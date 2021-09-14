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Спалах COVID-19 в Україні знову починається із західних областей, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Спалах COVID-19 в Україні знову починається із західних областей, - KSE

В Україні спалах коронавірусу COVID-19 знову починається із західних областей. Критична ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де вже зайнято понад 50% ліжок із киснем.

Про спалах захворюваності під час онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, наразі найкритичніша ситуація залишається у Чернівецькій області, де вже зайняті понад 50% ліжок з киснем у "ковідних" лікарнях.

Отже, у KSE рекомендують керівництву області додати нові ліжка та паралельно займатися стримуванням захворюваності.

Ганиченко наголосив, що для цього необхідно посилити систему виявлення та ізоляції контактних осіб і тримати коефіцієнт виявлення нових випадків на рівні до 5%, рекомендованих ВООЗ, адже наразі у Чернівецькій області вже перевищила цей показник більше ніж вдвічі – він становить 11,1%.

Крім того, рівень госпіталізації у цій області досяг показника у 41 особу на 100 тис. населення на добу.

За даними KSE, в Україні 11 регіонів, які демонструють рівень госпіталізації у понад 20 осіб на 100 тис. населення, а ще 10 областей зафіксувалися на близькому до цього показника рівні.

"Однак у нас ще є регіони з низьким рівнем госпіталізації, зокрема, Закарпатська область, де рівень госпіталізації вдвічі менший за середній по країні - 8,9%. І у цьому регіоні, попри нібито високу динаміку зростання рівня госпіталізацій – 55,6%, ситуація поки що залишається абсолютно контрольованою та не загрозливою", – пояснив експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація з COVID-19 найпроблемніша на Луганщині та Буковині, - Кузін

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE, спалах COVID-19 в Україні знову розпочинається із західних областей.

Так, окрім Чернівецької, критична ситуація спостерігається у Волинській, Львівській та Тернопільській областях.

"На минулому тижні ми говорили ще й про Луганську область, звідти критична ситуація нікуди не поділася, але показники зафіксувалися на стабільному рівні, і Луганщина знову перебуває на рівні плато. Тобто, наразі у цій області немає тенденції на продовження такого великого зростання... І станом на зараз ми говоримо про чотири регіони, у яких спостерігається така загрозлива ситуація", – пояснив Ганиченко.

За його словами, у решті регіонів України ситуація залишається стабільно напруженою, тобто у будь-який момент показники можуть зрости, адже вже зараз наявна критична маса нових захворювань, які можуть спричиняти такі "вибухові" активності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Видя количество ждунов, люмпенов, низкообразованных дремучих и зомбированных телевизором людей - привился заранее. Посмотрим, как она зима пройдет! Денег на лечение в случае чего нету - так что, как говорится - сыграем в рулетку?! Что остается? Не олигарх - пользуюсь каждый день по роду работы переполненным общественным транспортом, контактирую с большим количеством медиков всех специальностей, медпредставителями....
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14.09.2021 14:39
+1
Тут и не поспоришь. Вы мне сделали шах и мат. Приятно читать здравое рассуждение прагматично мыслящего человека.
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14.09.2021 15:06
+1
Ну, всё, следите за графиком Украины. «Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей» - Всемирный банк. СМИ: Минздрав начинает вакцинацию пенсионеров в селах !!! Как так вышло, что при ничтожном проценте вакцинации украинцев, палаты пусты?!? Это серьёзная недоработка! Есть риск, что ща за Украину таки возьмутся..(с)
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14.09.2021 15:07
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Видя количество ждунов, люмпенов, низкообразованных дремучих и зомбированных телевизором людей - привился заранее. Посмотрим, как она зима пройдет! Денег на лечение в случае чего нету - так что, как говорится - сыграем в рулетку?! Что остается? Не олигарх - пользуюсь каждый день по роду работы переполненным общественным транспортом, контактирую с большим количеством медиков всех специальностей, медпредставителями....
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14.09.2021 14:39 Відповісти
И что? Каждый имеет право верить в что хочет.
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14.09.2021 14:43 Відповісти
а почему нет ? кто-то верит в бога, кто-то в деньги, кто-то в зеленых человечков при власти, кто-то во всемирный заговор, кто-то в безсмертие, кто-то верит, что даже переходя на красный или подтягиваясь на стреле строительного крана - он под защитой....
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14.09.2021 14:49 Відповісти
зима даст возможность испытать свою веру
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14.09.2021 14:50 Відповісти
Тут и не поспоришь. Вы мне сделали шах и мат. Приятно читать здравое рассуждение прагматично мыслящего человека.
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14.09.2021 15:06 Відповісти
Казалось бы - ну пусть тупые передохнут из-за своей тупости и от вакцины, но они же, соглашаясь на любые эксперименты над собой, позволяют власти опускать планку по отношению ко всем остальным гражданам.
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14.09.2021 15:09 Відповісти
странный вирус - в Дании закончился, в Украине начался....
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14.09.2021 14:55 Відповісти
А указать почему, не в силах? Или это просто вброс?
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14.09.2021 22:49 Відповісти
интернет тебе в помощь, да и цензор нет тоже.... работай
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15.09.2021 09:05 Відповісти
Саме цікаве.. Що це вже знов стільки шуму та розмов від влади та привладних (КСЕ то ж той недорадник у Єрмика), а на ділі НОЛЬ превентивних заходів!!! Крім вакцинаціїї поставленої на хочеш -ок, не хочеш теж -ок... Ніде не було закликів нормальних до свого ж ***торату, ну прихильники ж повинні мабуть послухатись, чи як?..

Словом їм то всю до п**и, скільки помре, скільки перехворіє... Зелену команду й так бісять пенси, що не мають айфону і споживають соціалку.. то й зрозуміло, що ніхто за них опікуватись і не збирається, а заодно і інші соціальнонезахищені не повинні існувати в Великій АйТі-державі Зелепупіна...
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14.09.2021 14:58 Відповісти
"Про спалах захворюваності під час онлайн-брифінгу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко "- школа ківі, а фулі довго думати вже раз така пурга закидувалась.

Таке враження що у ківіві зібралися пацієнти всіх закритих психушок України!
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14.09.2021 15:07 Відповісти
Ну, всё, следите за графиком Украины. «Украина должна приложить больше усилий для вакцинации пожилых людей» - Всемирный банк. СМИ: Минздрав начинает вакцинацию пенсионеров в селах !!! Как так вышло, что при ничтожном проценте вакцинации украинцев, палаты пусты?!? Это серьёзная недоработка! Есть риск, что ща за Украину таки возьмутся..(с)
показати весь коментар
14.09.2021 15:07 Відповісти
Скіки буде заповнених палат ані ти, ані я не дізнаємося, але, судячи з минулих зими-весни місця в Харкові, наприклад, були, але їх треба було клянчити. Казали, шо звозять в райцентри, але... куди ж тоді везли з райцентрів, одразу на цвинтарі?
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14.09.2021 15:21 Відповісти
Майже все літо ватани мого міста каталися до рашки, масок майже не видно, а хвиля - знов з заходу.
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14.09.2021 15:25 Відповісти
 
 