Европа заинтересована в интеграции балканских стран в Евросоюз, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает необходимым интеграцию балканских стран в Евросоюз.

Об этом она заявила в понедельник, 13 сентября, на совместной пресс конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС", - сказала Меркель.

По ее словам, Сербии и другим странам региона нужно приложить больше усилий для проведения демократических реформ ради вступления в ЕС. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе немецкого канцлера.

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Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с должности главы правительства ФРГ, она проводит двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране состоится ее встреча с председателями правительств всех шести западнобалканских стран - Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, которые стремятся в ЕС.

Брюссель уже в течение многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией, а также Черногорией. Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния и Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

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Ранее, в июле, Меркель уже заявляла, что стимулирование процесса подготовки вступления западнобалканских стран в Евросоюз соответствует его исконным интересам. В регионе в это время заметно усиливается влияние России и Китая.