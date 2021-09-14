Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса детей 12-15 лет
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В Великобритании со следующей недели начнут рассылать первые приглашения на прививку от коронавируса детям 12-15 лет.
Об этом заявил министр по вопросам вакцинации Надим Захави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Эту группу будут прививать вакциной Pfizer-BioNTech и только одной дозой.
Главные медицинские советники правительства считают, что прививки среди старших школьников помогут избежать перебоев с работой учебных заведений.
Со следующей недели приглашение на вакцинацию начнут получать подростки в Англии, организовывать её планируют в том числе на базе школ. Для прививки необходимо будет согласие родителей.
Как известно, вакцинацию этой возрастной группы начали и в ряде стран ЕС после того, как регулятор разрешил использование вакцины Pfizer-BioNTech для подростков 12-16 лет.
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Тут таке саме планують з листопада-грудня.
В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:
https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
На постковідну реабілітацію - взагалі казка. Ото би підняли бабла.
Але ж у такому випадку економіка впаде нижче нуля, якщо всі похворіють.
На лікування нещепленого дибілоїда піде купа грошей.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
При представлении семейства журналов The Lancet авторы согласились публиковать свои препринты в Preprints with The Lancet. Были применены обычные проверки SSRN и специальная проверка Lancet на соответствие и прозрачность. Доступные здесь препринты не являются публикациями Lancet и не обязательно находятся на рассмотрении в журнале Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, не прошедшие рецензирование. Результаты не должны использоваться для принятия клинических решений или принятия решений в области общественного здравоохранения и не должны представляться непрофессиональной аудитории без указания того, что они являются предварительными и не подвергались экспертной оценке.
"Viral loads of breakthrough Delta variant infection cases were 251 times higher than those of cases infected with old strains detected between March-April 2020," reads the study.
Надо посмотреть, что скажут эксперты об этом исследовании вьетнамцев. Но одно ясно - они сравнивали не вакцинированных с невакцинированными, а сравнили эффективность вакцины Астразенека по вирусной нагрузке против Дельта и старых штаммов.
А довольно заметная она в Израиле потому что они раньше начали вакцинацию и начали со стариков, защита от вакцин успела у них снизиться к моменту, когда зашла Дельта (там еще и хасиды есть, они против вакцинации, справки покупают и подделывают). Но смертность в Израиле относительно заболеваемости невысокая, у нас раза в 2-3 выше.
Легче им от этого умирать было? И что, по-твоему Китаю надо было молчать?
Если у нас видеокамер натыкать, как в Китае и у нас будут подобные ролики (но меньше, тут влияет численность населения )
Слово в слово написали
Чому у вас із нащадком нижнього палеоліту однакові думки