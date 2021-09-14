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Вспышка COVID-19 в Украине снова начинается с западных областей, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вспышка COVID-19 в Украине снова начинается с западных областей, - KSE

В Украине вспышка коронавируса COVID-19 снова начинается с западных областей. Критическая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом.

О вспышке заболеваемости во время онлайн-брифинга рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас критическая ситуация остается в Черновицкой области, где уже заняты более 50% коек с кислородом в "ковидных" больницах.

Следовательно, в KSE рекомендуют руководству области добавить новые койки и параллельно заниматься сдерживанием заболеваемости.

Ганиченко подчеркнул, что для этого необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц и держать коэффициент выявления новых случаев на уровне до 5%, рекомендованных ВОЗ, ведь сейчас в Черновицкой области уже превышен этот показатель более чем вдвое – он составляет 11,1%.

Кроме того, уровень госпитализации в этой области достиг показателя в 41 человека на 100 тыс. населения в сутки.

По данным KSE, в Украине 11 регионов, которые демонстрируют уровень госпитализации на уровне более 20 человек на 100 тыс. населения, а еще 10 областей зафиксировались на близком к этому показателю уровне.

"Однако у нас еще есть регионы с низким уровнем госпитализации, в частности, Закарпатская область, где уровень госпитализации вдвое меньше среднего по стране – 8,9%. И в этом регионе, несмотря на якобы высокую динамику роста уровня госпитализаций – 55,6%, ситуация пока что остается абсолютно контролируемой и не угрожающей", – пояснил эксперт.

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По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE, вспышка COVID-19 в Украине снова начинается с западных областей.

Так, кроме Черновицкой, критическая ситуация наблюдается в Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

"На прошлой неделе мы говорили еще и о Луганской области, оттуда критическая ситуация никуда не делась, но показатели зафиксировались на стабильном уровне, и Луганщина снова находится на уровне плато. То есть, сейчас в этой области нет тенденции на продолжение такого большого роста... И по состоянию на сейчас мы говорим о четырех регионах, в которых наблюдается такая угрожающая ситуация", – добавил Ганиченко.

По его словам, в остальных регионах Украины ситуация остается стабильно напряженной, то есть в любой момент показатели могут вырасти, ведь уже сейчас налицо критическая масса новых заболеваний, которые могут вызывать такие "взрывные" активности.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Видя количество ждунов, люмпенов, низкообразованных дремучих и зомбированных телевизором людей - привился заранее. Посмотрим, как она зима пройдет! Денег на лечение в случае чего нету - так что, как говорится - сыграем в рулетку?! Что остается? Не олигарх - пользуюсь каждый день по роду работы переполненным общественным транспортом, контактирую с большим количеством медиков всех специальностей, медпредставителями....
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14.09.2021 14:39
+1
Тут и не поспоришь. Вы мне сделали шах и мат. Приятно читать здравое рассуждение прагматично мыслящего человека.
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14.09.2021 15:06
+1
Ну, всё, следите за графиком Украины. «Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей» - Всемирный банк. СМИ: Минздрав начинает вакцинацию пенсионеров в селах !!! Как так вышло, что при ничтожном проценте вакцинации украинцев, палаты пусты?!? Это серьёзная недоработка! Есть риск, что ща за Украину таки возьмутся..(с)
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14.09.2021 15:07
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Видя количество ждунов, люмпенов, низкообразованных дремучих и зомбированных телевизором людей - привился заранее. Посмотрим, как она зима пройдет! Денег на лечение в случае чего нету - так что, как говорится - сыграем в рулетку?! Что остается? Не олигарх - пользуюсь каждый день по роду работы переполненным общественным транспортом, контактирую с большим количеством медиков всех специальностей, медпредставителями....
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14.09.2021 14:39 Ответить
И что? Каждый имеет право верить в что хочет.
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14.09.2021 14:43 Ответить
а почему нет ? кто-то верит в бога, кто-то в деньги, кто-то в зеленых человечков при власти, кто-то во всемирный заговор, кто-то в безсмертие, кто-то верит, что даже переходя на красный или подтягиваясь на стреле строительного крана - он под защитой....
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14.09.2021 14:49 Ответить
зима даст возможность испытать свою веру
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14.09.2021 14:50 Ответить
Тут и не поспоришь. Вы мне сделали шах и мат. Приятно читать здравое рассуждение прагматично мыслящего человека.
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14.09.2021 15:06 Ответить
Казалось бы - ну пусть тупые передохнут из-за своей тупости и от вакцины, но они же, соглашаясь на любые эксперименты над собой, позволяют власти опускать планку по отношению ко всем остальным гражданам.
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14.09.2021 15:09 Ответить
странный вирус - в Дании закончился, в Украине начался....
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14.09.2021 14:55 Ответить
А указать почему, не в силах? Или это просто вброс?
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14.09.2021 22:49 Ответить
интернет тебе в помощь, да и цензор нет тоже.... работай
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15.09.2021 09:05 Ответить
Саме цікаве.. Що це вже знов стільки шуму та розмов від влади та привладних (КСЕ то ж той недорадник у Єрмика), а на ділі НОЛЬ превентивних заходів!!! Крім вакцинаціїї поставленої на хочеш -ок, не хочеш теж -ок... Ніде не було закликів нормальних до свого ж ***торату, ну прихильники ж повинні мабуть послухатись, чи як?..

Словом їм то всю до п**и, скільки помре, скільки перехворіє... Зелену команду й так бісять пенси, що не мають айфону і споживають соціалку.. то й зрозуміло, що ніхто за них опікуватись і не збирається, а заодно і інші соціальнонезахищені не повинні існувати в Великій АйТі-державі Зелепупіна...
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14.09.2021 14:58 Ответить
"Про спалах захворюваності під час онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко "- школа ківі, а фулі довго думати вже раз така пурга закидувалась.

Таке враження що у ківіві зібралися пацієнти всіх закритих психушок України!
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14.09.2021 15:07 Ответить
Ну, всё, следите за графиком Украины. «Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей» - Всемирный банк. СМИ: Минздрав начинает вакцинацию пенсионеров в селах !!! Как так вышло, что при ничтожном проценте вакцинации украинцев, палаты пусты?!? Это серьёзная недоработка! Есть риск, что ща за Украину таки возьмутся..(с)
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14.09.2021 15:07 Ответить
Скіки буде заповнених палат ані ти, ані я не дізнаємося, але, судячи з минулих зими-весни місця в Харкові, наприклад, були, але їх треба було клянчити. Казали, шо звозять в райцентри, але... куди ж тоді везли з райцентрів, одразу на цвинтарі?
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14.09.2021 15:21 Ответить
Майже все літо ватани мого міста каталися до рашки, масок майже не видно, а хвиля - знов з заходу.
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14.09.2021 15:25 Ответить
 
 