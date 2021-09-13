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В Сенате США заявили, что "Запад-2021" - это сдача суверенитета Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Участие Беларуси в российских военных учениях "Запад-2021" демонстрирует продолжение сдачи суверенитета этой страны Лукашенко.
Об этом заявили в комитете Сената США по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Авторы заявления называют режим Лукашенко "нелегитимным", а его самого - "безжалостным диктатором".
В комитете отметили, что США поддерживают союзников по НАТО Эстонию, Латвию и Литву перед лицом агрессии Кремля.
Ранее спикер Кремля Песков заявил, что Минск и Москва будут в дальнейшем развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных учений.
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"можем павтарить"
Никера бы не светились ваши фонарики!
Че там в параше идет эквивалентом кремниевой долины? Сколково? Окуенно там все разрослось и зацвело, букиноты самопальные по ... лярдов за штуку просто под ногами лежат.
Вы батенька пистите на свою радость, да еа запистивайтесь.
Я не утверждаю, что в Украине стало лучше, я говорю, что не стало СОВСЕМ НИКАК!