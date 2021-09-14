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Кулеба в статье для The Independent: Украина не верит обещаниям Запада

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба в статье для The Independent: Украина не верит обещаниям Запада

Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя, а это означает, что ей нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованной в понедельник статье The Independent, где цитируются слова Кулебы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

"40-летний (Кулеба. - Ред.) говорит, что Украина пришла к пониманию, что может полагаться только на себя. По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе это означает, что нужно научиться становиться гибким военным государством, подобным Израилю: "Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что у нас есть, чтобы выжить", - говорится

Кулеба подчеркнул, что Украина не верит обещаниям Запада, поскольку извлекла ряд горьких уроков, что они, скорее всего, не будут выполнены.

"Эта страна извлекла ряд горьких уроков, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены. Мы не верим обещаниям", - пояснил министр.

По его словам, Россия пытается "окружить" Украину.

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"Разговаривая с The Independent в Киеве через день после того, как его президент предупредил о полномасштабной войне, Кулеба сказал, что, по его мнению, Россия пытается "окружить" Украину", - указывается в статье.

Кроме того, глава МИД обратил внимание на то, что Украина сейчас имеет проблему, поскольку недостаточно инвестировала в границу, из-за чего является уязвимой для проникновения подрывных групп или мигрантов из Беларуси.

"Откровенно говоря, у нас сейчас проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в границу. Теперь мы смотрим на нее и видим в ней идеальную уязвимость для подрывных групп или мигрантов, которых Лукашенко может захотеть отправить (в Украину. - Ред.)", - цитирует слова Кулебы издание.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Для этого надо убрать найвелычнишого, он даже не платит армии вовремя, задолжал 1.5 миллиарда.
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14.09.2021 12:39
+12
В Израиле не становятся президентами, премьерами и остальными четырежды закосив от армии. Пример некорректный.
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14.09.2021 12:44
+7
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14.09.2021 12:38
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14.09.2021 12:38 Ответить
Для этого надо убрать найвелычнишого, он даже не платит армии вовремя, задолжал 1.5 миллиарда.
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14.09.2021 12:39 Ответить
Так заменить некем!
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14.09.2021 13:56 Ответить
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14.09.2021 12:41 Ответить
" Украина пришла к пониманию ... " - и избрала себе кумиром зеленую навозную муху зе-зе . " У нас сейчас проблема . " - С Кулебой тут можно согласиться .
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14.09.2021 12:41 Ответить
Подобным Израилю??? Кулеба, давай, вноси законопроект об обязательном призыве женщин, для начала. Как пойдет, думаешь? На ура, говоришь?! Ню-ню...

Нас разводят всяким дерьмом, начиная от латиницы... А вот что там с Чаусом, например??? Благополучно забыт, да? Не удивлен я, отчего-то.
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14.09.2021 12:41 Ответить
Квартальщики специ в цій справі. Коли припікає вкидують в медійний простір наживку на кшталт латиниці і всі починають жваво обговорювати цю новину. І всі провали ЗЕкоМанди відходять на другий план. Справу зроблено. Завдяки таким маніпуляціям зелений поц і став президентом.
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14.09.2021 12:51 Ответить
Те що зелена шушера ганьбить Україну та те, що вони, в цій зе-команді, спроможні здебільшого на хайп та експлуатацію популізму не викликає сумніву.

Але. Стосовно латиниці, це, як на мене, якраз ідея давно назріла, а може навіть перезріла. Це був би великий крок на зближення з цивілізованим світом та віддалення від узького міру дуже вивіреним, миттєвим кроком. Моє імхо.
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14.09.2021 13:32 Ответить
До зелені нарешті дійшло? А як же надапірістатьстрілять?
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14.09.2021 12:42 Ответить
бігти немає куди,а за дупу боязно)
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14.09.2021 12:44 Ответить
так и хочется сказать словами Тараса Бульбы..."Ну що синку,допомогли тобі ці кляті німці?"
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14.09.2021 12:42 Ответить
В Израиле не становятся президентами, премьерами и остальными четырежды закосив от армии. Пример некорректный.
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14.09.2021 12:44 Ответить
А как можно "стать" президентом? По моему, призидентом можно быть избранным. А тут уже вопрос к нам самим.
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14.09.2021 13:41 Ответить
В данном случае это еще и к телеканалу 1+1, иммунитета к которому у зебобиков не оказалось. Но ничего, выработают антитела и к этому вирусу.
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14.09.2021 14:00 Ответить
Нынешний премьер-министр Израиля - Нафтали Беннет - служил в элитном спецподразделении генштаба Израиля "Саарет Маткаль". Предшествующий премьер-министр Израиля - Беньямин Нетаньяху - также служил в этом же спецподразделении. А бывший премьер-министром Израиля несколько ранее Эхуд Барак, вообще, несколько лет командовал этим самым спецподразделением "Саарет Маткаль".

Господа Кулеба и Зеленский, а вы в каких полках служили?
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14.09.2021 13:47 Ответить
С проросиийскими гнидами Израильского происхождения это может и не получиться так сразу.
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14.09.2021 12:46 Ответить
Израиль - основной союзник вне НАТО - , но нам же оно не надо???
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14.09.2021 12:48 Ответить
зекретины задолбали -то как Китай,то как Беларусь ...теперь. как Израиль ))))
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14.09.2021 12:50 Ответить
Если Украина хочет быть подобна к Израилю тогда какого х,,,ра Кулеба яростно агитировал депутатов не голосовать за обращение ВР об статусе основного партнера США вне НАТО, партнером которым является Израиль и ежегодно полусает около 4 млрд зеленых монет от США ???
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14.09.2021 12:56 Ответить
Потому, что этот статус фуфло, у Изралия и некоторых других стран вместе со статусом есть договор о военной помощи .... а просто статус этого не предусматривает , короче - очередная будапештская декларация
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14.09.2021 13:28 Ответить
когда часть Украины оккупированна рашистом ,именно о статусе и военной помощи США Украине и идет речь.
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14.09.2021 14:11 Ответить
Обычный статус партнёра этого не предусматривает, нужен договор, поэтому и советовали не голосовать
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14.09.2021 14:14 Ответить
кто ,или что мешает оформить такой договор ,будучи основным партнером, тоже думаю, известно ?Это - оккупант Украины
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14.09.2021 14:28 Ответить
На то он и договор, что о нём нужно договариваться, а похоже США не горят желанием .....Думаете Зеленский не поднимал этот вопрос в США?
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14.09.2021 14:32 Ответить
Кому вы это объясняете? Что,не видно,что за публика здесь ошивается? Они ж ничего не читают-выучилили одно слово-зелебобики... Привет модераторам и, отдельно-Бутусову...
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14.09.2021 20:28 Ответить
Де ви збираєтесь брати гроші? Ізраїль одержує 3 млрд. дол. на рік на 9 млн. чоловік населення. Це означає що Україні хтось має давати 12 млрд щорічно. Уже знайшли спонсора?
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14.09.2021 13:09 Ответить
Верным путем идете, зеленая плесень, овощным путем. Вот как можно умудриться такое ляпнуть сразу после заявления США об однозначной поддержке Украины в ее борьбе с рабсеей?
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14.09.2021 13:13 Ответить
Так, підтримую. Тільки для цього треба ввести прогресивний податок на "олігархів" і направити його на фінансування ЗСУ та ВПК. А Коломойського взагалі давно пора на зону (від нього ніякої користі Україні, тільки шкода) і все його накрадене багатство також для ЗСУ і ВПК.
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14.09.2021 13:23 Ответить
не втій газеті опублікував. Потрібно було зразу в МК, там би зрозуміли натяк. з Заходом розсварилися, шлях тільки один чолом бити в Кремлі. Упевнено можна сказати - поки що деструктивні елементи не українського походження в ОПі переважають. А квардратночелюстні в Кремлі і так раді слухати бредні тряпки ( за Санду) Українського МІДа. А простіше - це єрмак розводить і колобродить. Україна ні з ким не сварилась. Це тільки купка горлопанів ввжає себе Україною.
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14.09.2021 13:24 Ответить
"з Заходом розсварилися, шлях тільки один чолом бити в Кремлі"

А в Китай?
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14.09.2021 13:50 Ответить
А запад верит украинским политикам?
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14.09.2021 14:18 Ответить
Недоверие взаимно. И за последние 2,5 года оно возрасло на порядок(во всяком случае, со стороны Запада).
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14.09.2021 14:41 Ответить
странно и отрадно - первая, здравая мысль.....
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14.09.2021 14:45 Ответить
Что Кулеба имеет в виду когда говорит про дипломатию ? В глаз Путину заглядывать?
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14.09.2021 17:42 Ответить
В Израиле, такую срань как янелох, даже кандидатов в президенты не зарегистрировали - он уклонист и дезертир. А о сборище ****** и сутенёров в РАДЕ... "мудрый нарид" и не такое избирал.
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14.09.2021 21:37 Ответить
 
 