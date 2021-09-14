Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен

США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал госсекретарь США.

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