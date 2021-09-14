У Білорусі зі шкільних підручників прибрали згадку про Шушкевича і Алексієвич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У нових підручниках з історії Білорусі для 11-го класу шкіл немає згадування про першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу Станіслава Шушкевича і лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з білоруською шкільною програмою, в 11-му класі вивчається історія країни з кінця 19-го століття до початку 21-го століття.
Станіслав Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу. Світлана Алексієвич на початку 21-го століття стала найвідомішою білоруською письменницею, отримавши за свої книги багато світових премій.
Шушкевич і Алексієвич після президентських виборів 2020 року виступили з різкою критикою Олександра Лукашенка.
Раніше в Білорусі зі шкільної програми з літератури виключили твори Алексієвич, а також російських письменників Володимира Набокова і Олександра Солженіцина.
Будь ласка, зачекайте...
Похрен на партизанщину и всяких там героев.
Не, ну шо тут такого я грустного сказал?
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О себе Владимир Набоков говорил: "Я американский писатель, рожденный в России..."
я бы не очень спешил с таким утверждением....
из него такой американский писатель, как из меня вождь племени сиу...
Пшел нах , удмурт!
вы тоже считаете Набокова американским писателем, а не кацапской кучей дерьма?
ty uznavajem..
styl nie propjosh!
Только ради того, абы не вступать в дерьмо повторно....
Братья на век? Куй вам, даже не 20 лет уродов не хватает.
дешевеет водка ... до 3.62 & калбаса до 2.20