. Торговая марка стала первой в Украине, кто продемонстрировал полный процесс. Это беспрецедентная для украинского рынка инициатива, которая также стала результатом присоединения компании к национальному проекту Виробник.ua.

Ролик о производстве молока всего за неделю просмотрели тысячи украинцев. Посмотреть видео создания молока и глазированных сырков можно на сайте проекта.

Волошкове поле в рамках проекта Виробник.ua показало процесс создания глазированных сырков 02

Виробник.ua – национальный проект, показывающий, из чего сделаны продукты ежедневного использования. В социальных сетях к проекту присоединились десятки тысяч украинцев. Свои мощности в пределах проекта уже проявили известные бренды. Проект является участником Американской торговой палаты.

Автор: Володимир Янченко
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Недавно купил сливочное масло этого производителя. Ну и гадость...
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14.09.2021 09:41 Ответить
Кто не верит - велкам сюда.
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14.09.2021 09:50 Ответить
ХА- ХА- ХА !!!
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14.09.2021 10:30 Ответить
Ну не может пастеризованное молоко так жутко вонять коровой! Покупаем иногда домашнее - оно ТАК не пахнет . Перебор "ароматизаторам"

https://www.otzyvua.net/tm-voloshkove-pole.html
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14.09.2021 13:39 Ответить
Масло у них очень хорошее, так что не ...зди.
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14.09.2021 10:59 Ответить
Нравится говно? Кушай говно.
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14.09.2021 11:05 Ответить
Торговая марка "Волошкове поле" принадлежит тушкам отцу и сыну Твабаловым

не споживайте смердюче лайно !!!!
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14.09.2021 13:31 Ответить
Якісний продукт реклами не потребує.
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14.09.2021 09:47 Ответить
директор Андрей Талабов,

Табалов, авторы.

Продукция нормальная.

Сыр " Днепровский"- это шедевр, самый правильный сыр, но продаётся только в Черкассах
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14.09.2021 10:25 Ответить
 
 