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Командование ВС РФ наращивает боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск на Донбассе, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Командование ВС РФ наращивает боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск на Донбассе, - ГУР МО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки кадровых российских войск, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра ГУР Минобороны Украины.

В частности в оккупационных соединениях и частях 1, 2 АК предусмотрено проведение:

- сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями;

- комплексных тактических занятий по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей.

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В то же время оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования огня.
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А мы в ответ увеличиваем задолженность по выплатам для ВСУ и срываем оборонзаказ ) Ох и черти )
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14.09.2021 13:16 Ответить
Они-то наращивают, а какие контрмеры принимают у нас???
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14.09.2021 13:17 Ответить
Судячи з постів Бутусова та інших притомних журналістів, єдиним способом реагування влади є пошук позиції щоб заглянути Путіну в очі. Чи може ще кудись.
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14.09.2021 13:27 Ответить
Нада пірістать стрілять.
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14.09.2021 13:19 Ответить
Наращивает группировки пушечного мяса.
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14.09.2021 13:27 Ответить
Украина победит в любом случае
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14.09.2021 13:32 Ответить
 
 