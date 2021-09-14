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Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ на Донбасі, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру ГУР Міноборони України.

Зокрема в окупаційних з'єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення:

- зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами;

- комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

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Водночас окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь.

Автор: Наталя Джума
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А мы в ответ увеличиваем задолженность по выплатам для ВСУ и срываем оборонзаказ ) Ох и черти )
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14.09.2021 13:16 Відповісти
Они-то наращивают, а какие контрмеры принимают у нас???
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14.09.2021 13:17 Відповісти
Судячи з постів Бутусова та інших притомних журналістів, єдиним способом реагування влади є пошук позиції щоб заглянути Путіну в очі. Чи може ще кудись.
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14.09.2021 13:27 Відповісти
Нада пірістать стрілять.
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14.09.2021 13:19 Відповісти
Наращивает группировки пушечного мяса.
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14.09.2021 13:27 Відповісти
Украина победит в любом случае
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14.09.2021 13:32 Відповісти
 
 