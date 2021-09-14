Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен
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США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".
"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал госсекретарь США.
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може промолчать и было бы самое умное?
В середине июня 1992 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, которым определялись максимальные уровни вооружения и военной техники для Украины. На тот момент необходимо было сокращать имеющееся количество танков на 5300 единиц, боевых бронированных машин - на 2400 единиц, боевых самолетов - на 477 единиц.
Объем финансирования оборонных нужд позволял ВС Украины лишь удержаться на плаву и постоянно сокращался - от 2,1% ВВП в 1992 году и до 1,11 ВВП в 2013 году.
За постсоветский период (1992-2012) Украина вошла в группу ведущих мировых экспортеров оружия, однако этот потенциал больше базировался на продаже бывших в употреблении вооружений. Так, за это время на украинских предприятиях для поставок на экспорт были изготовлены 285 танков и 430 БТР (имеются заказы еще на 50 танков и пару сотен БТР). А вот из хранилищ ВС Украины за те же годы было продано за рубеж 1162 танка, 1221 ББМ (БРДМ, БМП, БТР), 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых вертолетов, значительное количество средств ПВО.
Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
де то я уже ето слышал....
Буш республиканец, рыжий ту быдлоту в задницу целует.
вопрос - кто из них республиканец?
есть диковатые подонки - республиканцев нет.
вы его с 17го года того века взять не смогли и не возьмете никогда.
Украина пишется с заглавной буквы, тобик буковский, - ето кацапия не пишется ни с какой, по причине падлючести....
И если коррупцию нельзя победить - ЕЕ НАДО ВОЗГЛАВИТЬ ? 😀
Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
Робота іде, і це радує!
зрада/провокация какая-то намечалется...
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Помню одна гнида кенийская уже поддержала Украину, согласно Будапештскому договору.