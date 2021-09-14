Велика Британія розпочинає вакцинацію проти коронавірусу дітей 12-15 років
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У Великій Британії з наступного тижня почнуть розсилати перші запрошення на щеплення проти коронавірусу дітям 12-15 років.
Про це заявив міністр з питань вакцинації Надім Захаві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Цю групу щеплюватимуть вакциною Pfizer-BioNTech і лише однією дозою.
Головні медичні радники уряду вважають, що щеплення цієї групи допоможе уникнути перебоїв з роботою шкіл.
З наступного тижня запрошення на вакцинацію почнуть отримувати підлітки в Англії, організовувати її планують у тому числі на базі шкіл. Для щеплення необхідна буде згода батьків.
Як відомо, вакцинацію цієї вікової групи почали і в низці країн ЄС після того, як регулятор дозволив використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків 12-16 років.
Будь ласка, зачекайте...
Тут таке саме планують з листопада-грудня.
В середніх школах учні від 12-ти не допускаються до спортивних занять та іншої позакласної діяльності без ковідного ауксвайсу, який передбачає ПОКИ ЩО подвійну ширку: йдеться про командні види спорту, зокрема:
https://www.***************.com/2021/09/01/passeport-vaccinal-les-sports-dans-les-ecoles-secondaires-ny-echapperont-pas
На постковідну реабілітацію - взагалі казка. Ото би підняли бабла.
Але ж у такому випадку економіка впаде нижче нуля, якщо всі похворіють.
На лікування нещепленого дибілоїда піде купа грошей.
https://www.dailyveracity.com/2021/08/25/new-study-shows-fully-vaccinated-people-carry-251-times-viral-load-and-may-pose-risk-to-unvaccinated/
https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
При представлении семейства журналов The Lancet авторы согласились публиковать свои препринты в Preprints with The Lancet. Были применены обычные проверки SSRN и специальная проверка Lancet на соответствие и прозрачность. Доступные здесь препринты не являются публикациями Lancet и не обязательно находятся на рассмотрении в журнале Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, не прошедшие рецензирование. Результаты не должны использоваться для принятия клинических решений или принятия решений в области общественного здравоохранения и не должны представляться непрофессиональной аудитории без указания того, что они являются предварительными и не подвергались экспертной оценке.
"Viral loads of breakthrough Delta variant infection cases were 251 times higher than those of cases infected with old strains detected between March-April 2020," reads the study.
Надо посмотреть, что скажут эксперты об этом исследовании вьетнамцев. Но одно ясно - они сравнивали не вакцинированных с невакцинированными, а сравнили эффективность вакцины Астразенека по вирусной нагрузке против Дельта и старых штаммов.
А довольно заметная она в Израиле потому что они раньше начали вакцинацию и начали со стариков, защита от вакцин успела у них снизиться к моменту, когда зашла Дельта (там еще и хасиды есть, они против вакцинации, справки покупают и подделывают). Но смертность в Израиле относительно заболеваемости невысокая, у нас раза в 2-3 выше.
Легче им от этого умирать было? И что, по-твоему Китаю надо было молчать?
Если у нас видеокамер натыкать, как в Китае и у нас будут подобные ролики (но меньше, тут влияет численность населения )
Слово в слово написали
Чому у вас із нащадком нижнього палеоліту однакові думки