В Сенате США заявили, что "Запад-2021" - это сдача суверенитета Беларуси

Участие Беларуси в российских военных учениях "Запад-2021" демонстрирует продолжение сдачи суверенитета этой страны Лукашенко.

Об этом заявили в комитете Сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Авторы заявления называют режим Лукашенко "нелегитимным", а его самого - "безжалостным диктатором".

В комитете отметили, что США поддерживают союзников по НАТО Эстонию, Латвию и Литву перед лицом агрессии Кремля.

Ранее спикер Кремля Песков заявил, что Минск и Москва будут в дальнейшем развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных учений.

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