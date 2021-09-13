В Беларуси из школьных учебников убрали упоминание о Шушкевиче и Алексиевич

В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет упоминания о первом руководителя страны после распада Советского Союза Станислава Шушкевича и лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала 21-го века.

Станислав Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза. Светлана Алексиевич в начале 21-го века стала известной белорусской писательницей, получив за свои книги многие мировые премий.

Шушкевич и Алексиевич после президентских выборов 2020 выступили с резкой критикой Александра Лукашенко.

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Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, а также российских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.