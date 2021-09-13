В Беларуси из школьных учебников убрали упоминание о Шушкевиче и Алексиевич
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет упоминания о первом руководителя страны после распада Советского Союза Станислава Шушкевича и лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала 21-го века.
Станислав Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза. Светлана Алексиевич в начале 21-го века стала известной белорусской писательницей, получив за свои книги многие мировые премий.
Шушкевич и Алексиевич после президентских выборов 2020 выступили с резкой критикой Александра Лукашенко.
Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, а также российских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.
Пожалуйста, подождите...
Похрен на партизанщину и всяких там героев.
Не, ну шо тут такого я грустного сказал?
----------------
О себе Владимир Набоков говорил: "Я американский писатель, рожденный в России..."
я бы не очень спешил с таким утверждением....
из него такой американский писатель, как из меня вождь племени сиу...
Пшел нах , удмурт!
вы тоже считаете Набокова американским писателем, а не кацапской кучей дерьма?
ty uznavajem..
styl nie propjosh!
Только ради того, абы не вступать в дерьмо повторно....
Братья на век? Куй вам, даже не 20 лет уродов не хватает.
дешевеет водка ... до 3.62 & калбаса до 2.20