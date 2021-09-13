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У Сенаті США заявили, що "Запад-2021" - це здача суверенітету Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Участь Білорусі в російських військових навчаннях "Запад-2021" демонструє продовження здачі суверенітету цієї країни Лукашенком.
Про це заявили в комітеті Сенату США у закордонних справах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Автори заяви називають режим Лукашенка "нелегітимним", а його самого - "безжалісним диктатором".
У комітеті зазначили, що США підтримують союзників по НАТО Естонію, Латвію і Литву перед лицем агресії Кремля.
Раніше спікер Кремля Пєсков заявив, що Мінськ і Москва будуть надалі розвивати військово-технічне співробітництво і практику проведення спільних навчань.
Топ коментарі
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"можем павтарить"
Никера бы не светились ваши фонарики!
Че там в параше идет эквивалентом кремниевой долины? Сколково? Окуенно там все разрослось и зацвело, букиноты самопальные по ... лярдов за штуку просто под ногами лежат.
Вы батенька пистите на свою радость, да еа запистивайтесь.
Я не утверждаю, что в Украине стало лучше, я говорю, что не стало СОВСЕМ НИКАК!