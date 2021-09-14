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Украинское посольство в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украинское посольство в Австралии приостановило прием граждан до 18 октября

Посольство Украины в Австралии приостанавливает прием граждан до 18 октября текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба дипведомства.

"В связи с продлением в Австралийской столичной территории локдауна вплоть до 15.10.2021 г. консульский прием граждан в Посольстве Украины в Австралии будет приостановлено до 18.10.2021 г", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что в случае возникновения ситуаций, требующих немедленной реакции консульства, необходимо звонить на горячую линию по номеру мобильного телефона: 0452664592.

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Автор: Ірина Дашківська
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14.09.2021 10:34 Ответить
 
 