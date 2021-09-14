Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет

В Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.

Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.

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Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.

Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.

Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.