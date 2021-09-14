Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос
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Нардеп Гео Лерос запевняє, що опублікований проти нього компромат є сфабрикованим. Відео було зроблено в кабінеті Вадима Столара, саме він є замовником монтажу.
Про це позафракційний нардеп Гео Лерос написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"По гарячих слідах мені вдалося з’ясувати обставини і знайти замовників сфабрикованого відео. Розкажу вам чесно хто це зробив, бо я не має стосунку до цих злочинів, я не підпалював своє авто! На мою думку (висловлюючись юридичною мовою), це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. Не спішіть жбурляти в мене за це каміння, зараз все поясню", - підкреслює нардеп.
За його словами, ще.у 2016 році Кличко познайомив його зі Столаром, "як зі своїм гаманцем, з метою фінансування столичних арт проєктів".
"Після цього відбулось декілька зустрічей у його офісі, це було задовго до мого депутатства. За його підтримки були реалізовані ряд проєктів: один мурал; він був одним із тих, хто допоміг випустити книгу "Київ стріт арт"; також я випустив фільм "На життя старше", де він протитрований у кінці фільму, як меценат. Зустрічі відбувались у його офісі. Мені було відомо, що пан Столар веде відеозапис всіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує стало дійсно "сюрпризом", зазначає Лерос.
"Учора мені підтвердили, що Зеленський погодив Єрмаку повернути Столара "смотрящим" у столицю. Столар, Єрмак та Павлюк є бенефіціарами політичних та медіа проєктів, але головний проєкт пана Столара - це київська годівниця, і саме Єрмак повертає його у "велику гру", - переконаний він.
"Щоб підштовхнути Зеленського до дії, Столар приніс підступний план, він опублікував через помийки змонтовані записи цих зустрічей, в яких він приховав учасників цих зустрічей, включно із собою, та повністю сфальсифікував звук. Саме цієї вишеньки на торті не вистачало Столару, щоб отримати своє - контроль над столицею. У вас не виникало питання, чому на відео приховані й інші люди? Бо тема розмови була геть інша, це раз! По-друге, це монтаж декількох епізодів у різні роки!", - пише Лерос.
"По-третє, фрагмент з передачею грошей відбувається при великій кількості свідків, тому що це не є злочином чи секретом, це було до того як я став депутатом, саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проєктів. Це був вибір Кличка, як фінансувати та через кого. Четверте, всіх окрім мене на цьому відео замазали і приховали, не чути хто і про що зі мною говорить, які питання мені задають і на які теми. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака. П’яте, я тепер не виключаю, що сам Столар міг підпалити мені авто, цю версію має перевірити слідство!", - продовжує парламентарій.
"Не стану приховувати, що мав декілька зустрічей із ним під час депутатства, де він передав мені матеріли, пов’язані з корупцією в Києві. Але за це я не мав перед ним жодного зобов’язання... Я маю правило не здавати інформаторів, але його дії не залишають мені вибору. Тому я заявляю, що Столар був одним із моїх джерел інформації, - зазначив Лерос.
За словами Лероса, без його матеріалів ми б не дізнались:
- про "діяльність" керівництва Служби безпеки України, у тому числі "смотрящих" Баканова;
- про те, як кум Єрмака Тищенко носив коробки з баблом в офіс президента;
Ми б не побачили:
- відео фальсифікації виборів на окрузі депутата Терентьєва для Кличка;
- матеріали корупції Кличка та його оточення.
"Звісно, у Столара був мотив, але матеріали були перевірені, я вважав своїм обов’язком їх публікувати. Спілкування з такими людьми завжди несе великий ризик, але в даному випадку цей ризик був виправданий метою, яку я поставив. Прошу правоохоронні органи допитати пана Столара та вилучити оригінали цих записів, які підтвердять всі написані тут слова!", - резюмував нардеп.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.
Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.
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От я і думаю, що оту фігню з плівками- обвинуваченнями у вбивстві Шеремета, вигадав саме зеленський, а не Аваков.
Єрамаківська кіношновідошна шобла воює, чим здатна, а от оскільки здатана на гівно- продукцію ,то на виході гівно й в політиці .
Дешева фальшивка.