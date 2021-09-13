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Новини За кордоном
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Білорусь (5973) Росія (47279) військові навчання (2591) Сенат США (421)

У Сенаті США заявили, що "Запад-2021" - це здача суверенітету Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Сенаті США заявили, що

Участь Білорусі в російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком.

Про це заявили в комітеті Сенату США у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Автори заяви називають режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого - "безжалісним диктатором".

У комітеті зазначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію і Литву перед лицем агресії Кремля.

Раніше спікер Кремля Пєсков заявив, що Мінськ і Москва будуть надалі розвивати військово-технічне співробітництво і практику проведення спільних навчань.

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Топ коментарі
+19
якби не майдан, та ж доля чекала б і Україну
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13.09.2021 23:03
+9
Немає більше країни під назвою Білорусь. Тепер це "Белорусская область" в складі Раскі Фєдєраскі!
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13.09.2021 23:02
+6
Білорусь просрано.
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13.09.2021 23:06
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Немає більше країни під назвою Білорусь. Тепер це "Белорусская область" в складі Раскі Фєдєраскі!
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13.09.2021 23:02 Відповісти
якби не майдан, та ж доля чекала б і Україну
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13.09.2021 23:03 Відповісти
ты дурачок?
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14.09.2021 00:03 Відповісти
скучно не было бы - весь цивилизованный мир стал бы врагом
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14.09.2021 00:11 Відповісти
патамушо у рашки кругом враги

не веришь ?

"можем павтарить"
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14.09.2021 00:17 Відповісти
Куй вам да всей м...е.

Никера бы не светились ваши фонарики!

Че там в параше идет эквивалентом кремниевой долины? Сколково? Окуенно там все разрослось и зацвело, букиноты самопальные по ... лярдов за штуку просто под ногами лежат.

Вы батенька пистите на свою радость, да еа запистивайтесь.

Я не утверждаю, что в Украине стало лучше, я говорю, что не стало СОВСЕМ НИКАК!
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14.09.2021 00:06 Відповісти
расслабься, жвачка тебе больше не светит - жуй санкции с аналоговнет
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14.09.2021 00:15 Відповісти
Це було лише відчуття країни)) як у рекламах дезодорантів)) нічого не втрачено бо не було що втрачати...))
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14.09.2021 20:27 Відповісти
Сдача суверенитета произошла на последних выборах, когда ***** развел агрофюрера и белорусов на "оппозиционных" кандидатах, как лоха. Все остальное -- уже последствия.
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13.09.2021 23:05 Відповісти
доставляет рожа трупа куйла на таких фотках, а я тут не причем...
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13.09.2021 23:06 Відповісти
Білорусь просрано.
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13.09.2021 23:06 Відповісти
а ведь это серьезнее Афгана
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14.09.2021 00:13 Відповісти
Просрано ким? хіба там хтось мріяв про щось інше...?)))
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14.09.2021 20:28 Відповісти
на фото дуже огидні потвори і вбивці😡,як їх тільки земля носить ?
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13.09.2021 23:16 Відповісти
белорусы это поглощение встретят достойно . С цветочками
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13.09.2021 23:16 Відповісти
пусть на коленях несут цветы *****, а вдруг поможет
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13.09.2021 23:21 Відповісти
Белорусы стали холуями !
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14.09.2021 00:04 Відповісти
Нагадую, білорасєяни плазуни москальні з 1917 року, у тому ж році ії і вигадали більшовики...)))
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14.09.2021 20:31 Відповісти
сспади, слоупоки, он был что ли, суверенитет?
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14.09.2021 00:08 Відповісти
А тут ще і Вейшнорія знову "напала".
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14.09.2021 06:38 Відповісти
З повітряними кульками і квітами босоніж на лавицях...))))))))))))
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14.09.2021 20:32 Відповісти
 
 