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Новости За рубежом
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Беларусь (7528) Россия (91317) военные учения (3283) Сенат США (395)

В Сенате США заявили, что "Запад-2021" - это сдача суверенитета Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Сенате США заявили, что

Участие Беларуси в российских военных учениях "Запад-2021" демонстрирует продолжение сдачи суверенитета этой страны Лукашенко.

Об этом заявили в комитете Сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Авторы заявления называют режим Лукашенко "нелегитимным", а его самого - "безжалостным диктатором".

В комитете отметили, что США поддерживают союзников по НАТО Эстонию, Латвию и Литву перед лицом агрессии Кремля.

Ранее спикер Кремля Песков заявил, что Минск и Москва будут в дальнейшем развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных учений.

Читайте: Учения РФ и РБ "Запад-2021" не несут угрозы Украине, - Наев

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
якби не майдан, та ж доля чекала б і Україну
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13.09.2021 23:03
+9
Немає більше країни під назвою Білорусь. Тепер це "Белорусская область" в складі Раскі Фєдєраскі!
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13.09.2021 23:02
+6
Білорусь просрано.
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13.09.2021 23:06
Комментировать
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Немає більше країни під назвою Білорусь. Тепер це "Белорусская область" в складі Раскі Фєдєраскі!
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13.09.2021 23:02 Ответить
якби не майдан, та ж доля чекала б і Україну
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13.09.2021 23:03 Ответить
ты дурачок?
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14.09.2021 00:03 Ответить
скучно не было бы - весь цивилизованный мир стал бы врагом
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14.09.2021 00:11 Ответить
патамушо у рашки кругом враги

не веришь ?

"можем павтарить"
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14.09.2021 00:17 Ответить
Куй вам да всей м...е.

Никера бы не светились ваши фонарики!

Че там в параше идет эквивалентом кремниевой долины? Сколково? Окуенно там все разрослось и зацвело, букиноты самопальные по ... лярдов за штуку просто под ногами лежат.

Вы батенька пистите на свою радость, да еа запистивайтесь.

Я не утверждаю, что в Украине стало лучше, я говорю, что не стало СОВСЕМ НИКАК!
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14.09.2021 00:06 Ответить
расслабься, жвачка тебе больше не светит - жуй санкции с аналоговнет
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14.09.2021 00:15 Ответить
Це було лише відчуття країни)) як у рекламах дезодорантів)) нічого не втрачено бо не було що втрачати...))
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14.09.2021 20:27 Ответить
Сдача суверенитета произошла на последних выборах, когда ***** развел агрофюрера и белорусов на "оппозиционных" кандидатах, как лоха. Все остальное -- уже последствия.
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13.09.2021 23:05 Ответить
доставляет рожа трупа куйла на таких фотках, а я тут не причем...
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13.09.2021 23:06 Ответить
Білорусь просрано.
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13.09.2021 23:06 Ответить
а ведь это серьезнее Афгана
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14.09.2021 00:13 Ответить
Просрано ким? хіба там хтось мріяв про щось інше...?)))
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14.09.2021 20:28 Ответить
на фото дуже огидні потвори і вбивці😡,як їх тільки земля носить ?
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13.09.2021 23:16 Ответить
белорусы это поглощение встретят достойно . С цветочками
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13.09.2021 23:16 Ответить
пусть на коленях несут цветы *****, а вдруг поможет
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13.09.2021 23:21 Ответить
Белорусы стали холуями !
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14.09.2021 00:04 Ответить
Нагадую, білорасєяни плазуни москальні з 1917 року, у тому ж році ії і вигадали більшовики...)))
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14.09.2021 20:31 Ответить
сспади, слоупоки, он был что ли, суверенитет?
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14.09.2021 00:08 Ответить
А тут ще і Вейшнорія знову "напала".
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14.09.2021 06:38 Ответить
З повітряними кульками і квітами босоніж на лавицях...))))))))))))
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14.09.2021 20:32 Ответить
 
 