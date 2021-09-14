УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8524 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
6 696 70
США (14502) Блінкен (941)

Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, - держсекретар США Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, - держсекретар США Блінкен

США мають намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Конгресмен Браян Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише приблизно два тижні тому", - сказав держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові і до участі в Нормандському форматі, і в паралельному з ним процесі, - Нуланд

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
показати весь коментар
14.09.2021 07:19
+6
Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
показати весь коментар
14.09.2021 09:03
+5
Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
показати весь коментар
14.09.2021 07:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мокша - че скулишь , казламордый? портки обмочил?
показати весь коментар
14.09.2021 02:07 Відповісти
ты сегодня не в адеквате?
може промолчать и было бы самое умное?
показати весь коментар
14.09.2021 02:40 Відповісти
облейте деду льдом и то не факт, шо очнется...
показати весь коментар
14.09.2021 02:41 Відповісти
Я так гадаю,що це є попередженням луці і пуцику на бряцькання зброєю на їхніх ср---х навчаннях у Білорусії.
показати весь коментар
14.09.2021 08:51 Відповісти
Это тоже США виноваты?

В середине июня 1992 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе, которым определялись максимальные уровни вооружения и военной техники для Украины. На тот момент необходимо было сокращать имеющееся количество танков на 5300 единиц, боевых бронированных машин - на 2400 единиц, боевых самолетов - на 477 единиц.

Объем финансирования оборонных нужд позволял ВС Украины лишь удержаться на плаву и постоянно сокращался - от 2,1% ВВП в 1992 году и до 1,11 ВВП в 2013 году.

За постсоветский период (1992-2012) Украина вошла в группу ведущих мировых экспортеров оружия, однако этот потенциал больше базировался на продаже бывших в употреблении вооружений. Так, за это время на украинских предприятиях для поставок на экспорт были изготовлены 285 танков и 430 БТР (имеются заказы еще на 50 танков и пару сотен БТР). А вот из хранилищ ВС Украины за те же годы было продано за рубеж 1162 танка, 1221 ББМ (БРДМ, БМП, БТР), 529 артсистем, 134 боевых самолета, 112 боевых вертолетов, значительное количество средств ПВО.
показати весь коментар
14.09.2021 08:53 Відповісти
Ти знаєш що то таке ? То стратегічний бомардувальник . Навіщо Україні - стратегічні бомбадувальники , призначення яких лише одне - бомбіть Амєріку . Ми що , колись збирались воювати на іншому кінці світу ? .А знаєш у скільки бюджету обходился б обслуговування бомбардувальників , які ніколи і нікуди не полетять ??

Те саме з недобудованими ракетними крейсерами , один з яких продали китайцям . Пам'ятаю скільки було з цього приводу , правєдного гнєва . А як подумати , - навіщо Україні вкидати мільярди долларів , в добудову кораблів , призначення яких - війна на океанських просторах .?? . З ким нам там воювати ? В нас ворог - ось , поряд , під боком , а не в Тихому чи Атлантичному океанах .
показати весь коментар
14.09.2021 09:03 Відповісти
Щоб продати, а не здати в утіль.
показати весь коментар
14.09.2021 19:17 Відповісти
Продати ті літаки можна було лише кацапам , але вони купляти не захотіли , як і кораблі . Забрали декілька шт в рахунок боргу за газ і все .
показати весь коментар
14.09.2021 20:49 Відповісти
А чого ж, можуть повторити.
показати весь коментар
14.09.2021 08:44 Відповісти
чуть меньше лозунгов и больше дела...
показати весь коментар
14.09.2021 02:38 Відповісти
мы молодые штучерщики, разливом крепостью до сорока берем на себя и с честью несем...
де то я уже ето слышал....
показати весь коментар
14.09.2021 03:01 Відповісти
Блинкен сегодня, вчера по Украине, палился на медленном, но очень горячем огне перед Сенатом за такой вонючий уход войск из Афгана причем от обоих партий...
показати весь коментар
14.09.2021 03:17 Відповісти
а палево есть палево - имей мужество гореть после косяков.
показати весь коментар
14.09.2021 03:19 Відповісти
у меня есть вопросы к американским республиканцам - Буш сравнил быдлоту, штурмовавшую Капиполий с ублюдками 9/11.
Буш республиканец, рыжий ту быдлоту в задницу целует.
вопрос - кто из них республиканец?
показати весь коментар
14.09.2021 03:25 Відповісти
харктерное молчание "республиканцев" - смешит.
есть диковатые подонки - республиканцев нет.
показати весь коментар
14.09.2021 03:43 Відповісти
Не будет у вас больше ни Рейгана, ни Буша... Обамотрампобайдены - будущее Америки
показати весь коментар
14.09.2021 05:31 Відповісти
ето тебе так кажется, пистон, попутавший все на свете....
показати весь коментар
14.09.2021 06:07 Відповісти
... это типа коррупционеры в украине в обморок будут падать? Не верю, наш украинский авианосец "Игорь Коломойский" непотопляем вместе с ракетным корветом "Дмитрий Фирташ", который не по зубам янки.
показати весь коментар
14.09.2021 06:01 Відповісти
да да - но остается еще маленький и злой невооруженный буксир, который вам никогда не взять.
вы его с 17го года того века взять не смогли и не возьмете никогда.
Украина пишется с заглавной буквы, тобик буковский, - ето кацапия не пишется ни с какой, по причине падлючести....
показати весь коментар
14.09.2021 06:15 Відповісти
Вы про этого забыли ?
И если коррупцию нельзя победить - ЕЕ НАДО ВОЗГЛАВИТЬ ? 😀

показати весь коментар
14.09.2021 06:59 Відповісти
Фишка тут совсем в другом...,несмотря на шкандаль в команде Зелемойских ,США,это вам не Мавзолейные бараны Гопника...,атомную энергетику Украину США переоборудуют по полному тарифу и 30 ярдов долларов уже в пути на эти цели....,отдельная песня вооружения...,Ллойд Остин глава Пентагона прибудет в Украину в самое ближайшие дни...,следом за ОЛстином прилетит и сам Блинкэн...,
Мавзолейные крысы ...ФАс...********* подключите...,пусть Мымра голос подасть...
показати весь коментар
14.09.2021 07:07 Відповісти
Вы с утра уже радуете своим оптимизмом .

А скабеева уже в прединфарктном состоянии - надо только трошки додавить очередным предложением Данилова.
Я бы предложила заставить платить по 10 тыс уе в бюджет Украины все взъезжающие авто и фурына российских номерах 😀😀😀 как компенсацию за испорченные войной дороги .
показати весь коментар
14.09.2021 07:19 Відповісти
Дякую Софи...просто я немнгого больше знаю о том чем все остальные в плане Договоров США-Украина...
показати весь коментар
14.09.2021 07:22 Відповісти
Можно поподробней о "технологиях 70х", и заодно о том как повлияет процедура банкротства на активы компании?
показати весь коментар
14.09.2021 09:02 Відповісти
Вчора на Флайтрадарі бачив транспорт Boeing С-40А "Клиппер", який повертався з Києва.
Робота іде, і це радує!
показати весь коментар
14.09.2021 07:23 Відповісти


зрада/провокация какая-то намечалется...
показати весь коментар
14.09.2021 07:42 Відповісти
фото не вставляются
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=397ff6e3485aa52d28e990b2a4d26a58
показати весь коментар
14.09.2021 07:43 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 07:44 Відповісти
Де дата?
показати весь коментар
14.09.2021 19:19 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 07:10 Відповісти
https://i.pinimg.com/474x/27/22/cd/2722cd178a681711e822ffc71562d058.jpg
показати весь коментар
14.09.2021 07:19 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 07:24 Відповісти
https://i.pinimg.com/474x/bc/f6/89/bcf6892c982d6dd5f1ad27d2ac055fd9.jpg
показати весь коментар
14.09.2021 07:26 Відповісти


Помню одна гнида кенийская уже поддержала Украину, согласно Будапештскому договору.
показати весь коментар
14.09.2021 07:28 Відповісти
Никому нельзя верить, а ЭТИМ и ТАКИМ тем более!
показати весь коментар
14.09.2021 07:30 Відповісти
Если бы не США...особенно в сентябре 2014 года,сидели бы сейчас в Дерьме Путлера...,причем по самые уши... стадо болванов...
показати весь коментар
14.09.2021 07:32 Відповісти
нет! не выполнят, мокши багажники на танках наварили, будут на них возить женщин и детей, что этому можно противопоставить?

показати весь коментар
14.09.2021 07:34 Відповісти
Та яких там жінок і дітей! Награбовані телевізори і сантехніку.
показати весь коментар
14.09.2021 08:53 Відповісти
ну це потім, а спочатку, у наступ жінок (бажано вагітних) та дітей! як наказувало велике пуйло!
показати весь коментар
14.09.2021 09:34 Відповісти
где Крым ?
показати весь коментар
14.09.2021 07:35 Відповісти
Соромлюся назвати.
показати весь коментар
14.09.2021 08:54 Відповісти
 
 