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Українське посольство в Австралії призупинило прийом громадян до 18 жовтня

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Українське посольство в Австралії призупинило прийом громадян до 18 жовтня

Посольство України в Австралії призупиняє прийом громадян до 18 жовтня поточного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу дипвідомства.

"У зв'язку з продовженням в Австралійській столичній території локдауну включно до 15.10.2021 р. консульський прийом громадян в Посольстві України в Австралії буде призупинено до 18.10.2021 р.", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що у разі виникнення обставин, які потребують негайного консульського реагування, необхідно телефонувати на гарячу телефонну лінію за номером: 0452664592

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Автор: Наталя Джума
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А в Австралии да, знатный концлагерь устроили
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14.09.2021 10:34 Відповісти
 
 