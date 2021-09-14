УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4425 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 933 29
Зеленський (17470) підпал (499) Столар (37) Єрмак Андрій (1230) Лерос Гео (381)

Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп Гео Лерос запевняє, що опублікований проти нього компромат є сфабрикованим. Відео було зроблено в кабінеті Вадима Столара, саме він є замовником монтажу.

Про це позафракційний нардеп Гео Лерос написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"По гарячих слідах мені вдалося з’ясувати обставини і знайти замовників сфабрикованого відео. Розкажу вам чесно хто це зробив, бо я не має стосунку до цих злочинів, я не підпалював своє авто! На мою думку (висловлюючись юридичною мовою), це відео зроблене в кабінеті у пана Столара. Не спішіть жбурляти в мене за це каміння, зараз все поясню", - підкреслює нардеп.

За його словами, ще.у 2016 році Кличко познайомив його зі Столаром, "як зі своїм гаманцем, з метою фінансування столичних арт проєктів".

"Після цього відбулось декілька зустрічей у його офісі, це було задовго до мого депутатства. За його підтримки були реалізовані ряд проєктів: один мурал; він був одним із тих, хто допоміг випустити книгу "Київ стріт арт"; також я випустив фільм "На життя старше", де він протитрований у кінці фільму, як меценат. Зустрічі відбувались у його офісі. Мені було відомо, що пан Столар веде відеозапис всіх зустрічей у своєму кабінеті, але те, як він їх використовує стало дійсно "сюрпризом", зазначає Лерос.

Читайте також: Людина, схожа на нардепа Лероса, займалася організацією підпалу свого автомобіля, - ДБР (оновлено). ВIДЕО

"Учора мені підтвердили, що Зеленський погодив Єрмаку повернути Столара "смотрящим" у столицю. Столар, Єрмак та Павлюк є бенефіціарами політичних та медіа проєктів, але головний проєкт пана Столара - це київська годівниця, і саме Єрмак повертає його у "велику гру", - переконаний він.

"Щоб підштовхнути Зеленського до дії, Столар приніс підступний план, він опублікував через помийки змонтовані записи цих зустрічей, в яких він приховав учасників цих зустрічей, включно із собою, та повністю сфальсифікував звук. Саме цієї вишеньки на торті не вистачало Столару, щоб отримати своє - контроль над столицею. У вас не виникало питання, чому на відео приховані й інші люди? Бо тема розмови була геть інша, це раз! По-друге, це монтаж декількох епізодів у різні роки!", - пише Лерос.

Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 01
Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 02
Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 03
Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 04
Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 05
Столар передавав мені гроші за завданням Кличка на мурали, - Лерос 06

"По-третє, фрагмент з передачею грошей відбувається при великій кількості свідків, тому що це не є злочином чи секретом, це було до того як я став депутатом, саме у такий спосіб київська влада виділяла кошти на підтримку мистецьких проєктів. Це був вибір Кличка, як фінансувати та через кого. Четверте, всіх окрім мене на цьому відео замазали і приховали, не чути хто і про що зі мною говорить, які питання мені задають і на які теми. На мою думку, це сам Столар записував розмови в своєму кабінеті багато років, і Столар злив ці записи і змонтував, щоб мене дискредитувати заради Зеленського та Єрмака. П’яте, я тепер не виключаю, що сам Столар міг підпалити мені авто, цю версію має перевірити слідство!", - продовжує парламентарій.

"Не стану приховувати, що мав декілька зустрічей із ним під час депутатства, де він передав мені матеріли, пов’язані з корупцією в Києві. Але за це я не мав перед ним жодного зобов’язання... Я маю правило не здавати інформаторів, але його дії не залишають мені вибору. Тому я заявляю, що Столар був одним із моїх джерел інформації, - зазначив Лерос.

Читайте також: Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса

За словами Лероса, без його матеріалів ми б не дізнались:

- про "діяльність" керівництва Служби безпеки України, у тому числі "смотрящих" Баканова;

- про те, як кум Єрмака Тищенко носив коробки з баблом в офіс президента;

Ми б не побачили:

- відео фальсифікації виборів на окрузі депутата Терентьєва для Кличка;

- матеріали корупції Кличка та його оточення.

"Звісно, у Столара був мотив, але матеріали були перевірені, я вважав своїм обов’язком їх публікувати. Спілкування з такими людьми завжди несе великий ризик, але в даному випадку цей ризик був виправданий метою, яку я поставив. Прошу правоохоронні органи допитати пана Столара та вилучити оригінали цих записів, які підтвердять всі написані тут слова!", - резюмував нардеп.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабриковано.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Зелені знімають кіношки.

От я і думаю, що оту фігню з плівками- обвинуваченнями у вбивстві Шеремета, вигадав саме зеленський, а не Аваков.
показати весь коментар
14.09.2021 10:51
+15
показати весь коментар
14.09.2021 11:27
+14
Люмпен ненавидить розумніших та освіченіших за себе людей.
показати весь коментар
14.09.2021 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелені знімають кіношки.

От я і думаю, що оту фігню з плівками- обвинуваченнями у вбивстві Шеремета, вигадав саме зеленський, а не Аваков.
показати весь коментар
14.09.2021 10:51 Відповісти
Тобто, кадри й події старі, ДБР розкручує цю справу хватськи вже скільки років? А все що творять слуги нє злабаднєвна. Правий Бутусов.

Єрамаківська кіношновідошна шобла воює, чим здатна, а от оскільки здатана на гівно- продукцію ,то на виході гівно й в політиці .
показати весь коментар
14.09.2021 13:07 Відповісти
Зелені дуже хитрі і на таке здатні.
показати весь коментар
14.09.2021 10:57 Відповісти
Не думаю что бы Столар был у Кличко "кошельком" . Он лишь сидел на одной теме -застройках, и то постоянно боролся что бы эту тему контролировать с другими "смотрящими" . Таких "смотрящих" много...на каждой теме
показати весь коментар
14.09.2021 11:03 Відповісти
Посадить его и сына Космоса должны бы были ещё за аферу с "элита центром"
показати весь коментар
14.09.2021 11:04 Відповісти
Не маючи ілюзій стосовно"зелених", але можливо, що і в цьго Геворга рильце в пушку.
показати весь коментар
14.09.2021 11:06 Відповісти
он не так прост, как может показаться.
показати весь коментар
14.09.2021 11:09 Відповісти
На Байрактары жеж, ё моё...
показати весь коментар
14.09.2021 11:14 Відповісти
і по Віталіку - УДАР! Нічого, він звичний, витримає
показати весь коментар
14.09.2021 11:16 Відповісти
короче, фраза "это фрагмент с передачей денег, происходит при большом количестве свидетелей, потому что это не является преступлением или секретом, это было до того как я стал депутатом, именно таким образом киевская власть выделяла средства на поддержку художественных проектов. Это был выбор Кличко, как финансировать и через кого" (с) - свдчить про порушення податкового законодавства з боку всіх зазначених, в т.ч. і Кличко, і Лероса. Податкова (чи там хто там зараз? - ВЕБ з Мельником?) мають розслідувати... Як би там Лерос не стверджував "это не является преступлением"; все ж таки це злочин, там явно готівка і там ухилення від оподаткування. Окрім того, що невідомо, як та готівка з'явилась, з якого конвертцентру... Короче, появились запитання до дійових осіб
показати весь коментар
14.09.2021 11:22 Відповісти
Склонен верить Леросу,так как в этих видео больше вопросов чем ответов. Дела фабрикуются примитивно, не хватает даже ума самим сесть и проанализировать возможные косяки.
показати весь коментар
14.09.2021 11:22 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2021 11:27 Відповісти
Люмпен ненавидить розумніших та освіченіших за себе людей.
показати весь коментар
14.09.2021 11:32 Відповісти
Если это монтаж записей разных лет и накладка звука, это покажет любая экспертиза. И Лерос этого не знать не может, но организовать ее не торопится.
показати весь коментар
14.09.2021 12:49 Відповісти
Все це лишень посилить позиціі Лєроса і виведе його на більш високий рівень опозиціонера проти влади...Причина проста - суспільство в більшості настроєне проти зелених і не сприймає вже жодних їхніх аргументів...Вірніше сприймає,тільки навпаки - ті,кого зелені називають злодіями і корупціонерами автоматом в очах суспільства стають героями...
показати весь коментар
14.09.2021 13:21 Відповісти
Як відео зкелені з аваковим робити ******* ми знаємо.
показати весь коментар
14.09.2021 15:03 Відповісти
КМДА передает кэш на муралы? Бред какой-то
показати весь коментар
14.09.2021 19:04 Відповісти
Щось не клеїться з цим кіно - Лерос начебто замовляє спалення свого авто і за це не платить а отримує 60 тис. доларів????

Дешева фальшивка.
показати весь коментар
14.09.2021 20:04 Відповісти
Короче, все п-сы, один Лерос - Д"Артаньян
показати весь коментар
15.09.2021 07:54 Відповісти
 
 