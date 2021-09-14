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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) поджог (901) Столар (37) Ермак Андрей (1187) Лерос Гео (377)

Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп Гео Лерос уверяет, что опубликованный против него компромат является сфабрикованным. Видео было сделано в кабинете Вадима Столара, именно он является заказчиком монтажа.

Об этом внефракционный нардеп Гео Лерос написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"По горячим следам мне удалось выяснить обстоятельства и найти заказчиков сфабрикованного видео. Расскажу вам честно, кто это сделал, я не имею отношения к этим преступлениям, я не поджигал свой автомобиль! По моему мнению (выражаясь юридическим языком), это видео сделано в кабинете у господина Столара. Не спешите бросать в меня за это камни, сейчас все объясню", - подчеркивает нардеп.

По его словам, еще в 2016 году Кличко познакомил его со Столаром, "как со своим кошельком, с целью финансирования столичных арт-проектов".

"После этого состоялось несколько встреч в его офисе, это было задолго до моего депутатства. При его поддержке был реализован ряд проектов: один мурал; он был одним из тех, кто помог выпустить книгу "Киев стрит-арт", также я выпустил фильм "На жизнь старше", где его фамилия значится в титрах в конце фильма в качестве мецената. Встречи происходили в его офисе. Мне было известно, что господин Столар ведет видеозапись всех встреч в своем кабинете, но то, как он их использует, стало действительно "сюрпризом", отмечает Лерос.

"Вчера мне подтвердили, что Зеленский согласовал с Ермаком возвращение Столара "смотрящим" в столице. Столар, Ермак и Павлюк являются бенефициарами политических и медиа проектов, но главный проект господина Столара - это киевская кормушка, и именно Ермак возвращает его в "большую игру", - уверен он.

"Чтобы подтолкнуть Зеленского к действию, Столар принес коварный план, он опубликовал через помойки смонтированные записи этих встреч, в которых он скрыл участников данных встреч, включая себя, и полностью сфальсифицировал звук. Именно этой вишенки на торте не хватало Столару, чтобы получить свое - контроль над столицей. У вас не возникал вопрос, почему на видео скрыты и другие люди? Тема разговора была совершенно другая, это первое! Во-вторых, это монтаж нескольких эпизодов в разные годы!", - пишет Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос: Звук на видео полностью сфабрикован, 70% экрана - замазано

Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 01
Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 02
Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 03
Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 04
Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 05
Столар передавал мне деньги по заданию Кличко на муралы, - Лерос 06

"В-третьих, фрагмент с передачей денег происходит при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом, это было до того как я стал депутатом, именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов. Это был выбор Кличко, как финансировать и через кого. В-четвертых, всех кроме меня на этом видео замазали и скрыли, не слышно кто и о чем со мной говорит, какие вопросы мне задают и на какие темы. По моему мнению, это сам Столар записывал разговоры в своем кабинете много лет, и Столар слил эти записи и смонтировал, чтобы меня дискредитировать ради Зеленского и Ермака. В-пятых, я теперь не исключаю, что сам Столар мог поджечь мне автомобиль, эту версию должно проверить следствие!", - продолжает парламентарий.

"Не стану скрывать, что имел несколько встреч с ним во время депутатства, где он передал мне материли, связанные с коррупцией в Киеве. Но за это я не имел перед ним обязательств...Я обычно не сдаю информаторов, но его действия не оставляют мне выбора. Поэтому я заявляю, что Столар был одним из моих источников информации, - отметил Лерос.

По словам Лероса, без его материалов мы бы не узнали:

- о "деятельности" руководства Службы безопасности Украины, в том числе "смотрящих" Баканова;

- о том, как кум Ермака Тищенко носил коробки с баблом в Офис Президента;

Мы бы не увидели:

- видео фальсификации выборов в округе депутата Терентьева для Кличко;

- материалы коррупции Кличко и его окружения.

"Конечно, у Столара был мотив, но материалы были проверенные, я считал своим долгом их публиковать. Общение с такими людьми всегда несет большой риск, но в данном случае этот риск был оправдан целью, которую я поставил. Прошу правоохранительные органы допросить господина Столара и изъять оригиналы этих записей, которые подтвердят все написанные здесь слова!", - резюмировал нардеп.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Зелені знімають кіношки.

От я і думаю, що оту фігню з плівками- обвинуваченнями у вбивстві Шеремета, вигадав саме зеленський, а не Аваков.
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14.09.2021 10:51
+15
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14.09.2021 11:27
+14
Люмпен ненавидить розумніших та освіченіших за себе людей.
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14.09.2021 11:32
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Зелені знімають кіношки.

От я і думаю, що оту фігню з плівками- обвинуваченнями у вбивстві Шеремета, вигадав саме зеленський, а не Аваков.
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14.09.2021 10:51 Ответить
Тобто, кадри й події старі, ДБР розкручує цю справу хватськи вже скільки років? А все що творять слуги нє злабаднєвна. Правий Бутусов.

Єрамаківська кіношновідошна шобла воює, чим здатна, а от оскільки здатана на гівно- продукцію ,то на виході гівно й в політиці .
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14.09.2021 13:07 Ответить
Зелені дуже хитрі і на таке здатні.
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14.09.2021 10:57 Ответить
Не думаю что бы Столар был у Кличко "кошельком" . Он лишь сидел на одной теме -застройках, и то постоянно боролся что бы эту тему контролировать с другими "смотрящими" . Таких "смотрящих" много...на каждой теме
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14.09.2021 11:03 Ответить
Посадить его и сына Космоса должны бы были ещё за аферу с "элита центром"
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14.09.2021 11:04 Ответить
Не маючи ілюзій стосовно"зелених", але можливо, що і в цьго Геворга рильце в пушку.
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14.09.2021 11:06 Ответить
он не так прост, как может показаться.
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14.09.2021 11:09 Ответить
На Байрактары жеж, ё моё...
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14.09.2021 11:14 Ответить
і по Віталіку - УДАР! Нічого, він звичний, витримає
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14.09.2021 11:16 Ответить
короче, фраза "это фрагмент с передачей денег, происходит при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом, это было до того как я стал депутатом, именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов. Это был выбор Кличко, как финансировать и через кого" (с) - свдчить про порушення податкового законодавства з боку всіх зазначених, в т.ч. і Кличко, і Лероса. Податкова (чи там хто там зараз? - ВЕБ з Мельником?) мають розслідувати... Як би там Лерос не стверджував "это не является преступлением"; все ж таки це злочин, там явно готівка і там ухилення від оподаткування. Окрім того, що невідомо, як та готівка з'явилась, з якого конвертцентру... Короче, появились запитання до дійових осіб
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14.09.2021 11:22 Ответить
Склонен верить Леросу,так как в этих видео больше вопросов чем ответов. Дела фабрикуются примитивно, не хватает даже ума самим сесть и проанализировать возможные косяки.
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14.09.2021 11:22 Ответить
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14.09.2021 11:27 Ответить
Люмпен ненавидить розумніших та освіченіших за себе людей.
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14.09.2021 11:32 Ответить
Если это монтаж записей разных лет и накладка звука, это покажет любая экспертиза. И Лерос этого не знать не может, но организовать ее не торопится.
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14.09.2021 12:49 Ответить
Все це лишень посилить позиціі Лєроса і виведе його на більш високий рівень опозиціонера проти влади...Причина проста - суспільство в більшості настроєне проти зелених і не сприймає вже жодних їхніх аргументів...Вірніше сприймає,тільки навпаки - ті,кого зелені називають злодіями і корупціонерами автоматом в очах суспільства стають героями...
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14.09.2021 13:21 Ответить
Як відео зкелені з аваковим робити ******* ми знаємо.
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14.09.2021 15:03 Ответить
КМДА передает кэш на муралы? Бред какой-то
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14.09.2021 19:04 Ответить
Щось не клеїться з цим кіно - Лерос начебто замовляє спалення свого авто і за це не платить а отримує 60 тис. доларів????

Дешева фальшивка.
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14.09.2021 20:04 Ответить
Короче, все п-сы, один Лерос - Д"Артаньян
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15.09.2021 07:54 Ответить
 
 