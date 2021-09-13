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В Беларуси из школьных учебников убрали упоминание о Шушкевиче и Алексиевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси из школьных учебников убрали упоминание о Шушкевиче и Алексиевич

В новых учебниках по истории Беларуси для 11-го класса школ нет упоминания о первом руководителя страны после распада Советского Союза Станислава Шушкевича и лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно белорусской школьной программе, в 11-м классе изучается история страны с конца 19-го века до начала 21-го века.

Станислав Шушкевич в 1991 году подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза. Светлана Алексиевич в начале 21-го века стала известной белорусской писательницей, получив за свои книги многие мировые премий.

Шушкевич и Алексиевич после президентских выборов 2020 выступили с резкой критикой Александра Лукашенко.

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Ранее в Беларуси из школьной программы по литературе исключили произведения Алексиевич, а также российских писателей Владимира Набокова и Александра Солженицына.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
будут в учебниках лука мудищев и вова *****..
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13.09.2021 22:31
+10
поневоле задумаешся из какой жопы вытащил Украину Майдан.
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13.09.2021 23:29
+9
зачем новости из стана епанутых, ничего нового...
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13.09.2021 22:32
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будут в учебниках лука мудищев и вова *****..
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13.09.2021 22:31 Ответить
И про картоху ещё
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14.09.2021 08:25 Ответить
зачем новости из стана епанутых, ничего нового...
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13.09.2021 22:32 Ответить
Машерова, тоже надо убрать.

Похрен на партизанщину и всяких там героев.

Не, ну шо тут такого я грустного сказал?
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13.09.2021 22:37 Ответить
с нертерпением ждем новости, когда в учебниках по истории в Украине останется одна кривороготня - бежим туда спринтом на 10000 метров.
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13.09.2021 22:37 Ответить
Набоков оказывается российский писатель? Не знал...
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13.09.2021 22:40 Ответить
Вы хотите сказать американский?
----------------
О себе Владимир Набоков говорил: "Я американский писатель, рожденный в России..."
я бы не очень спешил с таким утверждением....
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13.09.2021 22:51 Ответить
Не совсем понял кому и с каким утверждением не стоит спешить. Набокову? Так не только он считал себя американским писателем.
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13.09.2021 23:00 Ответить
не надо включать "дурака" - понимаю ето очень удобно спрятаться за "не только он", но засомневались вы, к вам был и ответ...
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13.09.2021 23:05 Ответить
Понятно, умник. Продолжай пердеть мозгом.
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13.09.2021 23:08 Ответить
пи почему так быстро "интеллигентность" спала?
из него такой американский писатель, как из меня вождь племени сиу...
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13.09.2021 23:11 Ответить
какая интилигентность? когда такие кацапские мудаки упоротые так надоели с 2014 года...

Пшел нах , удмурт!
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14.09.2021 02:04 Ответить
ето вы сейчас мне или я шо то не допонял?
вы тоже считаете Набокова американским писателем, а не кацапской кучей дерьма?
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14.09.2021 02:13 Ответить
ну и баран же ты - а долгое время думал шо ты человек...
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14.09.2021 02:17 Ответить
жертва телевізора,ТА НЕВЖЕ!?
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14.09.2021 07:58 Ответить
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14.09.2021 07:59 Ответить
так и знал шо ты обычный идиот и не знал куда свой скрин замайстрячить, от и влепил куда попало....
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14.09.2021 08:21 Ответить
krasnyj kvadrat..
ty uznavajem..
styl nie propjosh!
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14.09.2021 21:41 Ответить
Прально. Зато там напишут что первым президентом был Лука, а нобелевскую Коля получил)) А кто не поверит, будет беседовать со следователем.
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13.09.2021 22:48 Ответить
Коля ещё и олимпийские игры выиграл, все и сам😀
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14.09.2021 02:30 Ответить
Пох на набоковых, и других ... Но знать историю своей страны народ обязан!

Только ради того, абы не вступать в дерьмо повторно....

Братья на век? Куй вам, даже не 20 лет уродов не хватает.
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13.09.2021 22:50 Ответить
поневоле задумаешся из какой жопы вытащил Украину Майдан.
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13.09.2021 23:29 Ответить
Ще не зовсім, біля гемороя застрягла.
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14.09.2021 06:30 Ответить
грят, после того , как из школьных учебников убирают упоминания -

дешевеет водка ... до 3.62 & калбаса до 2.20
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13.09.2021 23:39 Ответить
Украине надо готовится ! это экспансия орков !
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14.09.2021 00:06 Ответить
На днях на ленте ру опубликовали фото Брежнева в вышиванке. Подпись: "Брежнев в народной рубахе"....
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14.09.2021 00:13 Ответить
Ми з орками воюємо більше ніж 300 років , так що нам не звикати )
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14.09.2021 00:13 Ответить
картофельная целина 2
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14.09.2021 00:26 Ответить
Белорусская писательница которая ни одной книги на белорусском не написала.
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14.09.2021 02:50 Ответить
Лауреат Нобелевской и ты в форме задницы вместо головы...Или что там у тебя... Почувствуй, какгрится, разницу
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14.09.2021 05:27 Ответить
Нобелевка это не индулгенция .Она сама признавалась что по сути является продуктом советско-кацапской культуры.А ее высеры в сторону Украины только подтверждают то что она глупая и малообразованная.
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14.09.2021 12:17 Ответить
 
 