Командування ЗС РФ нарощує бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ на Донбасі, - ГУР МО

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойові спроможності оперативного угруповання кадрових російських військ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресцентру ГУР Міноборони України.

Зокрема в окупаційних з'єднаннях і частинах 1, 2 АК передбачено проведення:

- зборів зі снайперами, корегувальниками артилерійського вогню та інженерно-саперними підрозділами;

- комплексні тактичні заняття з бойовою стрільбою танкових, мінометних та артилерійських підрозділів, у тому числі реактивно-артилерійських батарей.

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Водночас окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських пар для завдання втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відео спостереження та провокування вогню у відповідь.