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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Мы выполним обязательства перед Украиной, - госсекретарь США Блинкен

США намерены в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания) спросил Блинкена, может ли вашингтонская администрация подтвердить, что намерена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване в случае китайской агрессии".

"Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной, в том числе, кстати, те, которые президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали лишь около двух недель назад", - сказал госсекретарь США.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
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14.09.2021 07:19
+6
Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
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14.09.2021 09:03
+5
Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
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14.09.2021 07:07
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мокша - че скулишь , казламордый? портки обмочил?
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14.09.2021 02:07 Ответить
ты сегодня не в адеквате?
може промолчать и было бы самое умное?
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14.09.2021 02:40 Ответить
облейте деду льдом и то не факт, шо очнется...
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14.09.2021 02:41 Ответить
Я так гадаю,що це є попередженням луці і пуцику на бряцькання зброєю на їхніх ср---х навчаннях у Білорусії.
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14.09.2021 08:51 Ответить
Это тоже США виноваты?

В середине июня 1992 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, которым определялись максимальные уровни вооружения и военной техники для Украины. На тот момент необходимо было сокращать имеющееся количество танков на 5300 единиц, боевых бронированных машин - на 2400 единиц, боевых самолетов - на 477 единиц.

Объем финансирования оборонных нужд позволял ВС Украины лишь удержаться на плаву и постоянно сокращался - от 2,1% ВВП в 1992 году и до 1,11 ВВП в 2013 году.

За постсоветский период (1992-2012) Украина вошла в группу ведущих мировых экспортеров оружия, однако этот потенциал больше базировался на продаже бывших в употреблении вооружений. Так, за это время на украинских предприятиях для поставок на экспорт были изготовлены 285 танков и 430 БТР (имеются заказы еще на 50 танков и пару сотен БТР). А вот из хранилищ ВС Украины за те же годы было продано за рубеж 1162 танка, 1221 ББМ (БРДМ, БМП, БТР), 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых вертолетов, значительное количество средств ПВО.
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14.09.2021 08:53 Ответить
Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
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14.09.2021 09:03 Ответить
Щоб продати, а не здати в утіль.
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14.09.2021 19:17 Ответить
Продати ті літаки можна було лише кацапам , але вони купляти не захотіли , як і кораблі . Забрали декілька шт в рахунок боргу за газ і все .
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14.09.2021 20:49 Ответить
А чого ж, можуть повторити.
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14.09.2021 08:44 Ответить
чуть меньше лозунгов и больше дела...
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14.09.2021 02:38 Ответить
мы молодые штучерщики, разливом крепостью до сорока берем на себя и с честью несем...
де то я уже ето слышал....
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14.09.2021 03:01 Ответить
Блинкен сегодня, вчера по Украине, палился на медленном, но очень горячем огне перед Сенатом за такой вонючий уход войск из Афгана причем от обоих партий...
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14.09.2021 03:17 Ответить
а палево есть палево - имей мужество гореть после косяков.
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14.09.2021 03:19 Ответить
у меня есть вопросы к американским республиканцам - Буш сравнил быдлоту, штурмовавшую Капиполий с ублюдками 9/11.
Буш республиканец, рыжий ту быдлоту в задницу целует.
вопрос - кто из них республиканец?
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14.09.2021 03:25 Ответить
харктерное молчание "республиканцев" - смешит.
есть диковатые подонки - республиканцев нет.
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14.09.2021 03:43 Ответить
Не будет у вас больше ни Рейгана, ни Буша... Обамотрампобайдены - будущее Америки
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14.09.2021 05:31 Ответить
ето тебе так кажется, пистон, попутавший все на свете....
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14.09.2021 06:07 Ответить
... это типа коррупционеры в украине в обморок будут падать? Не верю, наш украинский авианосец "Игорь Коломойский" непотопляем вместе с ракетным корветом "Дмитрий Фирташ", который не по зубам янки.
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14.09.2021 06:01 Ответить
да да - но остается еще маленький и злой невооруженный буксир, который вам никогда не взять.
вы его с 17го года того века взять не смогли и не возьмете никогда.
Украина пишется с заглавной буквы, тобик буковский, - ето кацапия не пишется ни с какой, по причине падлючести....
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14.09.2021 06:15 Ответить
Вы про этого забыли ?
И если коррупцию нельзя победить - ЕЕ НАДО ВОЗГЛАВИТЬ ? 😀

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14.09.2021 06:59 Ответить
Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
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14.09.2021 07:07 Ответить
Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
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14.09.2021 07:19 Ответить
Дякую Софи...просто я немнгого больше знаю о том чем все остальные в плане Договоров США-Украина...
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14.09.2021 07:22 Ответить
Можно поподробней о "технологиях 70х", и заодно о том как повлияет процедура банкротства на активы компании?
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14.09.2021 09:02 Ответить
Вчора на Флайтрадарі бачив транспорт Boeing С-40А "Клиппер", який повертався з Києва.
Робота іде, і це радує!
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14.09.2021 07:23 Ответить


зрада/провокация какая-то намечалется...
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14.09.2021 07:42 Ответить
фото не вставляются
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=397ff6e3485aa52d28e990b2a4d26a58
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14.09.2021 07:43 Ответить
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14.09.2021 07:44 Ответить
Де дата?
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14.09.2021 19:19 Ответить
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14.09.2021 07:10 Ответить
https://i.pinimg.com/474x/27/22/cd/2722cd178a681711e822ffc71562d058.jpg
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14.09.2021 07:19 Ответить
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14.09.2021 07:24 Ответить
https://i.pinimg.com/474x/bc/f6/89/bcf6892c982d6dd5f1ad27d2ac055fd9.jpg
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14.09.2021 07:26 Ответить


Помню одна гнида кенийская уже поддержала Украину, согласно Будапештскому договору.
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14.09.2021 07:28 Ответить
Никому нельзя верить, а ЭТИМ и ТАКИМ тем более!
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14.09.2021 07:30 Ответить
Если бы не США...особенно в сентябре 2014 года,сидели бы сейчас в Дерьме Путлера...,причем по самые уши... стадо болванов...
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14.09.2021 07:32 Ответить
нет! не выполнят, мокши багажники на танках наварили, будут на них возить женщин и детей, что этому можно противопоставить?

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14.09.2021 07:34 Ответить
Та яких там жінок і дітей! Награбовані телевізори і сантехніку.
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14.09.2021 08:53 Ответить
ну це потім, а спочатку, у наступ жінок (бажано вагітних) та дітей! як наказувало велике пуйло!
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14.09.2021 09:34 Ответить
где Крым ?
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14.09.2021 07:35 Ответить
Соромлюся назвати.
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14.09.2021 08:54 Ответить
 
 