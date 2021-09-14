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У Білорусі зі шкільних підручників прибрали згадку про Шушкевича і Алексієвич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Білорусі зі шкільних підручників прибрали згадку про Шушкевича і Алексієвич

У нових підручниках з історії Білорусі для 11-го класу шкіл немає згадування про першого керівника країни після розпаду Радянського Союзу Станіслава Шушкевича і лауреатку Нобелівської премії з літератури Світлану Алексієвич.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з білоруською шкільною програмою, в 11-му класі вивчається історія країни з кінця 19-го століття до початку 21-го століття.

Станіслав Шушкевич у 1991 році підписав Біловезькі угоди, які констатували розпад Радянського Союзу. Світлана Алексієвич на початку 21-го століття стала найвідомішою білоруською письменницею, отримавши за свої книги багато світових премій.

Читайте також: "Не впадайте у відчай", - нобелівська лауреатка Алексієвич звернулася до білорусів

Шушкевич і Алексієвич після президентських виборів 2020 року виступили з різкою критикою Олександра Лукашенка.

Раніше в Білорусі зі шкільної програми з літератури виключили твори Алексієвич, а також російських письменників Володимира Набокова і Олександра Солженіцина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЕН-центр, яким керує Алексієвич, ліквідували в Білорусі
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Топ коментарі
+11
будут в учебниках лука мудищев и вова *****..
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13.09.2021 22:31
+10
поневоле задумаешся из какой жопы вытащил Украину Майдан.
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13.09.2021 23:29
+9
зачем новости из стана епанутых, ничего нового...
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13.09.2021 22:32
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будут в учебниках лука мудищев и вова *****..
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13.09.2021 22:31 Відповісти
И про картоху ещё
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14.09.2021 08:25 Відповісти
зачем новости из стана епанутых, ничего нового...
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13.09.2021 22:32 Відповісти
Машерова, тоже надо убрать.

Похрен на партизанщину и всяких там героев.

Не, ну шо тут такого я грустного сказал?
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13.09.2021 22:37 Відповісти
с нертерпением ждем новости, когда в учебниках по истории в Украине останется одна кривороготня - бежим туда спринтом на 10000 метров.
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13.09.2021 22:37 Відповісти
Набоков оказывается российский писатель? Не знал...
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13.09.2021 22:40 Відповісти
Вы хотите сказать американский?
----------------
О себе Владимир Набоков говорил: "Я американский писатель, рожденный в России..."
я бы не очень спешил с таким утверждением....
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13.09.2021 22:51 Відповісти
Не совсем понял кому и с каким утверждением не стоит спешить. Набокову? Так не только он считал себя американским писателем.
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13.09.2021 23:00 Відповісти
не надо включать "дурака" - понимаю ето очень удобно спрятаться за "не только он", но засомневались вы, к вам был и ответ...
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13.09.2021 23:05 Відповісти
Понятно, умник. Продолжай пердеть мозгом.
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13.09.2021 23:08 Відповісти
пи почему так быстро "интеллигентность" спала?
из него такой американский писатель, как из меня вождь племени сиу...
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13.09.2021 23:11 Відповісти
какая интилигентность? когда такие кацапские мудаки упоротые так надоели с 2014 года...

Пшел нах , удмурт!
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14.09.2021 02:04 Відповісти
ето вы сейчас мне или я шо то не допонял?
вы тоже считаете Набокова американским писателем, а не кацапской кучей дерьма?
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14.09.2021 02:13 Відповісти
ну и баран же ты - а долгое время думал шо ты человек...
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14.09.2021 02:17 Відповісти
жертва телевізора,ТА НЕВЖЕ!?
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14.09.2021 07:58 Відповісти
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14.09.2021 07:59 Відповісти
так и знал шо ты обычный идиот и не знал куда свой скрин замайстрячить, от и влепил куда попало....
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14.09.2021 08:21 Відповісти
krasnyj kvadrat..
ty uznavajem..
styl nie propjosh!
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14.09.2021 21:41 Відповісти
Прально. Зато там напишут что первым президентом был Лука, а нобелевскую Коля получил)) А кто не поверит, будет беседовать со следователем.
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13.09.2021 22:48 Відповісти
Коля ещё и олимпийские игры выиграл, все и сам😀
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14.09.2021 02:30 Відповісти
Пох на набоковых, и других ... Но знать историю своей страны народ обязан!

Только ради того, абы не вступать в дерьмо повторно....

Братья на век? Куй вам, даже не 20 лет уродов не хватает.
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13.09.2021 22:50 Відповісти
поневоле задумаешся из какой жопы вытащил Украину Майдан.
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13.09.2021 23:29 Відповісти
Ще не зовсім, біля гемороя застрягла.
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14.09.2021 06:30 Відповісти
грят, после того , как из школьных учебников убирают упоминания -

дешевеет водка ... до 3.62 & калбаса до 2.20
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13.09.2021 23:39 Відповісти
Украине надо готовится ! это экспансия орков !
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14.09.2021 00:06 Відповісти
На днях на ленте ру опубликовали фото Брежнева в вышиванке. Подпись: "Брежнев в народной рубахе"....
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14.09.2021 00:13 Відповісти
Ми з орками воюємо більше ніж 300 років , так що нам не звикати )
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14.09.2021 00:13 Відповісти
картофельная целина 2
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14.09.2021 00:26 Відповісти
Белорусская писательница которая ни одной книги на белорусском не написала.
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14.09.2021 02:50 Відповісти
Лауреат Нобелевской и ты в форме задницы вместо головы...Или что там у тебя... Почувствуй, какгрится, разницу
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14.09.2021 05:27 Відповісти
Нобелевка это не индулгенция .Она сама признавалась что по сути является продуктом советско-кацапской культуры.А ее высеры в сторону Украины только подтверждают то что она глупая и малообразованная.
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14.09.2021 12:17 Відповісти
 
 