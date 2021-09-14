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Кулеба в статті для The Independent: Україна не вірить обіцянкам Заходу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба в статті для The Independent: Україна не вірить обіцянкам Заходу

Україна прийшла до розуміння, що може покладатися лише на себе, а це означає, що вона має навчитися ставати гнучкою військовою державою, подібною до Ізраїлю.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в опублікованій у понеділок статті The Independent, де наведено слова Кулеби, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"40-річний (Кулеба - Ред.) говорить, що Україна прийшла до розуміння, що може покладатися лише на себе. За його словами, у короткостроковій і середньостроковій перспективі це означає, що потрібно навчитися ставати гнучкою військовою державою, подібною до Ізраїлю: "Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ - ось що ми маємо, щоб вижити", - сказано в  статті.

Кулеба наголосив, що Україна не вірить обіцянкам Заходу, оскільки отримала низку гірких уроків, що їх, найімовірніше, не буде дотримано.

"Ця країна отримала низку гірких уроків, що обіцянки Заходу, найімовірніше, не будуть виконані. Ми не віримо обіцянкам", - пояснив міністр.

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За його словами, Росія намагається "оточити" Україну.

"Розмовляючи з The Independent у Києві через день після того, як його президент попередив про повномасштабну війну, Кулеба сказав, що, на його думку, Росія намагається "оточити" Україну", - сказано в статті.

Крім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Україна наразі має проблему, оскільки недостатньо інвестувала в кордон, через що є вразливою для проникнення підривних груп або мігрантів із Білорусі.

"Відверто кажучи, у нас наразі проблема, тому що ми недостатньо інвестували в кордон. Тепер ми дивимося на нього і бачимо в ньому ідеальну вразливість для підривних груп або мігрантів, яких Лукашенко може захотіти відправити (в Україну - Ред.)", - наводить слова Кулеби видання.
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Топ коментарі
+13
Для этого надо убрать найвелычнишого, он даже не платит армии вовремя, задолжал 1.5 миллиарда.
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14.09.2021 12:39
+12
В Израиле не становятся президентами, премьерами и остальными четырежды закосив от армии. Пример некорректный.
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14.09.2021 12:44
+7
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14.09.2021 12:38
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14.09.2021 12:38 Відповісти
Для этого надо убрать найвелычнишого, он даже не платит армии вовремя, задолжал 1.5 миллиарда.
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14.09.2021 12:39 Відповісти
Так заменить некем!
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14.09.2021 13:56 Відповісти
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14.09.2021 12:41 Відповісти
" Украина пришла к пониманию ... " - и избрала себе кумиром зеленую навозную муху зе-зе . " У нас сейчас проблема . " - С Кулебой тут можно согласиться .
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14.09.2021 12:41 Відповісти
Подобным Израилю??? Кулеба, давай, вноси законопроект об обязательном призыве женщин, для начала. Как пойдет, думаешь? На ура, говоришь?! Ню-ню...

Нас разводят всяким дерьмом, начиная от латиницы... А вот что там с Чаусом, например??? Благополучно забыт, да? Не удивлен я, отчего-то.
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14.09.2021 12:41 Відповісти
Квартальщики специ в цій справі. Коли припікає вкидують в медійний простір наживку на кшталт латиниці і всі починають жваво обговорювати цю новину. І всі провали ЗЕкоМанди відходять на другий план. Справу зроблено. Завдяки таким маніпуляціям зелений поц і став президентом.
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14.09.2021 12:51 Відповісти
Те що зелена шушера ганьбить Україну та те, що вони, в цій зе-команді, спроможні здебільшого на хайп та експлуатацію популізму не викликає сумніву.

Але. Стосовно латиниці, це, як на мене, якраз ідея давно назріла, а може навіть перезріла. Це був би великий крок на зближення з цивілізованим світом та віддалення від узького міру дуже вивіреним, миттєвим кроком. Моє імхо.
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14.09.2021 13:32 Відповісти
До зелені нарешті дійшло? А як же надапірістатьстрілять?
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14.09.2021 12:42 Відповісти
бігти немає куди,а за дупу боязно)
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14.09.2021 12:44 Відповісти
так и хочется сказать словами Тараса Бульбы..."Ну що синку,допомогли тобі ці кляті німці?"
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14.09.2021 12:42 Відповісти
В Израиле не становятся президентами, премьерами и остальными четырежды закосив от армии. Пример некорректный.
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14.09.2021 12:44 Відповісти
А как можно "стать" президентом? По моему, призидентом можно быть избранным. А тут уже вопрос к нам самим.
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14.09.2021 13:41 Відповісти
В данном случае это еще и к телеканалу 1+1, иммунитета к которому у зебобиков не оказалось. Но ничего, выработают антитела и к этому вирусу.
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14.09.2021 14:00 Відповісти
Нынешний премьер-министр Израиля - Нафтали Беннет - служил в элитном спецподразделении генштаба Израиля "Саарет Маткаль". Предшествующий премьер-министр Израиля - Беньямин Нетаньяху - также служил в этом же спецподразделении. А бывший премьер-министром Израиля несколько ранее Эхуд Барак, вообще, несколько лет командовал этим самым спецподразделением "Саарет Маткаль".

Господа Кулеба и Зеленский, а вы в каких полках служили?
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14.09.2021 13:47 Відповісти
С проросиийскими гнидами Израильского происхождения это может и не получиться так сразу.
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14.09.2021 12:46 Відповісти
Израиль - основной союзник вне НАТО - , но нам же оно не надо???
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14.09.2021 12:48 Відповісти
зекретины задолбали -то как Китай,то как Беларусь ...теперь. как Израиль ))))
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14.09.2021 12:50 Відповісти
Если Украина хочет быть подобна к Израилю тогда какого х,,,ра Кулеба яростно агитировал депутатов не голосовать за обращение ВР об статусе основного партнера США вне НАТО, партнером которым является Израиль и ежегодно полусает около 4 млрд зеленых монет от США ???
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14.09.2021 12:56 Відповісти
Потому, что этот статус фуфло, у Изралия и некоторых других стран вместе со статусом есть договор о военной помощи .... а просто статус этого не предусматривает , короче - очередная будапештская декларация
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14.09.2021 13:28 Відповісти
когда часть Украины оккупированна рашистом ,именно о статусе и военной помощи США Украине и идет речь.
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14.09.2021 14:11 Відповісти
Обычный статус партнёра этого не предусматривает, нужен договор, поэтому и советовали не голосовать
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14.09.2021 14:14 Відповісти
кто ,или что мешает оформить такой договор ,будучи основным партнером, тоже думаю, известно ?Это - оккупант Украины
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14.09.2021 14:28 Відповісти
На то он и договор, что о нём нужно договариваться, а похоже США не горят желанием .....Думаете Зеленский не поднимал этот вопрос в США?
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14.09.2021 14:32 Відповісти
Кому вы это объясняете? Что,не видно,что за публика здесь ошивается? Они ж ничего не читают-выучилили одно слово-зелебобики... Привет модераторам и, отдельно-Бутусову...
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14.09.2021 20:28 Відповісти
Де ви збираєтесь брати гроші? Ізраїль одержує 3 млрд. дол. на рік на 9 млн. чоловік населення. Це означає що Україні хтось має давати 12 млрд щорічно. Уже знайшли спонсора?
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14.09.2021 13:09 Відповісти
Верным путем идете, зеленая плесень, овощным путем. Вот как можно умудриться такое ляпнуть сразу после заявления США об однозначной поддержке Украины в ее борьбе с рабсеей?
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14.09.2021 13:13 Відповісти
Так, підтримую. Тільки для цього треба ввести прогресивний податок на "олігархів" і направити його на фінансування ЗСУ та ВПК. А Коломойського взагалі давно пора на зону (від нього ніякої користі Україні, тільки шкода) і все його накрадене багатство також для ЗСУ і ВПК.
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14.09.2021 13:23 Відповісти
не втій газеті опублікував. Потрібно було зразу в МК, там би зрозуміли натяк. з Заходом розсварилися, шлях тільки один чолом бити в Кремлі. Упевнено можна сказати - поки що деструктивні елементи не українського походження в ОПі переважають. А квардратночелюстні в Кремлі і так раді слухати бредні тряпки ( за Санду) Українського МІДа. А простіше - це єрмак розводить і колобродить. Україна ні з ким не сварилась. Це тільки купка горлопанів ввжає себе Україною.
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14.09.2021 13:24 Відповісти
"з Заходом розсварилися, шлях тільки один чолом бити в Кремлі"

А в Китай?
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14.09.2021 13:50 Відповісти
А запад верит украинским политикам?
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14.09.2021 14:18 Відповісти
Недоверие взаимно. И за последние 2,5 года оно возрасло на порядок(во всяком случае, со стороны Запада).
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14.09.2021 14:41 Відповісти
странно и отрадно - первая, здравая мысль.....
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14.09.2021 14:45 Відповісти
Что Кулеба имеет в виду когда говорит про дипломатию ? В глаз Путину заглядывать?
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14.09.2021 17:42 Відповісти
В Израиле, такую срань как янелох, даже кандидатов в президенты не зарегистрировали - он уклонист и дезертир. А о сборище ****** и сутенёров в РАДЕ... "мудрый нарид" и не такое избирал.
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14.09.2021 21:37 Відповісти
 
 