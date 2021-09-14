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Европа заинтересована в интеграции балканских стран в Евросоюз, - Меркель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Европа заинтересована в интеграции балканских стран в Евросоюз, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает необходимым интеграцию балканских стран в Евросоюз.

Об этом она заявила в понедельник, 13 сентября, на совместной пресс конференции с президентом Сербии Александром  Вучичем в Белграде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Абсолютный геостратегический интерес для Европы заключается в том, чтобы эти страны вступили в ЕС", - сказала Меркель. 

По ее словам, Сербии и другим странам региона нужно приложить больше усилий для проведения демократических реформ ради вступления в ЕС. Укрепление регионального сотрудничества ведется с 2014 года в рамках "Берлинского процесса", начатого по инициативе немецкого канцлера.

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Чуть больше чем за две недели до парламентских выборов в Германии, после которых Меркель уйдет с должности главы правительства ФРГ, она проводит двухдневный визит в Сербию и Албанию. 14 сентября в столице Албании Тиране состоится ее встреча с председателями правительств всех шести западнобалканских стран - Сербии, Албании, Республики Северная Македония, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово, которые стремятся в ЕС.

Брюссель уже в течение многих лет ведет переговоры о вступлении в ЕС с Сербией, а также Черногорией. Албания и Северная Македония официально считаются кандидатами на вступление, Босния и Герцеговина и Косово рассматриваются как потенциальные кандидаты.

Также читайте: Шесть балканских стран в будущем станут членами ЕС "в силу геополитических причин", - Меркель

Ранее, в июле, Меркель уже заявляла, что стимулирование процесса подготовки вступления западнобалканских стран в Евросоюз соответствует его исконным интересам. В регионе в это время заметно усиливается влияние России и Китая.
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Не удивительно подобное высказывание фрау Риббентроп именно в Сербии. Там наибольшие прокацапские настроения. Фрау Риббентроп старательно отрабатывает свои тридцать серебренников.
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14.09.2021 13:40 Ответить
Ну вот они, приоритеты. Украины в этом списке нет.
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14.09.2021 13:41 Ответить
на Балканах стали активничать китайцы

это геополитик

а хохлы сами от рашки отобьются - им не впервой
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14.09.2021 15:07 Ответить
Тільки-но на ************ йшли серйозні розбірки в студії, хто так ОПУскає головнокомандуючого України й видали йому бронежилет у вигляді бюстгалтера
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14.09.2021 13:55 Ответить
Может кто нибудь объяснить, зачем Муркель тянет в ЕС Сербию , которая отбивается всеми четырьмя лапами?
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14.09.2021 14:10 Ответить
Человеческая природа. Всегда желать то что недоступно, и пренебрежение доступным.
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14.09.2021 14:17 Ответить
Думаю - геополитика воспалилась .....
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14.09.2021 14:28 Ответить
ясен хрен... эта бабка туда хочет беженцев перенаправить......
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14.09.2021 14:49 Ответить
На Балканах не было коммунистических чиновников, потому там с корупцией быстрее справятся чем у нас бывших странах СНГ. Тем более чо мораторий на членов КПСС у нас не усраивали.
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14.09.2021 17:21 Ответить
 
 