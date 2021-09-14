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Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет

В Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

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Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.
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Топ комментарии
+7
Т.е. статистика не нужна, дети или не болеют или болеют без последствий, но уколоть нужно всех, посмотрим что будет с ними, проведем эксперимент.
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14.09.2021 10:05
+7
Геноцид в чистом виде. Наиболее часто побочка на сердце от Пфайзера выявлялась у детей до 16 лет, особенно у мальчиков. Именно по этому FDA выдал разрешение на применение Пфйзера исключительно с 16 лет, в чем любой желающий может убедиться посетив их сайт. При этом в категории до 16 лет ковид в 99% переносился вообще бессимптомно и никаких МЕДИЦИНСКИХ показаний для чрезвычайно опасной для этой возрастной группы прививки нет. Вопрос - кому нужно убивать молодежь на планете и зачем? Я не сторонник дебильных теорий о рептилоидах, но такие странные меры вызывают как минимум не понимание.
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14.09.2021 10:12
+4
В Ізраїлі в жовтні штрикатимуть діток від 5 до 11 рочків.

Тут таке саме планують з листопада-грудня.

В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:

https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
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14.09.2021 10:18
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Т.е. статистика не нужна, дети или не болеют или болеют без последствий, но уколоть нужно всех, посмотрим что будет с ними, проведем эксперимент.
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14.09.2021 10:05 Ответить
Так известно что будет - высокая вероятность сердечных нарушений, именно по этому FDA выдал лицензию на применение только для лиц старше 16 лет.
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14.09.2021 11:11 Ответить
Геноцид в чистом виде. Наиболее часто побочка на сердце от Пфайзера выявлялась у детей до 16 лет, особенно у мальчиков. Именно по этому FDA выдал разрешение на применение Пфйзера исключительно с 16 лет, в чем любой желающий может убедиться посетив их сайт. При этом в категории до 16 лет ковид в 99% переносился вообще бессимптомно и никаких МЕДИЦИНСКИХ показаний для чрезвычайно опасной для этой возрастной группы прививки нет. Вопрос - кому нужно убивать молодежь на планете и зачем? Я не сторонник дебильных теорий о рептилоидах, но такие странные меры вызывают как минимум не понимание.
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14.09.2021 10:12 Ответить
В Ізраїлі в жовтні штрикатимуть діток від 5 до 11 рочків.

Тут таке саме планують з листопада-грудня.

В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:

https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
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14.09.2021 10:18 Ответить
Я так понимаю производители шмурдяка пойдут на любые человеческие жертвы лишь бы как можно больше его продать.
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14.09.2021 10:21 Ответить
Їм вигідніше продати ліки на кількамісячне лікування дурних антикоронавірусників.

На постковідну реабілітацію - взагалі казка. Ото би підняли бабла.

Але ж у такому випадку економіка впаде нижче нуля, якщо всі похворіють.
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14.09.2021 10:37 Ответить
Про яки лики ты говоришь, если лекарства от коронавируса нет? Если ты про антибиотики которым можно убрать присоединившуюся в тяжелых случаях бактериальную инфекцию, то они не Пфайзеровские и им от них ничего не капает.
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14.09.2021 11:07 Ответить
Хіба лише пфайзер виготовляє ліки ? Та і в них широка лінійка.

На лікування нещепленого дибілоїда піде купа грошей.
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14.09.2021 11:16 Ответить
А на ликування привитого дебилоида купа грошей на пойдет? С учетом статистики Израиля, где привитых госпитализируют так же часто как не привитых? Хотя о чем это я, о логике, откуда она у дешевого ковид-бота.
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14.09.2021 11:30 Ответить
Так це ж ви і розносите. Наплоджуєте нові штами. Даєте можливість фармкомпаніям заробляти і заробляти. Молодці.
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14.09.2021 11:37 Ответить
Опять врешь бот. Уже опубликованы исследования которые показывают что привитые в случае заражения являются в 21 раз более заразными, чем не привитые, по сути - супер носителями. Это и привело к тем печальным результатам которые видны в Израиле и других полностью привитых странах.
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14.09.2021 13:02 Ответить
А ссылка на эту публикацию есть?
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14.09.2021 13:48 Ответить
По первой ссылке указано (даю перевод)

При представлении семейства журналов The Lancet авторы согласились публиковать свои препринты в Preprints with The Lancet. Были применены обычные проверки SSRN и специальная проверка Lancet на соответствие и прозрачность. Доступные здесь препринты не являются публикациями Lancet и не обязательно находятся на рассмотрении в журнале Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, не прошедшие рецензирование. Результаты не должны использоваться для принятия клинических решений или принятия решений в области общественного здравоохранения и не должны представляться непрофессиональной аудитории без указания того, что они являются предварительными и не подвергались экспертной оценке.
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14.09.2021 14:11 Ответить
Ну так с такой же припиской уже больше года колят шмурдяк, по предварительным результатам исследований.
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14.09.2021 15:56 Ответить
Вранье. Результат испытаний вакцин публиковался в Ланцете и тас спецы очень внимательно их смотрят. Поэтому, когда Раша опубликовала там рез-ты испытаний Спутника, у спецов много вопросов возникло.
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14.09.2021 18:28 Ответить
там спецы
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14.09.2021 18:28 Ответить
Промежуточных испытаний. Напомню что ЕДИНСТВЕНННАЯ вакцина которая на сегодня получила одобрение FDA это Пфайзеровская, и то с обязательной припиской что долгосрочные последствия от использования вакцины не изучены. Остальные до сих пор считаются экспериментальными и не имеют сертификации FDA.
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14.09.2021 18:45 Ответить
Не "считаются экспериментальными", а допущены FDA для экстренного применения после необходимых для такого разрешения испытаний.
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14.09.2021 18:50 Ответить
В приципе, это касается всех трех ссылок.

"Viral loads of breakthrough Delta variant infection cases were 251 times higher than those of cases infected with old strains detected between March-April 2020," reads the study.

Надо посмотреть, что скажут эксперты об этом исследовании вьетнамцев. Но одно ясно - они сравнивали не вакцинированных с невакцинированными, а сравнили эффективность вакцины Астразенека по вирусной нагрузке против Дельта и старых штаммов.
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14.09.2021 14:18 Ответить
Давай применим элементарную логику - почему в самых сильно вакцинированных странах сейчас самая сильная волна эпидемии? И вот тут как раз эти исследования что называется попадают "в десяточку" и дают ответ на этот вопрос.
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14.09.2021 15:59 Ответить
В Польше, Дании, Гибралтаре сильная заболеваемость?

А довольно заметная она в Израиле потому что они раньше начали вакцинацию и начали со стариков, защита от вакцин успела у них снизиться к моменту, когда зашла Дельта (там еще и хасиды есть, они против вакцинации, справки покупают и подделывают). Но смертность в Израиле относительно заболеваемости невысокая, у нас раза в 2-3 выше.
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14.09.2021 16:50 Ответить
У меня нет данных по Дании. Но данные по Израилю - есть. И заболеваемость из расчёта на 100 тыс человек там в разы выше чем в не привитой Украине.
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14.09.2021 18:46 Ответить
А чего мир тогда всполошился в 2019? В Китае миллиард населения и те несколько тысяч первых зараженных ковидом и умерших от него были там статистической погрешностью.

Легче им от этого умирать было? И что, по-твоему Китаю надо было молчать?
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14.09.2021 18:55 Ответить
О кстати, про Китай. Помнишь те ролики, где люди якобы массово падали прямо на улице замертво? А чего ж у нас никто не падал и не падает? А те постановочные ролики из якобы реанимаций разных городов, которые по факту снимались в одной и той же студии, причем они даже не сильно старались передвинуть мебель помнишь? Ни чего не нормального тут не видишь, не?
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14.09.2021 19:25 Ответить
Дай ссылку на ролик, где люди массово падают прямо на улице.
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14.09.2021 19:31 Ответить
И где там хоть один где как Вы утверждали "люди якобы массово падали прямо на улице замертво"? Одиночные вижу, массовых нет.

Если у нас видеокамер натыкать, как в Китае и у нас будут подобные ролики (но меньше, тут влияет численность населения )
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15.09.2021 08:01 Ответить
Ну так надо было смотреть эти ролики по ТВ с комментариями. Зачем вы меня то убеждаете, я и так знаю что это постановочные ролики снятые Китаем для нагнетания паники.
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15.09.2021 10:17 Ответить
Я ТВ сам не смотрю и другим не советую.
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15.09.2021 13:49 Ответить
А теперь вспомни кто больше всех (помимо большой фармы) заработал на продаже масочек и перчаток. Как к китайским производителям стояли очереди из правительств разных стран которые выкупали всю продукцию (маски, перчатки, халаты, кислородные аппараты и т.д.) по предоплате на год вперед. Но это конечно же чистая случайность, ага.
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14.09.2021 19:27 Ответить
А близорукость по-твоему, производители очков придумали? Они же на ней зарабатывают.
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14.09.2021 19:33 Ответить
Мягко говоря кривая аналогия, что ты и сам прекрасно понимаешь.
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14.09.2021 22:11 Ответить
Это как раз пример твоей логики.
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15.09.2021 11:40 Ответить
Ты себя наверное умным считаешь? У тебя же хватило ума глянуть статистику по госпитализациям полностью привитых стран? И что скажешь по поводу того, что привитых госпитализируют так же часто как не привитых? А по поводу того что привитые являются суперносителями которые в 21 раз заразнее не привитых что скажешь? Или ты такие не удобные данные не читаешь?
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14.09.2021 11:09 Ответить
Ви послідовник Ківи ?

Слово в слово написали
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14.09.2021 11:17 Ответить
Я даже не знаю о ком вы говорите.
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14.09.2021 11:28 Ответить
А ви поцікавтесь )

Чому у вас із нащадком нижнього палеоліту однакові думки
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14.09.2021 11:36 Ответить
Зачем мне цикавиысь каким-то вашим визави? А думки да, думаю одинаковые будут у любого кто умеет читать на английском результаты исследований и анализировать статистику. Но вы свой мозгозаменитель не забивайте такими глупостями, бегите за 4-5-10 дозой шмурдяка. Все ведь знают что если с 2-3х раз вакцина не помогла, то надо просто продолжать пробовать, и возможно на сотый..
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14.09.2021 13:04 Ответить
Пане Ківа, це ви ?
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14.09.2021 23:01 Ответить
убивать молодежь и именно мальчиков, причем.
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14.09.2021 14:22 Ответить
 
 